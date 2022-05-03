Стадион: Виталити
0:0
Первый тайм: 5'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
86 Владение мячом, % 14
42
Траверс
Марк
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
30
Самба
Брис
27
Кук
Стив
22
Йейтс
Райан
16
Сарридж
Сэм
- Основной состав
-
42 Траверс МаркВратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Пирсон БенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
-
27 Кук СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Сарридж СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ларьи РичиЗащитник
-
18 Кафу КарлушПолузащитник
-
23 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Купер Стив
История личных встреч
Борнмут
Ноттингем Форест
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|29 (4)
|0.66
|Биллинг Филип
|10
|0.23
|Энтони Джейдон
|8
|0.18
|Лоу Джамал
|7
|0.16
|Кристи Райан
|3
|0.07
|Земура Джордан
|3
|0.07
|Хансен Эмилиано
|2
|0.05
|Дембеле Сирики
|2
|0.05
|Хефферсон Лерма
|1
|0.02
|Кук Льюис
|1
|0.02
|Келли Ллойд
|1
|0.02
|Брукс Дэвид
|1
|0.02
|Роджерс Морган
|1
|0.02
|Смит Адам
|0
|0
|Станислас Жуниор
|0
|0
|Стэйси Джек
|0
|0
|Кэхилл Гари
|0
|0
|Пирсон Бен
|0
|0
|Дэвис Лейф
|0
|0
|Росси Зено Ибсен
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|15 (2)
|0.34
|Граббан Льюис
|12 (2)
|0.27
|Йейтс Райан
|8
|0.18
|Сарридж Сэм
|7
|0.16
|Синкернагель Филип
|6
|0.14
|Дэвис Кинан
|5
|0.11
|Гарнер Джеймс
|4
|0.09
|Колбэк Джек
|3
|0.07
|Тэйлор Лайл
|3 (1)
|0.07
|Спенс Джед
|2
|0.05
|Маккена Скотт
|2
|0.05
|Лоу Макс
|1
|0.02
|Кафу Карлуш
|1
|0.02
|Майтен Александр
|1
|0.02
|Бонг Гаэтан
|0
|0
|Лолли Джо
|0
|0
|Силва Алешандре
|0
|0
|Уорролл Джо
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биллинг Филип
|13
|0
|Хефферсон Лерма
|8
|2
|Мефам Крис
|7
|0
|Земура Джордан
|7
|0
|Смит Адам
|5
|1
|Кристи Райан
|6
|0
|Келли Ллойд
|6
|0
|Соланке Доминик
|5
|0
|Кук Льюис
|5
|0
|Стэйси Джек
|5
|0
|Кэхилл Гари
|3
|1
|Пирсон Бен
|4
|0
|Килкенни Гэвин
|4
|0
|Брукс Дэвид
|2
|1
|Лоу Джамал
|3
|0
|Филлипс Натаниэль
|3
|0
|Энтони Джейдон
|3
|0
|Хансен Эмилиано
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Траверс Марк
|2
|0
|Кук Стив
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колбэк Джек
|11
|1
|Йейтс Райан
|8
|0
|Гарнер Джеймс
|8
|0
|Уорролл Джо
|8
|0
|Самба Брис
|6
|1
|Маккена Скотт
|6
|0
|Фигейреду Тобиаш
|5
|0
|Синкернагель Филип
|5
|0
|Дэвис Кинан
|5
|0
|Тэйлор Лайл
|3
|0
|Граббан Льюис
|3
|0
|Спенс Джед
|3
|0
|Лоуренс-Гэбриэл Джордан
|1
|1
|Лоу Макс
|2
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Кафу Карлуш
|1
|0
|Лолли Джо
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Осей-Туту Джорди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
39
29
19 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 11
25 Не забивали 27
6
15%
4
14%
1-15
7
18%
5
17%
16-30
6
15%
3
10%
31-45
6
15%
3
10%
46-60
6
15%
3
10%
61-75
8
21%
11
38%
76-90
Пропущено
21
16
4 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
1
5%
2
13%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
6
29%
1
6%
46-60
4
19%
6
38%
61-75
7
33%
3
19%
76-90
Забито
34
43
15 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 13
26 Не забивали 24
2
6%
4
9%
1-15
6
18%
5
12%
16-30
7
21%
5
12%
31-45
9
26%
9
21%
46-60
2
6%
10
23%
61-75
8
24%
10
23%
76-90
Пропущено
17
22
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
5
29%
29%
0
0%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
4
24%
5
23%
46-60
3
18%
5
23%
61-75
3
18%
4
18%
76-90
Забито
73
72
34 В 1-м тайме 26
39 Во 2-м тайме 46
28 Забивали первыми 24
7 Не забивали 7
8
11%
8
11%
1-15
13
18%
10
14%
16-30
13
18%
8
11%
31-45
15
21%
12
17%
46-60
8
11%
13
18%
61-75
16
22%
21
29%
29%
76-90
Пропущено
38
38
11 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 28
6
16%
2
5%
1-15
2
5%
6
16%
16-30
3
8%
6
16%
31-45
10
26%
6
16%
46-60
7
18%
11
29%
61-75
10
26%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3
Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Вест Бромвич - Борнмут 2:0 Борнмут - Бристоль Сити 3:2 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Борнмут - Рединг 1:1 Борнмут - Дерби 2:0 Борнмут - Питерборо Юнайтед 1:1 Престон Норт Энд - Борнмут 2:1 Борнмут - Сток Сити 2:1 Блэкпул - Борнмут 1:2 Борнмут - Бирмингем 3:1 Борнмут - Борэм Вуд 0:1 Барнсли - Борнмут 0:1 Борнмут - Халл Сити 0:1 Лутон Таун - Борнмут 3:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ноттингем Форест - Суонси 5:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0
Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Бирмингем 2:0 Ноттингем Форест - Ковентри 2:0 Блэкпул - Ноттингем Форест 1:4 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - КПР 3:1 Ноттингем Форест - Рединг 4:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 2:0 Престон Норт Энд - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2 Блэкберн - Ноттингем Форест 0:2 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Кардифф Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Барнсли 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|Заявка
|45
|27
|9
|9
|106 - 39
|90
|2.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|45
|23
|14
|8
|72 - 39
|83
|3.
|Ноттингем Форест
|0:0 Заявка
|45
|23
|11
|11
|72 - 38
|80
|4.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|45
|22
|13
|10
|62 - 47
|79
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|45
|20
|12
|13
|59 - 45
|72
|6.
|Лутон Таун
|Заявка
|45
|20
|12
|13
|62 - 55
|72
|7.
|Мидлсбро
|Заявка
|45
|20
|10
|15
|58 - 46
|70
|8.
|Миллуолл
|Заявка
|45
|18
|15
|12
|53 - 44
|69
|9.
|Блэкберн
|Заявка
|45
|18
|12
|15
|57 - 49
|66
|10.
|Вест Бромвич
|Заявка
|45
|17
|13
|15
|48 - 45
|64
|11.
|КПР
|Заявка
|45
|18
|9
|18
|59 - 59
|63
|12.
|Ковентри
|Заявка
|45
|17
|12
|16
|59 - 58
|63
|13.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|45
|15
|16
|14
|48 - 55
|61
|14.
|Сток Сити
|Заявка
|45
|17
|10
|18
|56 - 51
|61
|15.
|Суонси
|Заявка
|45
|16
|13
|16
|58 - 67
|61
|16.
|Блэкпул
|Заявка
|45
|16
|12
|17
|54 - 53
|60
|17.
|Бристоль Сити
|Заявка
|45
|15
|10
|20
|62 - 75
|55
|18.
|Халл Сити
|Заявка
|45
|14
|8
|23
|40 - 53
|50
|19.
|Кардифф Сити
|Заявка
|45
|14
|8
|23
|49 - 68
|50
|20.
|Бирмингем
|Заявка
|45
|11
|14
|20
|49 - 73
|47
|21.
|Рединг
|Заявка
|45
|13
|8
|24
|54 - 86
|41
|22.
|Дерби
|Заявка
|45
|14
|13
|18
|45 - 52
|34
|23.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|45
|8
|10
|27
|38 - 87
|34
|24.
|Барнсли
|Заявка
|45
|6
|12
|27
|33 - 69
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|56 - 20
|46
|2.
|Миллуолл
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|32 - 16
|45
|3.
|Мидлсбро
|Заявка
|23
|14
|2
|7
|34 - 21
|44
|4.
|Ноттингем Форест
|0:0 Заявка
|23
|13
|4
|6
|43 - 22
|43
|5.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|33 - 23
|42
|6.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|29 - 16
|41
|7.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|22
|11
|8
|3
|39 - 21
|41
|8.
|Блэкберн
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|36 - 26
|41
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 15
|41
|10.
|Лутон Таун
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|36 - 22
|40
|11.
|КПР
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|30 - 25
|36
|12.
|Блэкпул
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|29 - 26
|36
|13.
|Суонси
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|30 - 26
|35
|14.
|Ковентри
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|32 - 26
|35
|15.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|29 - 27
|34
|16.
|Сток Сити
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|29 - 22
|34
|17.
|Бристоль Сити
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|33 - 29
|32
|18.
|Бирмингем
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 31
|27
|19.
|Рединг
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|33 - 44
|26
|20.
|Кардифф Сити
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|22 - 29
|25
|21.
|Халл Сити
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|21 - 27
|24
|22.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|22 - 33
|22
|23.
|Барнсли
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|18 - 29
|22
|24.
|Дерби
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|30 - 21
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|50 - 19
|44
|2.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|23
|12
|6
|5
|33 - 18
|42
|3.
|Ноттингем Форест
|0:0 Заявка
|22
|10
|7
|5
|29 - 16
|37
|4.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|29 - 24
|37
|5.
|Лутон Таун
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 33
|32
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|25 - 30
|31
|7.
|Ковентри
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|27 - 32
|28
|8.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|19 - 28
|27
|9.
|Сток Сити
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 29
|27
|10.
|КПР
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|29 - 34
|27
|11.
|Халл Сити
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|19 - 26
|26
|12.
|Мидлсбро
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 25
|26
|13.
|Суонси
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|28 - 41
|26
|14.
|Блэкберн
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|21 - 23
|25
|15.
|Кардифф Сити
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|27 - 39
|25
|16.
|Блэкпул
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|25 - 27
|24
|17.
|Миллуолл
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|21 - 28
|24
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|19 - 29
|23
|19.
|Бристоль Сити
|Заявка
|22
|7
|2
|13
|29 - 46
|23
|20.
|Бирмингем
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|23 - 42
|20
|21.
|Дерби
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|15 - 31
|15
|22.
|Рединг
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|21 - 42
|15
|23.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|23
|3
|3
|17
|16 - 54
|12
|24.
|Барнсли
|Заявка
|22
|1
|5
|16
|15 - 40
|8
Прогнозы на матч Борнмут 0:0 Ноттингем Форест
Исход игры
Борнмут
71.4% (80)
Ничья
16.1% (18)
Ноттингем Форест
12.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
49% (49)
Меньше
51% (51)
Обе команды забьют
Да
63% (63)
Нет
37% (37)
Популярный счёт
2:1 Борнмут
38.4% (43)
1:0 Борнмут
24.1% (27)
1:1 Ничья
12.5% (14)
2:0 Борнмут
4.5% (5)
0:1 Ноттингем Форест
3.6% (4)
1:2 Ноттингем Форест
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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