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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию перенесенного матча тридцать третьего тура Английского чемпионшипа, в котором сыграют «Борнмут» и «Ноттингем Форест». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.