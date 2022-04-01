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  4. .Чемпионшип 2021-2022

Англия: .Чемпионшип

2021-2022

Стадион:
Борнмут
 
Позже
Ноттингем Форест
Прогнозы 48
Борнмут 79.2% (38)
X 10.4% (5)
Ноттингем Форест 10.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Борнмут
Ничья
Ноттингем Форест
2.27
3.44
3.33
Все Коэффициенты

История личных встреч

Борнмут
Ноттингем Форест

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Ч
1:2
Ч
0:0
Ч
2:0
ТМК
2:0
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
4:1
Ч
1:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 29 (4) 0.66
Биллинг Филип 10 0.23
Энтони Джейдон 8 0.18
Лоу Джамал 7 0.16
Кристи Райан 3 0.07
Земура Джордан 3 0.07
Хансен Эмилиано 2 0.05
Дембеле Сирики 2 0.05
Хефферсон Лерма 1 0.02
Кук Льюис 1 0.02
Келли Ллойд 1 0.02
Брукс Дэвид 1 0.02
Роджерс Морган 1 0.02
Смит Адам 0 0
Станислас Жуниор 0 0
Стэйси Джек 0 0
Кэхилл Гари 0 0
Пирсон Бен 0 0
Дэвис Лейф 0 0
Росси Зено Ибсен 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 15 (2) 0.34
Граббан Льюис 12 (2) 0.27
Йейтс Райан 8 0.18
Сарридж Сэм 7 0.16
Синкернагель Филип 6 0.14
Дэвис Кинан 5 0.11
Гарнер Джеймс 4 0.09
Колбэк Джек 3 0.07
Тэйлор Лайл 3 (1) 0.07
Спенс Джед 2 0.05
Маккена Скотт 2 0.05
Лоу Макс 1 0.02
Кафу Карлуш 1 0.02
Майтен Александр 1 0.02
Бонг Гаэтан 0 0
Лолли Джо 0 0
Силва Алешандре 0 0
Уорролл Джо 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биллинг Филип 13 0
Хефферсон Лерма 8 2
Мефам Крис 7 0
Земура Джордан 7 0
Смит Адам 5 1
Кристи Райан 6 0
Келли Ллойд 6 0
Соланке Доминик 5 0
Кук Льюис 5 0
Стэйси Джек 5 0
Кэхилл Гари 3 1
Пирсон Бен 4 0
Килкенни Гэвин 4 0
Брукс Дэвид 2 1
Лоу Джамал 3 0
Филлипс Натаниэль 3 0
Энтони Джейдон 3 0
Хансен Эмилиано 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Траверс Марк 2 0
Кук Стив 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колбэк Джек 11 1
Йейтс Райан 8 0
Гарнер Джеймс 8 0
Уорролл Джо 8 0
Самба Брис 6 1
Маккена Скотт 6 0
Фигейреду Тобиаш 5 0
Синкернагель Филип 5 0
Дэвис Кинан 5 0
Тэйлор Лайл 3 0
Граббан Льюис 3 0
Спенс Джед 3 0
Лоуренс-Гэбриэл Джордан 1 1
Лоу Макс 2 0
Сарридж Сэм 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Кафу Карлуш 1 0
Лолли Джо 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Осей-Туту Джорди 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
29
19 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 11
25 Не забивали 27
6
15%
4
14%
1-15
7
18%
5
17%
16-30
6
15%
3
10%
31-45
6
15%
3
10%
46-60
6
15%
3
10%
61-75
8
21%
11
38%
76-90

Пропущено

21
16
4 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
1
5%
2
13%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
6
29%
1
6%
46-60
4
19%
6
38%
61-75
7
33%
3
19%
76-90

Забито

34
43
15 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 13
26 Не забивали 24
2
6%
4
9%
1-15
6
18%
5
12%
16-30
7
21%
5
12%
31-45
9
26%
9
21%
46-60
2
6%
10
23%
61-75
8
24%
10
23%
76-90

Пропущено

17
22
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
5
29%
29%
0
0%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
4
24%
5
23%
46-60
3
18%
5
23%
61-75
3
18%
4
18%
76-90

Забито

73
72
34 В 1-м тайме 26
39 Во 2-м тайме 46
28 Забивали первыми 24
7 Не забивали 7
8
11%
8
11%
1-15
13
18%
10
14%
16-30
13
18%
8
11%
31-45
15
21%
12
17%
46-60
8
11%
13
18%
61-75
16
22%
21
29%
29%
76-90

Пропущено

38
38
11 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 28
6
16%
2
5%
1-15
2
5%
6
16%
16-30
3
8%
6
16%
31-45
10
26%
6
16%
46-60
7
18%
11
29%
61-75
10
26%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3
Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Вест Бромвич - Борнмут 2:0 Борнмут - Бристоль Сити 3:2 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Борнмут - Рединг 1:1 Борнмут - Дерби 2:0 Борнмут - Питерборо Юнайтед 1:1 Престон Норт Энд - Борнмут 2:1 Борнмут - Сток Сити 2:1 Блэкпул - Борнмут 1:2 Борнмут - Бирмингем 3:1 Борнмут - Борэм Вуд 0:1 Барнсли - Борнмут 0:1 Борнмут - Халл Сити 0:1 Лутон Таун - Борнмут 3:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ноттингем Форест - Суонси 5:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0
Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Бирмингем 2:0 Ноттингем Форест - Ковентри 2:0 Блэкпул - Ноттингем Форест 1:4 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - КПР 3:1 Ноттингем Форест - Рединг 4:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 2:0 Престон Норт Энд - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2 Блэкберн - Ноттингем Форест 0:2 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Кардифф Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Барнсли 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм Заявка 44 26 9 9 99 - 39 87
2. Борнмут Заявка 44 23 13 8 72 - 39 82
3. Ноттингем Форест Заявка 44 23 10 11 72 - 38 79
4. Хаддерсфилд Таун Заявка 45 22 13 10 62 - 47 79
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 45 20 12 13 59 - 45 72
6. Лутон Таун Заявка 44 20 12 12 62 - 48 72
7. Мидлсбро Заявка 45 20 10 15 58 - 46 70
8. Миллуолл Заявка 45 18 15 12 53 - 44 69
9. Блэкберн Заявка 45 18 12 15 57 - 49 66
10. Вест Бромвич Заявка 45 17 13 15 48 - 45 64
11. КПР Заявка 45 18 9 18 59 - 59 63
12. Ковентри Заявка 45 17 12 16 59 - 58 63
13. Престон Норт Энд Заявка 45 15 16 14 48 - 55 61
14. Сток Сити Заявка 45 17 10 18 56 - 51 61
15. Суонси Заявка 45 16 13 16 58 - 67 61
16. Блэкпул Заявка 45 16 12 17 54 - 53 60
17. Бристоль Сити Заявка 45 15 10 20 62 - 75 55
18. Халл Сити Заявка 45 14 8 23 40 - 53 50
19. Кардифф Сити Заявка 45 14 8 23 49 - 68 50
20. Бирмингем Заявка 45 11 14 20 49 - 73 47
21. Рединг Заявка 45 13 8 24 54 - 86 41
22. Дерби Заявка 45 14 13 18 45 - 52 34
23. Питерборо Юнайтед Заявка 45 8 10 27 38 - 87 34
24. Барнсли Заявка 45 6 12 27 33 - 69 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миллуолл Заявка 23 13 6 4 32 - 16 45
2. Мидлсбро Заявка 23 14 2 7 34 - 21 44
3. Фулхэм Заявка 22 13 4 5 49 - 20 43
4. Ноттингем Форест Заявка 23 13 4 6 43 - 22 43
5. Хаддерсфилд Таун Заявка 22 12 6 4 33 - 23 42
6. Вест Бромвич Заявка 22 11 8 3 29 - 16 41
7. Блэкберн Заявка 23 12 5 6 36 - 26 41
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 12 5 5 34 - 15 41
9. Борнмут Заявка 21 11 7 3 39 - 21 40
10. Лутон Таун Заявка 22 11 7 4 36 - 22 40
11. КПР Заявка 23 10 6 7 30 - 25 36
12. Блэкпул Заявка 23 11 3 9 29 - 26 36
13. Суонси Заявка 22 9 8 5 30 - 26 35
14. Ковентри Заявка 23 10 5 8 32 - 26 35
15. Престон Норт Энд Заявка 22 8 10 4 29 - 27 34
16. Сток Сити Заявка 22 10 4 8 29 - 22 34
17. Бристоль Сити Заявка 23 8 8 7 33 - 29 32
18. Бирмингем Заявка 22 7 6 9 26 - 31 27
19. Рединг Заявка 23 7 5 11 33 - 44 26
20. Кардифф Сити Заявка 23 7 4 12 22 - 29 25
21. Халл Сити Заявка 22 7 3 12 21 - 27 24
22. Питерборо Юнайтед Заявка 22 5 7 10 22 - 33 22
23. Барнсли Заявка 23 5 7 11 18 - 29 22
24. Дерби Заявка 22 11 7 4 30 - 21 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм Заявка 22 13 5 4 50 - 19 44
2. Борнмут Заявка 23 12 6 5 33 - 18 42
3. Хаддерсфилд Таун Заявка 23 10 7 6 29 - 24 37
4. Ноттингем Форест Заявка 21 10 6 5 29 - 16 36
5. Лутон Таун Заявка 22 9 5 8 26 - 26 32
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 8 7 8 25 - 30 31
7. Ковентри Заявка 22 7 7 8 27 - 32 28
8. Престон Норт Энд Заявка 23 7 6 10 19 - 28 27
9. Сток Сити Заявка 23 7 6 10 27 - 29 27
10. КПР Заявка 22 8 3 11 29 - 34 27
11. Халл Сити Заявка 23 7 5 11 19 - 26 26
12. Мидлсбро Заявка 22 6 8 8 24 - 25 26
13. Суонси Заявка 23 7 5 11 28 - 41 26
14. Блэкберн Заявка 22 6 7 9 21 - 23 25
15. Кардифф Сити Заявка 22 7 4 11 27 - 39 25
16. Блэкпул Заявка 22 5 9 8 25 - 27 24
17. Миллуолл Заявка 22 5 9 8 21 - 28 24
18. Вест Бромвич Заявка 23 6 5 12 19 - 29 23
19. Бристоль Сити Заявка 22 7 2 13 29 - 46 23
20. Бирмингем Заявка 23 4 8 11 23 - 42 20
21. Дерби Заявка 23 3 6 14 15 - 31 15
22. Рединг Заявка 22 6 3 13 21 - 42 15
23. Питерборо Юнайтед Заявка 23 3 3 17 16 - 54 12
24. Барнсли Заявка 22 1 5 16 15 - 40 8
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 мая 2022, осталось 2 дня 12 часов 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Борнмут 79.2% (38)
    X 10.4% (5)
    Ноттингем Форест 10.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Ноттингем Форест
    2.27
    3.44
    3.33
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Борнмут - Ноттингем Форест онлайн

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    Прогнозы на матч Борнмут - Ноттингем Форест

    Исход игры
    Борнмут
    79.2% (38)
    Ничья
    10.4% (5)
    Ноттингем Форест
    10.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.32% (26)
    Меньше
    44.68% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    65.96% (31)
    Нет
    34.04% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Борнмут
    50% (24)
    1:0 Борнмут
    20.8% (10)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
    2:0 Борнмут
    8.3% (4)
    0:1 Ноттингем Форест
    4.2% (2)
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    Борнмут
    Ноттингем Форест
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