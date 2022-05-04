  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана: Группа B
Куяба
1:2
Второй тайм: 87'
Расинг Авельянеда
0'
27' Желтая карточка
Морено Анибал
27' Желтая карточка
Валдивия Вандерсон
1:0
29' Гол
Marllon
35' Желтая карточка
Carlos Alcaraz
45' Желтая карточка
Pepe4
1:1
47' Гол
Морено Анибал
57' Желтая карточка
Marcao VI
1:2
59' Гол
Enzo Copetti
61' Желтая карточка
Joao Lucas2
62' Желтая карточка
Elton V
66' Желтая карточка
Enzo Copetti
70' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
74' Желтая карточка
Эмпереур Алан
87'
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Joao
Lucas2
4
Marllon
3
Эмпереур
Алан
6
Uendel
5
Marcao
VI
8
Pepe4
17
Felipe
Marques
20
Валдивия
Вандерсон
7
Alesson
Batista
18
Elton
V
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
8
Fabricio
Dominguez
9
Enzo
Copetti
28
Чанкалай
Томас
Куяба
Расинг Авельянеда

История личных встреч

Куяба
Расинг Авельянеда

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:0

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1
Куяба - Флуминенсе 0:1 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3 Дом Боско - Куяба 0:1 Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0 Sport Sinop - Куяба 1:1 Куяба - Дом Боско 4:0 Куяба - Академия ФК 4:0 Operario VG - Куяба 0:1 Куяба - Нова-Мутун 3:2 Луверденсе - Куяба 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      48'
      Пепе получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Карлос Алькарас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Марлон бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Валдивия Вандерсон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Морено Анибал получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Куяба
    Ничья
    Расинг Авельянеда
    3.17
    4.82
    2.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Куяба 1:2 Расинг Авельянеда онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Куяба
    Расинг Авельянеда
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     