1:2
Конец матча
27' Желтая карточкаМорено Анибал
27' Желтая карточкаВалдивия Вандерсон
1:0
29' ГолMarllon
35' Желтая карточкаCarlos Alcaraz
45' Желтая карточкаPepe4
1:1
47' ГолМорено Анибал
57' Желтая карточкаMarcao VI
1:2
59' ГолEnzo Copetti
61' Желтая карточкаJoao Lucas2
62' Желтая карточкаElton V
66' Желтая карточкаEnzo Copetti
70' Желтая карточкаGonzalo Piovi
74' Желтая карточкаЭмпереур Алан
Ход матча
27'
29'
1:0
35'
45'
47'
1:1
57'
59'
1:2
61'
62'
66'
70'
74'
4
Marllon
6
Uendel
8
Pepe4
18
Elton
V
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
8 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Elton VНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 JoaquimЗащитник
- Полузащитник
-
15 Гава РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Jenison
-
-
-
-
21 Marquinhos2
-
-
14 Paulo III
-
Главный тренер: Pintado
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
11 Jose Gomez I
-
14 Maico Quiroz
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Куяба
Расинг Авельянеда
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1
Куяба - Флуминенсе 0:1 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3 Дом Боско - Куяба 0:1 Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0 Sport Sinop - Куяба 1:1 Куяба - Дом Боско 4:0 Куяба - Академия ФК 4:0 Operario VG - Куяба 0:1 Куяба - Нова-Мутун 3:2 Луверденсе - Куяба 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1