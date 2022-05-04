0:1
Второй тайм: 90'
0:1
22' ГолBernardo Nicolas Cuesta
24' Желтая карточкаКлар Уолтер
38' Желтая карточкаPaolo Reyna
56' Красная карточкаКаседа Карлос
76' Желтая карточкаThiago Borbas
Ход матча
22'
24'
38'
56'
76'
44
Аха
Хосе
14
Pablo
Lopez2
47
Клар
Уолтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Pablo Lopez2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Клар УолтерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Чори КастроПолузащитник
-
23 Nicolas SosaНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Diaz
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Matias LazoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Paolo ReynaЗащитник
-
22 Орсан ОрасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Иберико ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Хоэль СанчесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
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-
-
-
-
Главный тренер: Nestor Lorenzo
История личных встреч
Ривер Плейт Монтевидео
Мелгар
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Ривер Плейт Монтевидео
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Ривер Плейт Монтевидео - Данубио 0:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0
Ривер Плейт Монтевидео - Альбион Роверс 4:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Дефенсор Спортинг - Ривер Плейт Монтевидео 3:2 Ривер Плейт Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серро Ларго 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серрито 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Пласа Колония - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 4:2 Ривер Плейт Монтевидео - Вилья Эспаньола 4:2 Монтевидео Сити Торке - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 1:1 Атлетико Рентистас - Ривер Плейт Монтевидео 1:0
Мелгар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Мелгар - Сенсьяно 1:0 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Депортиво Мунисипаль - Мелгар 1:3 Мелгар - Универсидад Сезар-Вальехо 1:0
Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0 Универсидад Сан-Мартин - Мелгар 2:0 Куяба - Мелгар 2:0 Мелгар - Карлос Стеин 3:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:1 Мелгар - Сенсьяно 1:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Сенсьяно - Мелгар 1:1 Универсидад Кахамарка - Мелгар 3:1 Спорт Уанкайо - Мелгар 3:0 Спортинг Кристал - Мелгар 2:2 Мелгар - Карлос Мануччи 1:0 Мелгар - Университарио Депортес Лима 1:2 Депортиво Мунисипаль - Мелгар 1:3 Мелгар - Универсидад Сан-Мартин 6:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:2