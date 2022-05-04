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  3. Копа Судамерикана: Группа E
Nueve de Octubre
1:1
Второй тайм: 57'
Индепендьенте Медельин
0'
1:0
32' Гол
Стивенс Альфредо
1:1
36' Гол
Edwar Lopez
40' Желтая карточка
Javier Mendez III
54' Желтая карточка
German Gutierrez
57'

Ход матча

32'
Стивенс Альфредо
1:0
36'
1:1
Edwar Lopez
40'
 
Javier Mendez III
54'
 
German Gutierrez
Лучшие коэффициенты
Nueve de Octubre
Ничья
Индепендьенте Медельин
3.30
3.14
2.28
Все Коэффициенты
30
Пинос
Хорхе
26
Jhon
Medina
2
Kevin
Becerra
4
Darwin
Torres
31
Glendys
Mina
8
Marcos
Canga
38
Eder
Cetre
14
Renny
Jaramillo
40
Филлипс
Рикардо
10
Danny
Luna
21
Стивенс
Альфредо
1
Andres
Mosquera
III
21
Juan
Arboleda
3
Victor
Moreno
5
Andres
Cadavid
2
German
Gutierrez
23
Javier
Mendez
III
8
Adrian
Arregui
11
Edwar
Lopez
10
Рикаурте
Андрес
15
Камарго
Мигель
27
Diber
Cambindo
Nueve de Octubre
Индепендьенте Медельин

История личных встреч

Nueve de Octubre
Индепендьенте Медельин

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:1

Результаты последних матчей

Nueve de Octubre
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Nueve de Octubre - Дельфин 0:1 Гуайрена - Nueve de Octubre 1:0 Депортиво Куэнка - Nueve de Octubre 1:1 Эмелек - Nueve de Octubre 2:1
Индепендьенте Медельин - Nueve de Octubre 2:1 Nueve de Octubre - Универсидад Католика 0:4 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Аукас - Nueve de Octubre 1:1 Nueve de Octubre - Гуаласео 1:1 Nueve de Octubre - Дельфин 2:0 Оренсе - Nueve de Octubre 2:1 Дельфин - Nueve de Octubre 1:1 Nueve de Octubre - Барселона Гуаякиль 1:3 Nueve de Octubre - Мушук Руна 2:0 Текнико Университарио - Nueve de Octubre 2:1 Универсидад Католика - Nueve de Octubre 3:0 Nueve de Octubre - Дельфин 1:0 Манта - Nueve de Octubre 1:3 Барселона Гуаякиль - Nueve de Octubre 1:3 Nueve de Octubre - Оренсе 3:1
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Букараманга - Индепендьенте Медельин 2:3 Индепендьенте Медельин - Тигрес Богота 1:0
Индепендьенте Медельин - Унион Магдалена 0:0 Индепендьенте Медельин - Nueve de Octubre 2:1 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 1:1 Гуайрена - Индепендьенте Медельин 3:3 Индепендьенте Медельин - Энвигадо 2:1 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 1:0 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 1:3 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 2:1 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 4:0 Индепендиенте Санта-Фе - Индепендьенте Медельин 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:0 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Кортулуа 3:1
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    54'
    German Gutierrez получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Javier Mendez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Edwar Lopez бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Стивенс Альфредо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Nueve de Octubre
Ничья
Индепендьенте Медельин
3.30
3.14
2.28
Все Коэффициенты
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Nueve de Octubre
Индепендьенте Медельин
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