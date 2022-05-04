1:1
Второй тайм: 57'
1:0
32' ГолСтивенс Альфредо
1:1
36' ГолEdwar Lopez
40' Желтая карточкаJavier Mendez III
54' Желтая карточкаGerman Gutierrez
Ход матча
32'
1:0
36'
1:1
54'
30
Пинос
Хорхе
26
Jhon
Medina
31
Glendys
Mina
38
Eder
Cetre
10
Danny
Luna
- Основной состав
-
30 Пинос ХорхеВратарь
-
26 Jhon MedinaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Glendys MinaЗащитник
- Полузащитник
-
38 Eder CetreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Danny LunaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
17 Dilan Saltos
-
-
25 Manuel Lucas
-
Главный тренер: Juan Carlos Leon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Edwar LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Juan Cuesta
-
-
-
19 Juan Diaz
-
18 Yesid Diaz
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Comesana
История личных встреч
Nueve de Octubre
Индепендьенте Медельин
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Nueve de Octubre
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Nueve de Octubre - Дельфин 0:1 Гуайрена - Nueve de Octubre 1:0 Депортиво Куэнка - Nueve de Octubre 1:1 Эмелек - Nueve de Octubre 2:1
Индепендьенте Медельин - Nueve de Octubre 2:1 Nueve de Octubre - Универсидад Католика 0:4 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Аукас - Nueve de Octubre 1:1 Nueve de Octubre - Гуаласео 1:1 Nueve de Octubre - Дельфин 2:0 Оренсе - Nueve de Octubre 2:1 Дельфин - Nueve de Octubre 1:1 Nueve de Octubre - Барселона Гуаякиль 1:3 Nueve de Octubre - Мушук Руна 2:0 Текнико Университарио - Nueve de Octubre 2:1 Универсидад Католика - Nueve de Octubre 3:0 Nueve de Octubre - Дельфин 1:0 Манта - Nueve de Octubre 1:3 Барселона Гуаякиль - Nueve de Octubre 1:3 Nueve de Octubre - Оренсе 3:1
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Букараманга - Индепендьенте Медельин 2:3 Индепендьенте Медельин - Тигрес Богота 1:0
Индепендьенте Медельин - Унион Магдалена 0:0 Индепендьенте Медельин - Nueve de Octubre 2:1 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 1:1 Гуайрена - Индепендьенте Медельин 3:3 Индепендьенте Медельин - Энвигадо 2:1 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 1:0 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 1:3 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 2:1 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 4:0 Индепендиенте Санта-Фе - Индепендьенте Медельин 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:0 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Кортулуа 3:1