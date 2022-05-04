  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана: Группа E
Nueve de Octubre
3:2
Конец матча
Индепендьенте Медельин
0'
1:0
32' Гол
Стивенс Альфредо
1:1
36' Гол
Edwar Lopez
40' Желтая карточка
Javier Mendez III
54' Желтая карточка
German Gutierrez
2:1
58' Гол
Kevin Becerra
2:2
65' Гол
Камарго Мигель
3:2
68' Пенальти
Стивенс Альфредо
75' Желтая карточка
Kevin Becerra
85' Желтая карточка
Филлипс Рикардо
90' Красная карточка
Javier Mendez III
90'+8
30
Пинос
Хорхе
26
Jhon
Medina
2
Kevin
Becerra
4
Darwin
Torres
31
Glendys
Mina
8
Marcos
Canga
38
Eder
Cetre
14
Renny
Jaramillo
40
Филлипс
Рикардо
10
Danny
Luna
21
Стивенс
Альфредо
1
Andres
Mosquera
III
21
Juan
Arboleda
3
Victor
Moreno
5
Andres
Cadavid
2
German
Gutierrez
23
Javier
Mendez
III
8
Adrian
Arregui
11
Edwar
Lopez
10
Рикаурте
Андрес
15
Камарго
Мигель
27
Diber
Cambindo
Nueve de Octubre
Индепендьенте Медельин

История личных встреч

Nueve de Octubre
Индепендьенте Медельин

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:1

Результаты последних матчей

Nueve de Octubre
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Nueve de Octubre - Дельфин 0:1 Гуайрена - Nueve de Octubre 1:0 Депортиво Куэнка - Nueve de Octubre 1:1 Эмелек - Nueve de Octubre 2:1
Индепендьенте Медельин - Nueve de Octubre 2:1 Nueve de Octubre - Универсидад Католика 0:4 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Аукас - Nueve de Octubre 1:1 Nueve de Octubre - Гуаласео 1:1 Nueve de Octubre - Дельфин 2:0 Оренсе - Nueve de Octubre 2:1 Дельфин - Nueve de Octubre 1:1 Nueve de Octubre - Барселона Гуаякиль 1:3 Nueve de Octubre - Мушук Руна 2:0 Текнико Университарио - Nueve de Octubre 2:1 Универсидад Католика - Nueve de Octubre 3:0 Nueve de Octubre - Дельфин 1:0 Манта - Nueve de Octubre 1:3 Барселона Гуаякиль - Nueve de Octubre 1:3 Nueve de Octubre - Оренсе 3:1
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Букараманга - Индепендьенте Медельин 2:3 Индепендьенте Медельин - Тигрес Богота 1:0
Индепендьенте Медельин - Унион Магдалена 0:0 Индепендьенте Медельин - Nueve de Octubre 2:1 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 1:1 Гуайрена - Индепендьенте Медельин 3:3 Индепендьенте Медельин - Энвигадо 2:1 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 1:0 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 1:3 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 2:1 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 4:0 Индепендиенте Санта-Фе - Индепендьенте Медельин 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:0 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Кортулуа 3:1
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Стивенс Альфредо уходит с поля. Walberto Caicedo выходит вместо него
  • 93'
    Danny Luna уходит с поля. Manuel Lucas выходит вместо него
  • 92'
    Eder Cetre уходит с поля. Ely Esterilla выходит вместо него
  • 91'
    УДАЛЕНИЕ! - Javier Mendez увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 89'
    Камарго Мигель уходит с поля. David Loaiza выходит вместо него
  • Желтая карточка
    85'
    Ricardo Phillips получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      54'
      German Gutierrez получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Javier Mendez получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Edwar Lopez бьет в цель!
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Стивенс Альфредо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Nueve de Octubre 3:2 Индепендьенте Медельин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     