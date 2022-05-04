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  3. Копа Судамерикана: Группа G
Хенераль Кабальеро ХЛМ
0:2
Второй тайм: 60'
Индепендьенте Авельянеда
0'
28' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
41' Желтая карточка
Сальседо Сантьяго
0:1
42' Пенальти
Бланко Доминго
45' Желтая карточка
Damian Batallini
0:2
58' Гол
 60'

Ход матча

28'
 
Lucas Daniel Romero
41'
Сальседо Сантьяго
 
42'
0:1
Бланко Доминго
45'
 
Damian Batallini
46'
Leandro Corulo
Orlando Barreto
 
46'
Derlis Martinez
Cesar Ayala
 
58'
0:2
Лучшие коэффициенты
Хенераль Кабальеро ХЛМ
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
5.40
3.45
1.67
Все Коэффициенты
1
Juanito
Alfonso
34
Angel
Lezcano
5
Orlando
Barreto
19
Sergio
Vergara
II
30
Kevin
Fernandez1
8
Juan
Jose
Heinze
15
Walter
Rodriguez
18
Miguel
Alejandro
Escobar
28
Cesar
Ayala
14
Richart
Ortiz
7
Сальседо
Сантьяго
1
Соса
Себастьян
19
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
29
Lucas
Daniel
Romero
35
Tomas
Pozzo
10
Alan
Sonora
23
Бланко
Доминго
8
Damian
Batallini
44
Julian
Romero
Хенераль Кабальеро ХЛМ
Индепендьенте Авельянеда

История личных встреч

Хенераль Кабальеро ХЛМ
Индепендьенте Авельянеда

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:0

Результаты последних матчей

Хенераль Кабальеро ХЛМ
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Олимпия Асунсьон 2:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - 12 де Октубре Итаугуа 0:0
Ресистенция - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Сол де Америка - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Гуайрена 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сол де Америка 2:1 Гуарани Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 3:1 Сол де Америка - Хенераль Кабальеро ХЛМ 0:3 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Насьональ Асунсьон 1:2 Sportivo Ameliano - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Такуари 2:0 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:2 3 де Фебреро - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:4 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Фульгенсио Егрос 2:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1
Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1
Лучшие коэффициенты
Хенераль Кабальеро ХЛМ
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
5.40
3.45
1.67
Все Коэффициенты
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Хенераль Кабальеро ХЛМ
Индепендьенте Авельянеда
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