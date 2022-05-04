Стадион: McDonald Jones Stadium
1:1
Второй тайм: 90'
0:1
27' ГолAdisu Bayew
47' Желтая карточкаЭлси Джордан
1:1
52' ГолЭлси Джордан
61' Желтая карточкаУилсон Брэндон
75' Желтая карточкаКилкенни Нил
Ход матча
27'
0:1
47'
52'
1:1
61'
75'
19
Taylor
Regan
17
Юл
Валентино
88
Килкенни
Нил
16
Крхин
Рене
31
Adisu
Bayew
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Taylor ReganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юл ВалентиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
-
16 Крхин РенеПолузащитник
-
31 Adisu BayewПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
38 Noah Botic
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|11 (5)
|0.55
|Юл Валентино
|5
|0.25
|Daniel Penha
|4
|0.2
|Бумаль Оливье
|4
|0.2
|Тергейт Ангус
|4
|0.2
|Archie Goodwin
|2
|0.1
|Мурнэйн Дилан
|1
|0.05
|Lucas Mauragis
|1
|0.05
|Бабаль Эли
|1
|0.05
|Элси Джордан
|1
|0.05
|Юрман Мэттью
|0
|0
|Хоффман Джейсон
|0
|0
|Savas Siatravanis
|0
|0
|Уилсон Брэндон
|0
|0
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Силвера Самуэл
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|8
|0.42
|Луштица Стивен
|3
|0.16
|Benjamin Garuccio
|2
|0.11
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0.11
|Adisu Bayew
|2
|0.11
|Топор-Стэнли Николай
|1
|0.05
|Лакруа Лео
|1
|0.05
|Пэйн Коннор
|1
|0.05
|Пирьес Дилан
|1
|0.05
|Крхин Рене
|1
|0.05
|Nicolas Milanovic
|1
|0.05
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Килкенни Нил
|0
|0
|Имаи Томоки
|0
|0
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Penha
|4
|2
|Юрман Мэттью
|6
|0
|Элси Джордан
|5
|0
|Lucas Mauragis
|2
|1
|Хоффман Джейсон
|3
|0
|Savas Siatravanis
|3
|0
|Тергейт Ангус
|3
|0
|Taylor Regan
|1
|1
|Данкан Джек
|2
|0
|Мурнэйн Дилан
|2
|0
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|О'Доэрти Джордан
|2
|0
|Аль-Таай Мохамед
|2
|0
|Уилсон Брэндон
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Бласко Марио
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имаи Томоки
|5
|1
|Лакруа Лео
|5
|0
|Диаманти Алессандро
|3
|0
|Рисдон Джош
|3
|0
|Уэлс Лаклан
|3
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|3
|0
|Топор-Стэнли Николай
|2
|0
|Килкенни Нил
|2
|0
|Луштица Стивен
|2
|0
|Крхин Рене
|1
|0
|Прийович Александар
|1
|0
|Пэйн Коннор
|1
|0
|Christian Theoharous
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
|Скотадис Джерри
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
13
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
7
29%
29%
2
15%
31-45
5
21%
3
23%
46-60
5
21%
1
8%
61-75
6
25%
4
31%
76-90
Пропущено
16
15
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
4
25%
4
27%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
6
38%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
2
13%
5
33%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
4
40%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
17
8
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
3
18%
2
25%
46-60
1
6%
3
38%
61-75
5
29%
29%
1
13%
76-90
Забито
34
23
11 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
6%
6
26%
16-30
9
26%
3
13%
31-45
8
24%
4
17%
46-60
9
26%
4
17%
61-75
6
18%
6
26%
76-90
Пропущено
33
23
13 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
6%
1
4%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
5
15%
3
13%
31-45
9
27%
4
17%
46-60
4
12%
5
22%
61-75
7
21%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4
Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|9
|4
|32 - 23
|36
|3.
|Веллингтон Феникс
|22
|10
|3
|9
|26 - 43
|33
|4.
|Централ Кост Маринерс
|20
|9
|4
|7
|40 - 30
|31
|5.
|Аделаида Юнайтед
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|6.
|Вестерн Юнайтед
|1:1
|19
|8
|6
|5
|25 - 23
|30
|7.
|Ньюкасл Джетс
|1:1
|20
|7
|5
|8
|37 - 32
|26
|8.
|Сидней
|19
|6
|6
|7
|31 - 26
|24
|9.
|Макартур
|20
|6
|5
|9
|28 - 40
|23
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|11.
|Брисбен Роар
|19
|4
|3
|12
|16 - 32
|15
|12.
|Перт Глори
|19
|3
|4
|12
|14 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Ньюкасл Джетс
|1:1
|11
|6
|2
|3
|27 - 15
|20
|3.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|5.
|Централ Кост Маринерс
|9
|5
|2
|2
|20 - 14
|17
|6.
|Аделаида Юнайтед
|11
|5
|2
|4
|19 - 13
|17
|7.
|Вестерн Юнайтед
|1:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|8.
|Брисбен Роар
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|9.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|10.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Перт Глори
|8
|1
|3
|4
|3 - 6
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|1:1
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|4.
|Централ Кост Маринерс
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|6.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|9.
|Веллингтон Феникс
|9
|2
|1
|6
|7 - 23
|7
|10.
|Перт Глори
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1:1
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|12.
|Брисбен Роар
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1