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Австралия: A-Лига

2021-2022

Стадион:
Ньюкасл Джетс
1:1
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
27' Гол
Adisu Bayew
47' Желтая карточка
Элси Джордан
1:1
52' Гол
Элси Джордан
61' Желтая карточка
Уилсон Брэндон
75' Желтая карточка
Килкенни Нил
90' Желтая карточка
Лакруа Лео
90'+7
20
Michael
Weier
3
Хоффман
Джейсон
4
Элси
Джордан
19
Taylor
Regan
44
Riley
Warland
8
Бласко
Марио
7
О'Доэрти
Джордан
17
Юл
Валентино
25
Силвера
Самуэл
27
Lucas
Mauragis
9
Микелтадзе
Бека
1
Янг
Джейми
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
88
Килкенни
Нил
16
Крхин
Рене
31
Adisu
Bayew
8
Уэлс
Лаклан
11
Пэйн
Коннор
99
Прийович
Александар
Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

AЛ(
2:1
2:0
0:1
1:0
0:0
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 11 (5) 0.55
Юл Валентино 5 0.25
Daniel Penha 4 0.2
Бумаль Оливье 4 0.2
Тергейт Ангус 4 0.2
Archie Goodwin 2 0.1
Мурнэйн Дилан 1 0.05
Lucas Mauragis 1 0.05
Бабаль Эли 1 0.05
Элси Джордан 1 0.05
Юрман Мэттью 0 0
Хоффман Джейсон 0 0
Savas Siatravanis 0 0
Уилсон Брэндон 0 0
Ингем Дэйн 0 0
Силвера Самуэл 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 8 0.42
Луштица Стивен 3 0.16
Benjamin Garuccio 2 0.11
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0.11
Adisu Bayew 2 0.11
Топор-Стэнли Николай 1 0.05
Лакруа Лео 1 0.05
Пэйн Коннор 1 0.05
Пирьес Дилан 1 0.05
Крхин Рене 1 0.05
Nicolas Milanovic 1 0.05
Уэлс Лаклан 0 0
Килкенни Нил 0 0
Имаи Томоки 0 0
Диаманти Алессандро 0 0
Christian Theoharous 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Penha 4 2
Юрман Мэттью 6 0
Элси Джордан 5 0
Lucas Mauragis 2 1
Хоффман Джейсон 3 0
Savas Siatravanis 3 0
Тергейт Ангус 3 0
Taylor Regan 1 1
Данкан Джек 2 0
Мурнэйн Дилан 2 0
Микелтадзе Бека 2 0
О'Доэрти Джордан 2 0
Аль-Таай Мохамед 2 0
Уилсон Брэндон 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Бласко Марио 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имаи Томоки 5 1
Лакруа Лео 6 0
Диаманти Алессандро 3 0
Рисдон Джош 3 0
Уэлс Лаклан 3 0
Уэнзел-Холлс Дилан 3 0
Топор-Стэнли Николай 2 0
Килкенни Нил 2 0
Луштица Стивен 2 0
Крхин Рене 1 0
Прийович Александар 1 0
Пэйн Коннор 1 0
Christian Theoharous 1 0
Пирьес Дилан 1 0
Скотадис Джерри 1 0
Nicolas Milanovic 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
14
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
4%
4
29%
16-30
7
28%
2
14%
31-45
6
24%
3
21%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
6
24%
4
29%
76-90

Пропущено

17
16
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
5
29%
29%
4
25%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
6
35%
3
19%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
2
12%
5
31%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
4
40%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

17
8
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
3
18%
2
25%
46-60
1
6%
3
38%
61-75
5
29%
29%
1
13%
76-90

Забито

35
24
11 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
6%
7
29%
29%
16-30
9
26%
3
13%
31-45
9
26%
4
17%
46-60
9
26%
4
17%
61-75
6
17%
6
25%
76-90

Пропущено

34
24
14 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
2
6%
1
4%
1-15
7
21%
4
17%
16-30
5
15%
3
13%
31-45
9
26%
5
21%
46-60
4
12%
5
21%
61-75
7
21%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4
Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 22 12 7 3 48 - 29 43
2. Мельбурн Виктори 22 9 9 4 32 - 23 36
3. Веллингтон Феникс 22 10 3 9 26 - 43 33
4. Централ Кост Маринерс 20 9 4 7 40 - 30 31
5. Аделаида Юнайтед 19 8 6 5 30 - 23 30
6. Вестерн Юнайтед 19 8 6 5 25 - 23 30
7. Ньюкасл Джетс 20 7 5 8 37 - 32 26
8. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
9. Макартур 20 6 5 9 28 - 40 23
10. Вестерн Сидней Уондерерс 14 4 4 6 18 - 19 16
11. Перт Глори 20 4 4 12 16 - 27 16
12. Брисбен Роар 19 4 3 12 16 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Ньюкасл Джетс 11 6 2 3 27 - 15 20
3. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
4. Мельбурн Виктори 11 4 5 2 18 - 13 17
5. Централ Кост Маринерс 9 5 2 2 20 - 14 17
6. Аделаида Юнайтед 11 5 2 4 19 - 13 17
7. Вестерн Юнайтед 7 4 2 1 11 - 7 14
8. Брисбен Роар 11 4 2 5 13 - 16 14
9. Макартур 9 4 2 3 13 - 15 14
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Перт Глори 9 2 3 4 5 - 6 9
12. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мельбурн Виктори 11 5 4 2 14 - 10 19
3. Вестерн Юнайтед 12 4 4 4 14 - 16 16
4. Централ Кост Маринерс 11 4 2 5 20 - 16 14
5. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
6. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
7. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
8. Вестерн Сидней Уондерерс 8 2 2 4 12 - 13 8
9. Веллингтон Феникс 9 2 1 6 7 - 23 7
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
12. Брисбен Роар 8 0 1 7 3 - 16 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Adisu Bayew бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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