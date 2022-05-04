Стадион: HBF Park
2:0
Конец матча
1:0
5' ГолCallum Timmins
45' Желтая карточкаAidan Edwards
55' Желтая карточкаГриффитс Ростин
2:0
67' ГолCallum Timmins
71' Желтая карточкаДжеймисон Скотт
72' Желтая карточкаГуд Кёртис
78' Желтая карточкаТилио Марко
84' Желтая карточкаДженкинсон Карл
90' Вторая желтая карточкаГуд Кёртис
Ход матча
5'
45'
55'
67'
2:0
71'
72'
78'
84'
90'
33
Редди
Лиэм
37
Jacob
Muir
36
Joseph
Forde
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
-
37 Jacob MuirЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Joseph FordeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
32 Aiden Coyne
-
-
12 Cameron Cook
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тсубаса ЭндоПолузащитник
-
38 Jordan Bos
-
-
34 Jordon Hall
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
История личных встреч
Перт Глори
Мельбурн Сити
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
39 матчей
43.6%
30.8%
25.6%
17 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.6%
48.7%
25.7%
10 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
18 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|6 (1)
|0.3
|Callum Timmins
|3
|0.15
|Ciaran Bramwell
|2
|0.1
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0.05
|Фитцджеральд Николас
|1
|0.05
|О'Нилл Брэндон
|1
|0.05
|Остлер Трент
|1
|0.05
|Giordano Colli
|1
|0.05
|Клисби Джек
|0
|0
|Малик Осама
|0
|0
|Косуке Ота
|0
|0
|Сардинеро Адриан
|0
|0
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|Luke Bodnar
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|13 (2)
|0.59
|Леки Мэттью
|7
|0.32
|Нэббаут Эндрю
|5
|0.23
|Беренгер Флорен
|4
|0.18
|Тилио Марко
|4
|0.18
|Гуд Кёртис
|3
|0.14
|Меткалф Коннор
|2
|0.09
|Дженкинсон Карл
|2
|0.09
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.05
|Борджес Рафаэл
|1
|0.05
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
|О'Нил Эйден
|0
|0
|Гриффитс Ростин
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косуке Ота
|3
|0
|Клисби Джек
|3
|0
|Callum Timmins
|3
|0
|Giordano Colli
|3
|0
|Малик Осама
|1
|1
|Форнароли Бруно
|2
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Кио Эндрю
|1
|0
|Редди Лиэм
|1
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|Mitchell Oxborrow
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0
|Роулинс Джошуа
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
|Aidan Edwards
|1
|0
|Jayden Gorman
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|7
|0
|О'Нил Эйден
|5
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Рейш Нуну
|3
|1
|Беренгер Флорен
|4
|0
|Нэббаут Эндрю
|4
|0
|Гуд Кёртис
|2
|1
|Макларен Джейми
|2
|1
|Дженкинсон Карл
|3
|0
|Тилио Марко
|3
|0
|Леки Мэттью
|2
|0
|Геллоуэй Скотт
|2
|0
|Гловер Том
|2
|0
|Стоукс Керрин
|2
|0
|Jordan Bos
|2
|0
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Цолаковски Стефан
|1
|0
|Taras Gomulka
|1
|0
|Jordon Hall
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
23
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 12
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
20%
3
13%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
2
40%
7
30%
61-75
0
0%
4
17%
76-90
Пропущено
6
18
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
1
17%
3
17%
1-15
1
17%
3
17%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
3
50%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Забито
11
19
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
1
9%
7
37%
31-45
3
27%
5
26%
46-60
3
27%
3
16%
61-75
2
18%
1
5%
76-90
Пропущено
21
17
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
5%
4
24%
1-15
4
19%
5
29%
29%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
10
48%
2
12%
76-90
Забито
16
42
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 10
11 Не забивали 2
3
19%
2
5%
1-15
1
6%
4
10%
16-30
2
13%
10
24%
31-45
3
19%
11
26%
46-60
5
31%
10
24%
61-75
2
13%
5
12%
76-90
Пропущено
27
35
12 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
2
7%
7
20%
1-15
5
19%
8
23%
16-30
5
19%
5
14%
31-45
5
19%
4
11%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
10
37%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1
Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|22
|12
|7
|3
|48 - 29
|43
|2.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|9
|4
|32 - 23
|36
|3.
|Веллингтон Феникс
|22
|10
|3
|9
|26 - 43
|33
|4.
|Централ Кост Маринерс
|20
|9
|4
|7
|40 - 30
|31
|5.
|Аделаида Юнайтед
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|6.
|Вестерн Юнайтед
|19
|8
|6
|5
|25 - 23
|30
|7.
|Ньюкасл Джетс
|20
|7
|5
|8
|37 - 32
|26
|8.
|Сидней
|19
|6
|6
|7
|31 - 26
|24
|9.
|Макартур
|20
|6
|5
|9
|28 - 40
|23
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|11.
|Перт Глори
|20
|4
|4
|12
|16 - 27
|16
|12.
|Брисбен Роар
|19
|4
|3
|12
|16 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Ньюкасл Джетс
|11
|6
|2
|3
|27 - 15
|20
|3.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|5.
|Централ Кост Маринерс
|9
|5
|2
|2
|20 - 14
|17
|6.
|Аделаида Юнайтед
|11
|5
|2
|4
|19 - 13
|17
|7.
|Вестерн Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|8.
|Брисбен Роар
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|9.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|10.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Перт Глори
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|4.
|Централ Кост Маринерс
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|6.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|9.
|Веллингтон Феникс
|9
|2
|1
|6
|7 - 23
|7
|10.
|Перт Глори
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|12.
|Брисбен Роар
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1