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Австралия: A-Лига

2021-2022

Стадион:
Перт Глори
2:0
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
1:0
5' Гол
Callum Timmins
45' Желтая карточка
Aidan Edwards
55' Желтая карточка
Гриффитс Ростин
2:0
67' Гол
Callum Timmins
71' Желтая карточка
Джеймисон Скотт
72' Желтая карточка
Гуд Кёртис
78' Желтая карточка
Тилио Марко
84' Желтая карточка
Дженкинсон Карл
90' Вторая желтая карточка
Гуд Кёртис
90'+6
33
Редди
Лиэм
37
Jacob
Muir
6
Малик
Осама
29
Лахман
Даррил
22
Роулинс
Джошуа
19
Callum
Timmins
23
Mitchell
Oxborrow
36
Joseph
Forde
21
Antonee
Burke-Gilroy
26
Giordano
Colli
11
Фитцджеральд
Николас
1
Гловер
Том
4
Рейш
Нуну
5
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
6
Дженкинсон
Карл
23
Тилио
Марко
18
Меткалф
Коннор
3
Джеймисон
Скотт
7
Леки
Мэттью
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
Перт Глори
Мельбурн Сити

История личных встреч

Перт Глори
Мельбурн Сити

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

39 матчей

43.6%
30.8%
25.6%
17 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.6%
48.7%
25.7%
10 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
18 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

2:2
1:0
1:3
1:3
2:3
0:0
0:3
2:2
0:0
1:0
2:1
0:2
1:3
0:2
5:4
3:3
2:3
2:0
3:2
2:2
5:1
КФ
3:1
3:1
0:0
0:0
1:1
2:1
3:0
1:0
2:0
1:0
2:0
3:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 6 (1) 0.3
Callum Timmins 3 0.15
Ciaran Bramwell 2 0.1
Antonee Burke-Gilroy 1 0.05
Фитцджеральд Николас 1 0.05
О'Нилл Брэндон 1 0.05
Остлер Трент 1 0.05
Giordano Colli 1 0.05
Клисби Джек 0 0
Малик Осама 0 0
Косуке Ота 0 0
Сардинеро Адриан 0 0
Нийонгабире Пасифик 0 0
Luke Bodnar 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 13 (2) 0.59
Леки Мэттью 7 0.32
Нэббаут Эндрю 5 0.23
Беренгер Флорен 4 0.18
Тилио Марко 4 0.18
Гуд Кёртис 3 0.14
Меткалф Коннор 2 0.09
Дженкинсон Карл 2 0.09
Аткинсон Натаниэль 1 0.05
Борджес Рафаэл 1 0.05
Джеймисон Скотт 0 0
Рейш Нуну 0 0
О'Нил Эйден 0 0
Гриффитс Ростин 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косуке Ота 3 0
Клисби Джек 3 0
Callum Timmins 3 0
Giordano Colli 3 0
Малик Осама 1 1
Форнароли Бруно 2 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Аспропотамитис Джонатан 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Кио Эндрю 1 0
Редди Лиэм 1 0
Лахман Даррил 1 0
Mitchell Oxborrow 1 0
Калвер Аарон 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Роулинс Джошуа 1 0
Daniel Stynes 1 0
Aidan Edwards 1 0
Jayden Gorman 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 7 0
О'Нил Эйден 5 0
Меткалф Коннор 5 0
Рейш Нуну 3 1
Беренгер Флорен 4 0
Нэббаут Эндрю 4 0
Гуд Кёртис 2 1
Макларен Джейми 2 1
Дженкинсон Карл 3 0
Тилио Марко 3 0
Леки Мэттью 2 0
Геллоуэй Скотт 2 0
Гловер Том 2 0
Стоукс Керрин 2 0
Jordan Bos 2 0
Гриффитс Ростин 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Цолаковски Стефан 1 0
Taras Gomulka 1 0
Jordon Hall 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
23
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 12
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
20%
3
13%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
2
40%
7
30%
61-75
0
0%
4
17%
76-90

Пропущено

6
18
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
1
17%
3
17%
1-15
1
17%
3
17%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
3
50%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Забито

11
19
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
1
9%
7
37%
31-45
3
27%
5
26%
46-60
3
27%
3
16%
61-75
2
18%
1
5%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
5%
4
24%
1-15
4
19%
5
29%
29%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
10
48%
2
12%
76-90

Забито

16
42
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 10
11 Не забивали 2
3
19%
2
5%
1-15
1
6%
4
10%
16-30
2
13%
10
24%
31-45
3
19%
11
26%
46-60
5
31%
10
24%
61-75
2
13%
5
12%
76-90

Пропущено

27
35
12 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
2
7%
7
20%
1-15
5
19%
8
23%
16-30
5
19%
5
14%
31-45
5
19%
4
11%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
10
37%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1
Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 22 12 7 3 48 - 29 43
2. Мельбурн Виктори 22 9 9 4 32 - 23 36
3. Веллингтон Феникс 22 10 3 9 26 - 43 33
4. Централ Кост Маринерс 20 9 4 7 40 - 30 31
5. Аделаида Юнайтед 19 8 6 5 30 - 23 30
6. Вестерн Юнайтед 19 8 6 5 25 - 23 30
7. Ньюкасл Джетс 20 7 5 8 37 - 32 26
8. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
9. Макартур 20 6 5 9 28 - 40 23
10. Вестерн Сидней Уондерерс 14 4 4 6 18 - 19 16
11. Перт Глори 20 4 4 12 16 - 27 16
12. Брисбен Роар 19 4 3 12 16 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Ньюкасл Джетс 11 6 2 3 27 - 15 20
3. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
4. Мельбурн Виктори 11 4 5 2 18 - 13 17
5. Централ Кост Маринерс 9 5 2 2 20 - 14 17
6. Аделаида Юнайтед 11 5 2 4 19 - 13 17
7. Вестерн Юнайтед 7 4 2 1 11 - 7 14
8. Брисбен Роар 11 4 2 5 13 - 16 14
9. Макартур 9 4 2 3 13 - 15 14
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Перт Глори 9 2 3 4 5 - 6 9
12. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мельбурн Виктори 11 5 4 2 14 - 10 19
3. Вестерн Юнайтед 12 4 4 4 14 - 16 16
4. Централ Кост Маринерс 11 4 2 5 20 - 16 14
5. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
6. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
7. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
8. Вестерн Сидней Уондерерс 8 2 2 4 12 - 13 8
9. Веллингтон Феникс 9 2 1 6 7 - 23 7
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
12. Брисбен Роар 8 0 1 7 3 - 16 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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