Уже на 14-й секунде Изидор нанес удар практически с 40 метров, но мяч прошел мимо створа.

Ошибается Гилерме с передачей к радиусу штрафной, Кривцов опережает Марадишвили, а Константин срывает чистый выход один на один ценой красной карточки!

Ионов со штрафного пробивает в обвод "стенки" во вратарский угол, но Гилерме ловит мяч.

Сафонов играет головой за пределами штрафной площади, не очень ловко приземлившись после кувырка в воздухе, но помощи врачей капитану хозяев не понадобилось.

Редкий по последним минутам выпад "Локо" завершается неточным забросом в штрафную, Сафонов спокойно забирает мяч на выходе.

Рыбус получает желтую карточку за фол против Волкова на фланге.

Интересно, что "Краснодар" на своем новом стадионе ни разу не проигрывал "Локомотиву", а последний матч и вовсе завершился со счётом 5:0. Москвичи последний раз побеждали "Краснодар" в гостях в 2016 году еще на стадионе "Кубань".

Возросло количество нарушений правил в последние минуты, но большинство из них несут чисто тактический характер.

"Краснодар" владеет мячом 57 процентов игрового времени, есть преимущество у хозяев и по интересным моментам у чужих ворот.

Олусегун на правом фланге проскакивает Едвая, добирается до штрафной и простреливает в центр, но защитники "Локо" разряжают обстановку.

Керк подкараулил мяч у лицевой линии после подачи с правого фланга, но прострел во вратарскую получился слишком легким для Сафонова.

33' Сперцян разыграл угловой с Ионовым и сильно прострелил в штрафную, но после того, как острота была утеряна, прозвучал свисток - Эдуард в момент паса Алексея не успел выйти из офсайда.

32' Попытка Волкова исполнить подачу с фланга прерывается Рыбусом, однако мяч в полете покинул пределы поля, несмотря на старания Гилерме.

30' Неудачным получается удар Сперцяна со штрафного, мяч летит намного выше створа ворот.

29' Марадишвили срывает прорыв Сперцяна неподалеку от своей штрафной, снова шанс для "Краснодара", пусть до ворот сейчас и дальше, чем несколько минут назад.

28' Помощь врачей требуется Гилерме, получил какое-то повреждение капитан "Локо", отражая удар Манелова.

27' Какой момент у ворот гостей! Манелов протащил мяч по центру и покатил правее на Ионова, Алексей прострелил обратно на Ираклия, удар которого с линии вратарской парировал Гилерме, а на добивании Манелов, лежа на газоне, не смог добавить мяч в сетку!

25' Позиционную атаку провел "Локомотив", сначала бесхитростную подачу Жемалетдинова прочитал Черников, а Рыбус, пробивая по воротам, угодил в Керка.

24' Сперцян с углового снова подает на ближнюю штангу, мяч после пары рикошетов отскакивает точно в руки Гилерме.

23' Сперцян вошел в штрафную гостей с правого фланга и пробил по воротам, мяч зацепил ногу Рыбуса и прошел рядом с дальней штангой.