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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Краснодар
0:0
Второй тайм: 49'
Локомотив Москва
0'
20' Желтая карточка
Едвай Тин
36' Желтая карточка
Рыбус Мацей
48' Красная карточка
Марадишвили Константин
49'
Сафонов играет головой на выходе...
Краснодар едва не открывает счет...

Ход матча

20'
 
Едвай Тин
36'
 
Рыбус Мацей
48'
 
Марадишвили Константин
Прогнозы 156
Краснодар 33.3% (52)
X 40.4% (63)
Локомотив Москва 26.3% (41)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
«Краснодар» старается придерживаться атакующей модели игры и редко оставляет соперников сухими – вряд... Ещё
BEEFS #
-1
выиграет Локомотив Москва
Я думаю,Локомотив потихоньку находит свою игру. И ему есть за что побороться,три очка ему очень нужны.... Ещё
Vitalik555 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Локомотив Москва
2.70
3.74
3.01
Все Коэффициенты
Новости
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
84
Литвинов
Вячеслав
2
Сорокин
Егор
48
Исаенко
Олег
88
Кривцов
Никита
53
Черников
Александр
74
Сперцян
Эдуард
69
Манелов
Ираклий
11
Ионов
Алексей
40
Олусегун
Олакунле
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
18
Мампаси
Марк
16
Едвай
Тин
31
Рыбус
Мацей
8
Бека-Бека
Алексис
5
Марадишвили
Константин
7
Керк
Джирано
17
Жемалетдинов
Рифат
19
Изидор
Вильсон
9
Кухта
Ян
Краснодар
4-3-3
Локомотив Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Краснодар
Локомотив Москва

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

24 матча

29.2%
16.7%
54.1%
7 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ТМК
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.22
Сперцян Эдуард 6 (2) 0.22
Кабелла Реми 4 0.15
Ильин Владимир 4 0.15
Классон Виктор 3 (1) 0.11
Ионов Алексей 2 0.07
Де Вильена Тонни 2 0.07
Манелов Ираклий 1 0.04
Кривцов Никита 1 0.04
Газинский Юрий 1 0.04
Спайич Урош 1 0.04
Черников Александр 1 0.04
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.04
Апеков Руслан 0 0
Олусегун Олакунле 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жемалетдинов Рифат 8 0.3
Изидор Вильсон 7 (2) 0.26
Смолов Фёдор 7 (1) 0.26
Керк Джирано 4 0.15
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.15
Лисакович Виталий 2 0.07
Камано Франсуа 2 0.07
Кухта Ян 2 0.07
Марадишвили Константин 2 0.07
Кастро Пабло 1 0.04
Едвай Тин 1 0.04
Рыбус Мацей 0 0
Бека-Бека Алексис 0 0
Баринов Дмитрий 0 0
Куликов Даниил 0 0
Живоглядов Дмитрий 0 0
Миранчук Антон 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Петров Максим Вячеславович 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 13 2
Крыховяк Гжегож 1 2
Газинский Юрий 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сорокин Егор 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Классон Виктор 3 0
Спайич Урош 1 1
Петров Сергей 2 0
Мартынович Александр 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Кривцов Никита 2 0
Ионов Алексей 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Апеков Руслан 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Самко Владислав 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 10 2
Едвай Тин 6 2
Рыбус Мацей 8 0
Кастро Пабло 5 0
Жемалетдинов Рифат 5 0
Марадишвили Константин 5 0
Бека-Бека Алексис 5 0
Живоглядов Дмитрий 4 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Гилерме Маринато 2 1
Керк Джирано 3 0
Изидор Вильсон 3 0
Кухта Ян 1 1
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Ненахов Максим 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Бабкин Сергей 2 0
Мампаси Марк 2 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Худяков Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
16
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 15
3
20%
2
13%
1-15
4
27%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
20%
3
19%
61-75
1
7%
3
19%
76-90

Пропущено

13
22
9 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
5
38%
10
45%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
3
23%
2
9%
76-90

Забито

23
21
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
13%
3
14%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
7
30%
7
33%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
27%
4
29%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
2
13%
5
36%
76-90

Забито

38
37
18 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
6
16%
5
14%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
5
13%
6
16%
31-45
4
11%
6
16%
46-60
8
21%
6
16%
61-75
8
21%
10
27%
76-90

Пропущено

28
36
17 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
5
18%
2
6%
1-15
3
11%
5
14%
16-30
9
32%
14
39%
31-45
3
11%
2
6%
46-60
3
11%
6
17%
61-75
5
18%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1
Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 7 2 64 - 26 61
2. Динамо Москва Заявка 27 16 4 7 47 - 28 52
3. Сочи Заявка 27 15 4 8 48 - 29 49
4. ЦСКА Москва Заявка 27 14 5 8 38 - 27 47
5. Краснодар 0:0 Заявка 27 12 7 8 38 - 28 43
6. Локомотив Москва 0:0 Заявка 27 11 9 7 38 - 35 42
7. Крылья Советов Заявка 27 11 5 11 34 - 32 38
8. Ахмат Заявка 27 11 2 14 33 - 37 35
9. Ростов Заявка 27 9 7 11 45 - 46 34
10. Спартак Москва Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
11. Нижний Новгород Заявка 27 7 8 12 25 - 38 29
12. Химки Заявка 27 6 11 10 31 - 43 29
13. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
14. Урал Заявка 27 6 9 12 21 - 31 27
15. Уфа Заявка 27 4 11 12 25 - 38 23
16. Арсенал Тула Заявка 27 5 7 15 27 - 54 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 42 - 15 37
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва 0:0 Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
7. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
8. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
9. Краснодар 0:0 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 6 4 15 - 19 15
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Сочи Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Краснодар 0:0 Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Локомотив Москва 0:0 Заявка 14 3 8 3 17 - 21 17
7. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
8. Ростов Заявка 13 4 5 4 19 - 21 17
9. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
10. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
11. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Второй тайм
  • 49'
    Ионов со штрафного пробивает в обвод "стенки" во вратарский угол, но Гилерме ловит мяч.
  • Красная карточка
    48'
    Ошибается Гилерме с передачей к радиусу штрафной, Кривцов опережает Марадишвили, а Константин срывает чистый выход один на один ценой красной карточки!
  • 46'
    Уже на 14-й секунде Изидор нанес удар практически с 40 метров, но мяч прошел мимо створа.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Сафонов играет головой за пределами штрафной площади, не очень ловко приземлившись после кувырка в воздухе, но помощи врачей капитану хозяев не понадобилось.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Артём Чистяков к основному времени первого тайма.
  • 43'
    Керк подкараулил мяч у лицевой линии после подачи с правого фланга, но прострел во вратарскую получился слишком легким для Сафонова.
  • 42'
    Олусегун на правом фланге проскакивает Едвая, добирается до штрафной и простреливает в центр, но защитники "Локо" разряжают обстановку.
  • 41'
    Атака "Краснодара" завершается ударом Исаенко с радиуса штрафной - мяч проходит чуть левее створа.
  • 39'
    "Краснодар" владеет мячом 57 процентов игрового времени, есть преимущество у хозяев и по интересным моментам у чужих ворот.
  • Фол, нарушение
    38'
    Возросло количество нарушений правил в последние минуты, но большинство из них несут чисто тактический характер.
  • 37'
    Интересно, что "Краснодар" на своем новом стадионе ни разу не проигрывал "Локомотиву", а последний матч и вовсе завершился со счётом 5:0. Москвичи последний раз побеждали "Краснодар" в гостях в 2016 году еще на стадионе "Кубань".
  • Желтая карточка
    36'
    Рыбус получает желтую карточку за фол против Волкова на фланге.
  • 35'
    Редкий по последним минутам выпад "Локо" завершается неточным забросом в штрафную, Сафонов спокойно забирает мяч на выходе.
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    • Офсайд
      33'
      Сперцян разыграл угловой с Ионовым и сильно прострелил в штрафную, но после того, как острота была утеряна, прозвучал свисток - Эдуард в момент паса Алексея не успел выйти из офсайда.
    • 32'
      Попытка Волкова исполнить подачу с фланга прерывается Рыбусом, однако мяч в полете покинул пределы поля, несмотря на старания Гилерме.
    • 30'
      Неудачным получается удар Сперцяна со штрафного, мяч летит намного выше створа ворот.
    • Фол, нарушение
      29'
      Марадишвили срывает прорыв Сперцяна неподалеку от своей штрафной, снова шанс для "Краснодара", пусть до ворот сейчас и дальше, чем несколько минут назад.
    • Травма, повреждение
      28'
      Помощь врачей требуется Гилерме, получил какое-то повреждение капитан "Локо", отражая удар Манелова.
    • Опасный момент
      27'
      Какой момент у ворот гостей! Манелов протащил мяч по центру и покатил правее на Ионова, Алексей прострелил обратно на Ираклия, удар которого с линии вратарской парировал Гилерме, а на добивании Манелов, лежа на газоне, не смог добавить мяч в сетку!
    • 25'
      Позиционную атаку провел "Локомотив", сначала бесхитростную подачу Жемалетдинова прочитал Черников, а Рыбус, пробивая по воротам, угодил в Керка.
    • Угловой
      24'
      Сперцян с углового снова подает на ближнюю штангу, мяч после пары рикошетов отскакивает точно в руки Гилерме.
    • 23'
      Сперцян вошел в штрафную гостей с правого фланга и пробил по воротам, мяч зацепил ногу Рыбуса и прошел рядом с дальней штангой.
    • 21'
      Сперцян со штрафного не сумел перебросить мяч через "стенку", избежал "Локомотив" самого худшего.
    • Желтая карточка
      20'
      Едвай получает желтую карточку за фол против Манелова практически на радиусе собственной штрафной, отличный шанс для "Краснодара".
    • 19'
      Керк классной передачей нашел на правом краю штрафной Живоглядова, а вот Дмитрий точную передачу в центр не исполнил.
    • Фол, нарушение
      17'
      Кухта грубовато играет в верховой борьбе с Литвиновым, Артём Чистяков пока обходится устным внушением.
    • 16'
      Ионов получил мяч на правом фланге, с помощью "стенки" с Манеловым отрезал двоих соперников, но подача в штрафную оказалась прерванной.
    • Опасный момент
      15'
      С угловым у своих ворот "быки" справились, однако с подбора Бека-Бека нанес мощнейший удар с 15 метров - мяч прошел рядом со штангой!
    • 14'
      Удар Рыбуса с радиуса штрафной блокируют защитники, следом попытался пробить Марадишвили - мяч от ноги соперника уходит на угловой.
    • 13'
      Быстрая атака "Краснодара" завершается ударом Олусегуна с 18 метров - Гилерме вытаскивает мяч, летевший в дальний угол.
    • Угловой
      12'
      Первый угловой "Локомотива" получается неудачным, Сперцян спокойно выносит мяч из штрафной.
    • Опасный момент
      11'
      Изидор получает мяч от Кухты на левом краю штрафной и наносит обводящий удар в дальний угол, однако Сафонов спасает свои ворота!
    • Фол, нарушение
      10'
      Едва ли не первый фол в этом матче допустили команды, Марадишвили сфолил против Черникова в центре поля.
    • Угловой
      9'
      Неприятно подает Сперцян с углового, на ближней штанге возникла определенная возня, но в итоге гости отбились.
    • 8'
      Ионов с правого фланга подает в штрафную, Живоглядов в падении головой попытался скинуть мяч на Гилерме, но в итоге организовал угловой.
    • 7'
      Волков покатил мяч на правый край штрафной на Ионова, который опередил Едвая, но первым на мяче оказался Гилерме.
    • 6'
      Позиционная атака хозяев завершается дальним ударом в исполнении Черникова - Гилерме спокойно ловит мяч.
    • Угловой
      5'
      Первый угловой в матче заработали хозяева, Сперцян навесил на ближнюю штангу, откуда Изидор вынес мяч.
    • 4'
      В прошлом туре "Локомотив", забив первым, уступил в Санкт-Петербурге в чемпионском матче, а "Краснодар" дома одержал волевую победу над "Ростовом".
    • 3'
      Матч первого круга завершился победой "Локомотива" 2:1 - тогда у "железнодорожников" дублем отметился Смолов, а у "быков" забил Кордоба, которых в командах уже нет.
    • 2'
      Напомним, что матч был перенесен с конца февраля из-за внезапного закрытия аэропорта в Краснодаре. Сейчас логистика не лучше, но команды уже понимают, как лучше добираться до юга.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 48'
      УДАЛЕНИЕ! - Марадишвили Константин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Рыбус Мацей получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Едвай Тин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Локомотив Москва

    Исход игры
    Краснодар
    33.3% (52)
    Ничья
    40.4% (63)
    Локомотив Москва
    26.3% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.55% (49)
    Меньше
    55.45% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    86.36% (95)
    Нет
    13.64% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.5% (46)
    2:1 Краснодар
    12.8% (20)
    1:2 Локомотив Москва
    10.3% (16)
    2:2 Ничья
    6.4% (10)
    1:0 Краснодар
    5.1% (8)
    0:1 Локомотив Москва
    3.2% (5)
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