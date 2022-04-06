Стадион: Краснодар
Позже
История личных встреч
Краснодар
Локомотив Москва
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
24 матча
29.2%
16.7%
54.1%
7 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6 (1)
|0.23
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|0.23
|Кабелла Реми
|4
|0.15
|Ильин Владимир
|4
|0.15
|Классон Виктор
|3 (1)
|0.12
|Ионов Алексей
|2
|0.08
|Де Вильена Тонни
|2
|0.08
|Манелов Ираклий
|1
|0.04
|Кривцов Никита
|1
|0.04
|Газинский Юрий
|1
|0.04
|Спайич Урош
|1
|0.04
|Черников Александр
|1
|0.04
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0.04
|Апеков Руслан
|0
|0
|Олусегун Олакунле
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жемалетдинов Рифат
|8
|0.31
|Изидор Вильсон
|7 (2)
|0.27
|Смолов Фёдор
|7 (1)
|0.27
|Керк Джирано
|4
|0.15
|Крыховяк Гжегож
|4 (3)
|0.15
|Лисакович Виталий
|2
|0.08
|Камано Франсуа
|2
|0.08
|Кухта Ян
|2
|0.08
|Марадишвили Константин
|2
|0.08
|Кастро Пабло
|1
|0.04
|Едвай Тин
|1
|0.04
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Бека-Бека Алексис
|0
|0
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
|Петров Максим Вячеславович
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|13
|2
|Крыховяк Гжегож
|1
|2
|Газинский Юрий
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|Сорокин Егор
|4
|0
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Спайич Урош
|1
|1
|Петров Сергей
|2
|0
|Мартынович Александр
|2
|0
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Кривцов Никита
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Апеков Руслан
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
|Самко Владислав
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|10
|2
|Едвай Тин
|5
|2
|Рыбус Мацей
|7
|0
|Кастро Пабло
|5
|0
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0
|Марадишвили Константин
|5
|0
|Бека-Бека Алексис
|5
|0
|Живоглядов Дмитрий
|4
|0
|Камано Франсуа
|4
|0
|Куликов Даниил
|4
|0
|Гилерме Маринато
|2
|1
|Керк Джирано
|3
|0
|Изидор Вильсон
|3
|0
|Кухта Ян
|1
|1
|Мурило Серкейра
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Ненахов Максим
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Бабкин Сергей
|2
|0
|Мампаси Марк
|2
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Худяков Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
16
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 15
3
20%
2
13%
1-15
4
27%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
20%
3
19%
61-75
1
7%
3
19%
76-90
Пропущено
13
22
9 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
5
38%
10
45%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
3
23%
2
9%
76-90
Забито
23
21
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
13%
3
14%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
7
30%
7
33%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
27%
4
29%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
2
13%
5
36%
76-90
Забито
38
37
18 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
6
16%
5
14%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
5
13%
6
16%
31-45
4
11%
6
16%
46-60
8
21%
6
16%
61-75
8
21%
10
27%
76-90
Пропущено
28
36
17 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
5
18%
2
6%
1-15
3
11%
5
14%
16-30
9
32%
14
39%
31-45
3
11%
2
6%
46-60
3
11%
6
17%
61-75
5
18%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1
Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|18
|7
|2
|64 - 26
|61
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|47 - 28
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|48 - 29
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|38 - 27
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|38 - 28
|42
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|38 - 35
|41
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|34 - 32
|38
|8.
|Ахмат
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|33 - 37
|35
|9.
|Ростов
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|45 - 46
|34
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 37
|34
|11.
|Химки
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|31 - 43
|29
|12.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|33 - 50
|29
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 36
|28
|14.
|Урал
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|21 - 31
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|25 - 38
|23
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|25 - 52
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 15
|37
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 17
|24
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|9.
|Краснодар
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 12
|20
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|7 - 11
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 14
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|4.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 20
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 21
|17
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|17 - 21
|16
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 18
|16
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|11.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Локомотив Москва
Исход игры
Краснодар
24.6% (14)
Ничья
54.4% (31)
Локомотив Москва
21.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (24)
Меньше
57.14% (32)
Обе команды забьют
Да
87.5% (49)
Нет
12.5% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.9% (25)
2:1 Краснодар
15.8% (9)
1:2 Локомотив Москва
15.8% (9)
2:2 Ничья
10.5% (6)
1:0 Краснодар
5.3% (3)
0:1 Локомотив Москва
5.3% (3)
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