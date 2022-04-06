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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Краснодар
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 57
Краснодар 24.6% (14)
X 54.4% (31)
Локомотив Москва 21.1% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Локомотив Москва
2.85
3.56
2.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Краснодар
Локомотив Москва

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

24 матча

29.2%
16.7%
54.1%
7 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ТМК
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.23
Сперцян Эдуард 6 (2) 0.23
Кабелла Реми 4 0.15
Ильин Владимир 4 0.15
Классон Виктор 3 (1) 0.12
Ионов Алексей 2 0.08
Де Вильена Тонни 2 0.08
Манелов Ираклий 1 0.04
Кривцов Никита 1 0.04
Газинский Юрий 1 0.04
Спайич Урош 1 0.04
Черников Александр 1 0.04
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.04
Апеков Руслан 0 0
Олусегун Олакунле 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жемалетдинов Рифат 8 0.31
Изидор Вильсон 7 (2) 0.27
Смолов Фёдор 7 (1) 0.27
Керк Джирано 4 0.15
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.15
Лисакович Виталий 2 0.08
Камано Франсуа 2 0.08
Кухта Ян 2 0.08
Марадишвили Константин 2 0.08
Кастро Пабло 1 0.04
Едвай Тин 1 0.04
Рыбус Мацей 0 0
Бека-Бека Алексис 0 0
Баринов Дмитрий 0 0
Куликов Даниил 0 0
Живоглядов Дмитрий 0 0
Миранчук Антон 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Петров Максим Вячеславович 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 13 2
Крыховяк Гжегож 1 2
Газинский Юрий 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сорокин Егор 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Классон Виктор 3 0
Спайич Урош 1 1
Петров Сергей 2 0
Мартынович Александр 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Кривцов Никита 2 0
Ионов Алексей 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Апеков Руслан 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Самко Владислав 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 10 2
Едвай Тин 5 2
Рыбус Мацей 7 0
Кастро Пабло 5 0
Жемалетдинов Рифат 5 0
Марадишвили Константин 5 0
Бека-Бека Алексис 5 0
Живоглядов Дмитрий 4 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Гилерме Маринато 2 1
Керк Джирано 3 0
Изидор Вильсон 3 0
Кухта Ян 1 1
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Ненахов Максим 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Бабкин Сергей 2 0
Мампаси Марк 2 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Худяков Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
16
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 15
3
20%
2
13%
1-15
4
27%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
20%
3
19%
61-75
1
7%
3
19%
76-90

Пропущено

13
22
9 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
5
38%
10
45%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
3
23%
2
9%
76-90

Забито

23
21
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
13%
3
14%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
7
30%
7
33%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
27%
4
29%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
2
13%
5
36%
76-90

Забито

38
37
18 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
6
16%
5
14%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
5
13%
6
16%
31-45
4
11%
6
16%
46-60
8
21%
6
16%
61-75
8
21%
10
27%
76-90

Пропущено

28
36
17 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
5
18%
2
6%
1-15
3
11%
5
14%
16-30
9
32%
14
39%
31-45
3
11%
2
6%
46-60
3
11%
6
17%
61-75
5
18%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1
Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 7 2 64 - 26 61
2. Динамо Москва Заявка 27 16 4 7 47 - 28 52
3. Сочи Заявка 27 15 4 8 48 - 29 49
4. ЦСКА Москва Заявка 27 14 5 8 38 - 27 47
5. Краснодар Заявка 26 12 6 8 38 - 28 42
6. Локомотив Москва Заявка 26 11 8 7 38 - 35 41
7. Крылья Советов Заявка 27 11 5 11 34 - 32 38
8. Ахмат Заявка 27 11 2 14 33 - 37 35
9. Ростов Заявка 27 9 7 11 45 - 46 34
10. Спартак Москва Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
11. Химки Заявка 27 6 11 10 31 - 43 29
12. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
13. Нижний Новгород Заявка 26 7 7 12 23 - 36 28
14. Урал Заявка 27 6 9 12 21 - 31 27
15. Уфа Заявка 27 4 11 12 25 - 38 23
16. Арсенал Тула Заявка 26 5 6 15 25 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 42 - 15 37
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
7. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
8. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
9. Краснодар Заявка 12 6 2 4 16 - 12 20
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Сочи Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
7. Ростов Заявка 13 4 5 4 19 - 21 17
8. Локомотив Москва Заявка 13 3 7 3 17 - 21 16
9. Нижний Новгород Заявка 13 4 4 5 12 - 18 16
10. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
11. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
12. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
13. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2022, осталось 2 дня 11 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Краснодар 24.6% (14)
    X 54.4% (31)
    Локомотив Москва 21.1% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.85
    3.56
    2.70
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Краснодар - Локомотив Москва

    Исход игры
    Краснодар
    24.6% (14)
    Ничья
    54.4% (31)
    Локомотив Москва
    21.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (24)
    Меньше
    57.14% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (49)
    Нет
    12.5% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.9% (25)
    2:1 Краснодар
    15.8% (9)
    1:2 Локомотив Москва
    15.8% (9)
    2:2 Ничья
    10.5% (6)
    1:0 Краснодар
    5.3% (3)
    0:1 Локомотив Москва
    5.3% (3)
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    Краснодар
    Локомотив Москва
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