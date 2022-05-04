  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана: Группа A
Метрополитанос
0:0
Первый тайм: 17'
Монтевидео Уондерерс
0' 17'
Лучшие коэффициенты
Метрополитанос
Ничья
Монтевидео Уондерерс
2.52
3.75
4.45
Все Коэффициенты
12
Giancarlo
Schiavone
28
Nestor
Cova
4
Andres
Ferro
14
Jean
Fuentes
29
Jefre
Vargas
18
Facundo
Moreira
5
Christian
Larotonda
7
Carlos
Sosa
I
21
Charlis
Ortiz
11
Darwin
Gomez
17
Robinson
Flores
1
Сильвейра
Мауро
4
Juan
Acosta
15
Matias
Fracchia
3
Jonathan
Laserda
24
Эрнандес
Диего
26
Guillermo
Wagner
23
Emiliano
Garcia1
27
Emiliano
Vidart
16
Bruno
Veglio
11
Agustin
Santurio
9
Mauro
Menzdez
Метрополитанос
Монтевидео Уондерерс

История личных встреч

Метрополитанос
Монтевидео Уондерерс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:1

Результаты последних матчей

Метрополитанос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Португеза Акаригуа - Метрополитанос 0:0 Барселона Гуаякиль - Метрополитанос 1:0 Самора - Метрополитанос 0:1 Метрополитанос - Минерос де Гуайяна 5:0
Монтевидео Уондерерс - Метрополитанос 1:1 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Ланус 0:0 Метрополитанос - Карабобо 0:0 Монагас - Метрополитанос 2:1 Метрополитанос - Каракас 3:0 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия - Метрополитанос 1:2 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Арагуа 2:2 Эрманос Кольменарес - Метрополитанос 4:0 Метрополитанос - Академия Пуэрто-Кабельо 1:2 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 1:1 Арагуа - Метрополитанос 0:2
Монтевидео Уондерерс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 0:0 Атлетико Рентистас - Монтевидео Уондерерс 1:3 Монтевидео Уондерерс - Метрополитанос 1:1
Монтевидео Уондерерс - Депортиво Мальдонадо 0:1 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 2:2 Серро Ларго - Монтевидео Уондерерс 0:1 Альбион Роверс - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 2:1 Монтевидео Уондерерс - Дефенсор Спортинг 1:0 Феникс Монтовидео - Монтевидео Уондерерс 0:3 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Феникс Монтовидео 1:1 Пласа Колония - Монтевидео Уондерерс 0:1 Монтевидео Уондерерс - Суд Америка 4:1 Атлетико Прогресо - Монтевидео Уондерерс 3:1 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Метрополитанос
Ничья
Монтевидео Уондерерс
2.52
3.75
4.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Метрополитанос 0:0 Монтевидео Уондерерс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Метрополитанос
Монтевидео Уондерерс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 