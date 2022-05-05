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  3. Копа Судамерикана: Группа A
Метрополитанос
0:1
Конец матча
Монтевидео Уондерерс
0'
33' Желтая карточка
Guillermo Wagner
36' Желтая карточка
Эрнандес Диего
0:1
45' Гол
Mauro Menzdez
49' Желтая карточка
Jonathan Laserda
54' Желтая карточка
Jefre Vargas
62' Желтая карточка
Jean Fuentes
62' Желтая карточка
Emiliano Garcia1
90' Желтая карточка
Agustin Univaso
90' Желтая карточка
Facundo Moreira
90' Желтая карточка
Christian Larotonda
90' Вторая желтая карточка
Christian Larotonda
90' Вторая желтая карточка
Jonathan Laserda
90' Желтая карточка
Nestor Cova
90'+8
12
Giancarlo
Schiavone
29
Jefre
Vargas
4
Andres
Ferro
14
Jean
Fuentes
28
Nestor
Cova
11
Darwin
Gomez
5
Christian
Larotonda
18
Facundo
Moreira
17
Robinson
Flores
7
Carlos
Sosa
I
21
Charlis
Ortiz
1
Сильвейра
Мауро
4
Juan
Acosta
23
Emiliano
Garcia1
3
Jonathan
Laserda
15
Matias
Fracchia
27
Emiliano
Vidart
16
Bruno
Veglio
11
Agustin
Santurio
26
Guillermo
Wagner
24
Эрнандес
Диего
9
Mauro
Menzdez
Метрополитанос
Монтевидео Уондерерс

История личных встреч

Метрополитанос
Монтевидео Уондерерс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:1

Результаты последних матчей

Метрополитанос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Португеза Акаригуа - Метрополитанос 0:0 Барселона Гуаякиль - Метрополитанос 1:0 Самора - Метрополитанос 0:1 Метрополитанос - Минерос де Гуайяна 5:0
Монтевидео Уондерерс - Метрополитанос 1:1 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Ланус 0:0 Метрополитанос - Карабобо 0:0 Монагас - Метрополитанос 2:1 Метрополитанос - Каракас 3:0 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия - Метрополитанос 1:2 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Арагуа 2:2 Эрманос Кольменарес - Метрополитанос 4:0 Метрополитанос - Академия Пуэрто-Кабельо 1:2 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 1:1 Арагуа - Метрополитанос 0:2
Монтевидео Уондерерс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 0:0 Атлетико Рентистас - Монтевидео Уондерерс 1:3 Монтевидео Уондерерс - Метрополитанос 1:1
Монтевидео Уондерерс - Депортиво Мальдонадо 0:1 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 2:2 Серро Ларго - Монтевидео Уондерерс 0:1 Альбион Роверс - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 2:1 Монтевидео Уондерерс - Дефенсор Спортинг 1:0 Феникс Монтовидео - Монтевидео Уондерерс 0:3 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Феникс Монтовидео 1:1 Пласа Колония - Монтевидео Уондерерс 0:1 Монтевидео Уондерерс - Суд Америка 4:1 Атлетико Прогресо - Монтевидео Уондерерс 3:1 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:2
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    97'
    Nestor Cova получил желтую карточку от судьи
  • 96'
    Джонатан Ласерда получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 93'
    Кристиан Ларотонда получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    93'
    Кристиан Ларотонда получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Facundo Moreira получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Agustin Univaso получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      62'
      Jean Fuentes получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Darwin Gomez уходит с поля. Walter Araujo выходит вместо него
    • Желтая карточка
      54'
      Jefre Vargas получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      49'
      Джонатан Ласерда получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Diego Hernandez уходит с поля. Nicolas Ferreira выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Mauro Mendez бьет в цель!
    • Желтая карточка
      36'
      Diego Hernandez получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Guillermo Wagner получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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