0:1
Конец матча
33' Желтая карточкаGuillermo Wagner
36' Желтая карточкаЭрнандес Диего
0:1
45' ГолMauro Menzdez
49' Желтая карточкаJonathan Laserda
54' Желтая карточкаJefre Vargas
62' Желтая карточкаJean Fuentes
62' Желтая карточкаEmiliano Garcia1
90' Желтая карточкаAgustin Univaso
90' Желтая карточкаFacundo Moreira
90' Желтая карточкаChristian Larotonda
90' Вторая желтая карточкаChristian Larotonda
90' Вторая желтая карточкаJonathan Laserda
90' Желтая карточкаNestor Cova
Ход матча
33'
36'
45'
0:1
49'
54'
62'
62'
90'
90'
90'
90'
29
Jefre
Vargas
14
Jean
Fuentes
28
Nestor
Cova
11
Darwin
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Jefre VargasЗащитник
- Защитник
-
14 Jean FuentesЗащитник
-
28 Nestor CovaЗащитник
-
11 Darwin GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
19 Luis Annese
-
-
16 Irwin Anton
-
Главный тренер: Jose Maria Morr
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Bruno VeglioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
21 Kevin Rolon
-
-
-
-
-
30 Enzo Lopez
-
-
Главный тренер: Daniel Carreno
История личных встреч
Метрополитанос
Монтевидео Уондерерс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Метрополитанос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Португеза Акаригуа - Метрополитанос 0:0 Барселона Гуаякиль - Метрополитанос 1:0 Самора - Метрополитанос 0:1 Метрополитанос - Минерос де Гуайяна 5:0
Монтевидео Уондерерс - Метрополитанос 1:1 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Ланус 0:0 Метрополитанос - Карабобо 0:0 Монагас - Метрополитанос 2:1 Метрополитанос - Каракас 3:0 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия - Метрополитанос 1:2 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Арагуа 2:2 Эрманос Кольменарес - Метрополитанос 4:0 Метрополитанос - Академия Пуэрто-Кабельо 1:2 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 1:1 Арагуа - Метрополитанос 0:2
Монтевидео Уондерерс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 0:0 Атлетико Рентистас - Монтевидео Уондерерс 1:3 Монтевидео Уондерерс - Метрополитанос 1:1
Монтевидео Уондерерс - Депортиво Мальдонадо 0:1 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 2:2 Серро Ларго - Монтевидео Уондерерс 0:1 Альбион Роверс - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 2:1 Монтевидео Уондерерс - Дефенсор Спортинг 1:0 Феникс Монтовидео - Монтевидео Уондерерс 0:3 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1 Монтевидео Уондерерс - Феникс Монтовидео 1:1 Пласа Колония - Монтевидео Уондерерс 0:1 Монтевидео Уондерерс - Суд Америка 4:1 Атлетико Прогресо - Монтевидео Уондерерс 3:1 Монтевидео Уондерерс - Серро Ларго 1:2