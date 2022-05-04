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  3. Копа Судамерикана: Группа F
Атлетико Гойяненсе
0:0
Первый тайм: 17'
Дефенса и Хустисия
0'
17' Желтая карточка
 17'

Ход матча

17'
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.34
3.38
3.20
Все Коэффициенты
22
Роналдо
2
Dudu
V1
3
Wanderson
VIII
4
Ramon
XII
6
Энрике
Артур
II
5
Gabriel
Baralhas
8
Marlon
Freitas
7
Shaylon
10
Luis
Pereira
III
11
Лео
Перейра
9
Diego
Churin
22
Унсаин
Луис
27
Hugo
Ezequiel
Silva
24
Hugo
Fernandez
25
Кардона
Томас
8
Matías
Rodríguez
I
4
Mariano
Pieres
16
Gabriel
Altamirano
32
Agustin
Fontana
21
Hernan
Zuliani
20
Brahian
Cuello
7
Lucas
Albertengo
Атлетико Гойяненсе
Дефенса и Хустисия

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Дефенса и Хустисия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:1

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1
Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2 Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1 КРАК - Атлетико Гойяненсе 0:0 Униан Рондонополис - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Ипора 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 0:2 Goiatuba SC - Атлетико Гойяненсе 0:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1
Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.34
3.38
3.20
Все Коэффициенты
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Атлетико Гойяненсе
Дефенса и Хустисия
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