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США: МЛС

2022

Стадион:
Цинциннати
1:0
Первый тайм: 33'
Торонто
0'
1:0
2' Гол
Харрис Кельвин
6' Красная карточка
Присо-Мбонге Ральф
12' Желтая карточка
Нельсон Джейден
33'

Ход матча

2'
Харрис Кельвин
(Васкес Брэндон)
1:0
6'
 
Присо-Мбонге Ральф
12'
 
Нельсон Джейден
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Торонто
2.03
9.27
3.50
Все Коэффициенты
18
Roman
Celentano
2
Пауэлл
Альвас
4
Хагглунд
Ник
32
Ian
Murphy
3
Нельсон
Джон
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
12
Харрис
Кельвин
10
Акоста
Лусиано
31
Барреаль
Альваро
19
Васкес
Брэндон
25
Боно
Александер
12
Kadin
Chung
5
Lukas
MacNaughton
27
О'Нил
Шейн
47
Kosi
Thompson
8
Присо-Мбонге
Ральф
4
Брэдли
Майкл
38
Luca
Petrasso
10
Посуэло
Алехандро
11
Нельсон
Джейден
9
Хименес
Хесус
Цинциннати
4-2-3-1
Торонто
3-4-2-1

История личных встреч

Цинциннати
Торонто

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
1:2
М
3:2
М
2:0
М
0:2
М
0:1
М
1:5
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 5 0.5
Акоста Лусиано 3 (1) 0.3
Матаррита Рональд 1 0.1
Харрис Кельвин 1 0.1
Ian Murphy 1 0.1
Пауэлл Альвас 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Баджи Доминик 0 0
Brenner da Silva 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 7 0.7
Посуэло Алехандро 2 0.2
Осорио Джонатан 2 0.2
Брэдли Майкл 1 0.1
Kosi Thompson 1 0.1
Нельсон Джейден 1 0.1
Deandre Kerr 1 0.1
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 4 0
Кубо Юя 3 0
Баджи Доминик 3 0
Хагглунд Ник 1 1
Канн Алек 2 0
Пауэлл Альвас 2 0
Кэмерон Джефф 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Морено Хуниор 1 0
Акоста Лусиано 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Крус Аллан 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нельсон Джейден 3 0
Сальседо Карлос 1 1
Присо-Мбонге Ральф 1 1
Посуэло Алехандро 2 0
Осорио Джонатан 2 0
Lukas MacNaughton 2 0
Брэдли Майкл 1 0
О'Нил Шейн 1 0
Kadin Chung 1 0
Хименес Хесус 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
17%
3
38%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
4
40%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
38%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
25%
5
50%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
2
18%
3
20%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Пропущено

17
20
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
18%
3
15%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
4
24%
7
35%
31-45
2
12%
5
25%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
2
12%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0
Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2
Торонто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2
Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 9 5 3 1 13 - 6 18
2. Нью-Йорк Ред Буллз 9 5 2 2 15 - 7 17
3. Орландо Сити 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Клёб де Фут Монреаль 9 4 2 3 16 - 18 14
5. Нью-Йорк Сити 8 4 1 3 19 - 10 13
6. Цинциннати 1:0 10 4 1 5 12 - 17 13
7. Коламбус Кру 9 3 3 3 13 - 9 12
8. Атланта Юнайтед 9 3 2 4 11 - 13 11
9. Торонто 0:1 10 3 2 5 16 - 20 11
10. Нью-Инглэнд Революшн 9 3 1 5 14 - 16 10
11. Интер Майами 9 3 1 5 9 - 18 10
12. Чикаго Файр 9 2 4 3 6 - 7 10
13. Ди Си Юнайтед 8 3 0 5 10 - 13 9
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 9 7 1 1 21 - 8 22
2. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
3. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
5. Даллас 9 4 4 1 14 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 11 - 8 14
7. Колорадо Рэпидс 9 3 3 3 11 - 11 12
8. Хьюстон Динамо 9 3 3 3 12 - 11 12
9. Нэшвилл 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Портленд Тимберс 10 2 5 3 10 - 15 11
11. Спортинг Канзас-Сити 10 2 2 6 8 - 16 8
12. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 1 3 5 15 - 23 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 5 4 0 1 18 - 7 12
2. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Нью-Инглэнд Революшн 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Торонто 0:1 5 3 0 2 8 - 9 9
5. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
6. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
7. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
9. Клёб де Фут Монреаль 3 2 0 1 5 - 4 6
10. Цинциннати 1:0 5 2 0 3 8 - 8 6
11. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
12. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Лос-Анджелес 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Колорадо Рэпидс 5 3 2 0 8 - 1 11
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 1 0 1 0 1 - 1 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Цинциннати 1:0 5 2 1 2 4 - 9 7
6. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Интер Майами 4 1 0 3 3 - 10 3
9. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
10. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
11. Торонто 0:1 5 0 2 3 8 - 11 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 5 1 2 2 5 - 9 5
7. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 3 - 10 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    Джейден Нельсон получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    УДАЛЕНИЕ! - Присо-Мбонге Ральф увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    3'
    Присо-Мбонге Ральф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Кэлвин Харрис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Торонто
2.03
9.27
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цинциннати 1:0 Торонто онлайн

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