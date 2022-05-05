Стадион: TQL Stadium
1:0
Первый тайм: 33'
1:0
2' ГолХаррис Кельвин
6' Красная карточкаПрисо-Мбонге Ральф
12' Желтая карточкаНельсон Джейден
Ход матча
2'
1:0
12'
32
Ian
Murphy
12
Kadin
Chung
27
О'Нил
Шейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ian MurphyЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Kadin ChungЗащитник
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
-
-
-
29 Deandre Kerr
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Цинциннати
Торонто
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|5
|0.5
|Акоста Лусиано
|3 (1)
|0.3
|Матаррита Рональд
|1
|0.1
|Харрис Кельвин
|1
|0.1
|Ian Murphy
|1
|0.1
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Хагглунд Ник
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Brenner da Silva
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|7
|0.7
|Посуэло Алехандро
|2
|0.2
|Осорио Джонатан
|2
|0.2
|Брэдли Майкл
|1
|0.1
|Kosi Thompson
|1
|0.1
|Нельсон Джейден
|1
|0.1
|Deandre Kerr
|1
|0.1
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|4
|0
|Кубо Юя
|3
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Хагглунд Ник
|1
|1
|Канн Алек
|2
|0
|Пауэлл Альвас
|2
|0
|Кэмерон Джефф
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Морено Хуниор
|1
|0
|Акоста Лусиано
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Крус Аллан
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Сальседо Карлос
|1
|1
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|1
|Посуэло Алехандро
|2
|0
|Осорио Джонатан
|2
|0
|Lukas MacNaughton
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|О'Нил Шейн
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Хименес Хесус
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
17%
3
38%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
4
40%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
38%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
25%
5
50%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
2
18%
3
20%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
3
20%
76-90
Пропущено
17
20
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
18%
3
15%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
4
24%
7
35%
31-45
2
12%
5
25%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
2
12%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0
Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2
Торонто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2
Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|9
|5
|3
|1
|13 - 6
|18
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|3.
|Орландо Сити
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|4
|2
|3
|16 - 18
|14
|5.
|Нью-Йорк Сити
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|6.
|Цинциннати
|1:0
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|7.
|Коламбус Кру
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|8.
|Атланта Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|Торонто
|0:1
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|3
|1
|5
|14 - 16
|10
|11.
|Интер Майами
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|12.
|Чикаго Файр
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|13.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|10 - 13
|9
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|9
|7
|1
|1
|21 - 8
|22
|2.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|3.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|Даллас
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|7.
|Колорадо Рэпидс
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|8.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Нэшвилл
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Портленд Тимберс
|10
|2
|5
|3
|10 - 15
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|12.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|2.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Торонто
|0:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|5.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|6.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|7.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Цинциннати
|1:0
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Чикаго Файр
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|12.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Лос-Анджелес
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Колорадо Рэпидс
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|5.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Цинциннати
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|6.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|8.
|Интер Майами
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|9.
|Коламбус Кру
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|Торонто
|0:1
|5
|0
|2
|3
|8 - 11
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|7.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0