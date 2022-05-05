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  3. Копа Судамерикана: Группа H
Флуминенсе
2:1
Конец матча
Хуниор
0'
1:0
5' Гол
Гансо Пауло
14' Желтая карточка
Daniel Giraldo
14' Желтая карточка
Huan Nino2
42' Желтая карточка
Гансо Пауло
1:1
56' Гол
Борха Мигель
69' Желтая карточка
Omar Albornoz
71' Желтая карточка
Инестроса Фреди
2:1
74' Гол
Энрике Луис
75' Желтая карточка
Fred II
79' Желтая карточка
Enrique Serje
83' Желтая карточка
Натан Аллан
87' Желтая карточка
Jorge Arias
90'+5
12
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
44
Браз
Давид
15
Кристиано
20
Yago
I
7
Андре
11
Энрике
Луис
10
Гансо
Пауло
17
Виллиан
Сикейра
14
Кано
Херман
1
Виера
Себастьян
27
Fabian
Viafara
28
Enrique
Serje
5
Jorge
Arias
17
Фуэнтес
Габриэль
7
Daniel
Giraldo
30
Fabian
Angel
15
Second
Yesus
Cabrera
29
Omar
Albornoz
8
Инестроса
Фреди
9
Борха
Мигель
Флуминенсе
Хуниор

История личных встреч

Флуминенсе
Хуниор

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

КС
3:0
КЛ
1:2
КЛ
1:1

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Коритиба - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2
Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Ресенде - Флуминенсе 0:4 Флуминенсе - Мильонариос 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Мильонариос - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Волта-Редонда 3:0
Хуниор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хуниор - Энвигадо 4:0 Ориенте Петролеро - Хуниор 1:3 Хуниор - Индепендиенте Санта-Фе 2:1 Хуниор - Атлетико Букараманга 2:0
Хуниор - Флуминенсе 3:0 Депортиво Кали - Хуниор 1:1 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Хуниор - Альянса Петролера 3:1 Мильонариос - Хуниор 1:0 Хуниор - Депортиво Пасто 1:1 Депортиво Перейра - Хуниор 1:0 Хуниор - Ла Экидад 3:1 Ла Экидад - Хуниор 0:0 Хуниор - Унион Магдалена 3:1 Депортес Толима - Хуниор 0:2 Хуниор - Америка де Кали 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:0 Онсе Кальдас - Хуниор 1:0 Хуниор - Агилас Дорадас 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 2:1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Гансо Пауло получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Нино получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Daniel Giraldo получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Гансо Пауло бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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