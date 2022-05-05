2:1
Конец матча
1:0
5' ГолГансо Пауло
14' Желтая карточкаDaniel Giraldo
14' Желтая карточкаHuan Nino2
42' Желтая карточкаГансо Пауло
1:1
56' ГолБорха Мигель
69' Желтая карточкаOmar Albornoz
71' Желтая карточкаИнестроса Фреди
2:1
74' ГолЭнрике Луис
75' Желтая карточкаFred II
79' Желтая карточкаEnrique Serje
83' Желтая карточкаНатан Аллан
87' Желтая карточкаJorge Arias
Ход матча
5'
1:0
14'
14'
42'
56'
1:1
62'
69'
71'
74'
2:1
75'
79'
83'
87'
90'
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
44
Браз
Давид
15
Кристиано
20
Yago
I
7
Андре
11
Энрике
Луис
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
15 КристианоЗащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
7 АндреПолузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Calegari
-
-
-
9 Fred II
-
8 Gustavo1
-
Главный тренер: Abel Braga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Fabian AngelПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
18 Edwin Cetre
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
История личных встреч
Флуминенсе
Хуниор
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Коритиба - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2
Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Ресенде - Флуминенсе 0:4 Флуминенсе - Мильонариос 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Мильонариос - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Волта-Редонда 3:0
Хуниор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хуниор - Энвигадо 4:0 Ориенте Петролеро - Хуниор 1:3 Хуниор - Индепендиенте Санта-Фе 2:1 Хуниор - Атлетико Букараманга 2:0
Хуниор - Флуминенсе 3:0 Депортиво Кали - Хуниор 1:1 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Хуниор - Альянса Петролера 3:1 Мильонариос - Хуниор 1:0 Хуниор - Депортиво Пасто 1:1 Депортиво Перейра - Хуниор 1:0 Хуниор - Ла Экидад 3:1 Ла Экидад - Хуниор 0:0 Хуниор - Унион Магдалена 3:1 Депортес Толима - Хуниор 0:2 Хуниор - Америка де Кали 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:0 Онсе Кальдас - Хуниор 1:0 Хуниор - Агилас Дорадас 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 2:1