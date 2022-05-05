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  3. Копа Судамерикана: Группа A
Барселона Гуаякиль
1:1
Второй тайм: 67'
Ланус
0'
1:0
41' Гол в свои ворота
Жозе Густаво Санд
43' Желтая карточка
Весприни Матиас
51' Желтая карточка
Adonis Preciado
1:1
53' Гол
Жозе Густаво Санд
62' Желтая карточка
Gonzalo Mastriani
67'
1
Javier
Burrai
31
Веласко
Педро
4
Carlos
Rodriguez
III
3
Lucas
Sosa
6
Киньонес
Лионель
22
Leonai
20
Bruno
Pinatares
19
Nixon
Molina
18
Adonis
Preciado
9
Gonzalo
Mastriani
15
Jonathan
Perlaza
1
Fernando
Monetti
26
Ди
Пласидо
Леонель
22
Весприни
Матиас
6
Брагьери
Диего
25
Alexandro
Bernabei
35
Braian
Aguirre
5
Tomas
Belmonte
21
Паскини
Николас
7
Акоста
Лаутаро
42
Лопес
Хосе
Мануэль
9
Жозе
Густаво
Санд
Барселона Гуаякиль
Ланус

История личных встреч

Барселона Гуаякиль
Ланус

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
3:1

Результаты последних матчей

Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона Гуаякиль - Метрополитанос 1:0 Макара - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Гуаласео 0:1 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 2:0
Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 2:0 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Универсидад Католика - Барселона Гуаякиль 1:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Барселона Гуаякиль - Индепендьенте дель Валле 2:0 Америка Минейро - Барселона Гуаякиль 0:0 Nueve de Octubre - Барселона Гуаякиль 1:3 Университарио Депортес Лима - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Текнико Университарио 1:0 Барселона Гуаякиль - Университарио Депортес Лима 2:0 Дельфин - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Сити Торке 0:0 Монтевидео Сити Торке - Барселона Гуаякиль 1:1 Макара - Барселона Гуаякиль 1:1
Ланус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Матиас Перес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Жозе Густаво Санд уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Барселона Гуаякиль
Ничья
Ланус
2.64
3.36
4.79
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