1:1
Конец матча
1:0
42' Гол в свои воротаЖозе Густаво Санд
44' Желтая карточкаВесприни Матиас
52' Желтая карточкаAdonis Preciado
1:1
54' ГолЖозе Густаво Санд
63' Желтая карточкаGonzalo Mastriani
70' Желтая карточкаFernando Monetti
73' Желтая карточкаВалери Диего
85' Желтая карточкаBruno Pinatares
85' Желтая карточкаAngel Gonzalez II
90' Желтая карточкаАкоста Лаутаро
Ход матча
42'
44'
52'
54'
70'
73'
85'
90'
22
Leonai
19
Nixon
Molina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 LeonaiПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Nixon MolinaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Селико Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Jorge Almiron
История личных встреч
Барселона Гуаякиль
Ланус
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона Гуаякиль - Метрополитанос 1:0 Макара - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Гуаласео 0:1 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 2:0
Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 2:0 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Универсидад Католика - Барселона Гуаякиль 1:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Барселона Гуаякиль - Индепендьенте дель Валле 2:0 Америка Минейро - Барселона Гуаякиль 0:0 Nueve de Octubre - Барселона Гуаякиль 1:3 Университарио Депортес Лима - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Текнико Университарио 1:0 Барселона Гуаякиль - Университарио Депортес Лима 2:0 Дельфин - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Сити Торке 0:0 Монтевидео Сити Торке - Барселона Гуаякиль 1:1 Макара - Барселона Гуаякиль 1:1
Ланус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1