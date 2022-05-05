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  3. Копа Судамерикана: Группа A
Барселона Гуаякиль
1:1
Конец матча
Ланус
0'
1:0
42' Гол в свои ворота
Жозе Густаво Санд
44' Желтая карточка
Весприни Матиас
52' Желтая карточка
Adonis Preciado
1:1
54' Гол
Жозе Густаво Санд
63' Желтая карточка
Gonzalo Mastriani
70' Желтая карточка
Fernando Monetti
73' Желтая карточка
Валери Диего
85' Желтая карточка
Bruno Pinatares
85' Желтая карточка
Angel Gonzalez II
90' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
90'+8
1
Javier
Burrai
31
Веласко
Педро
4
Carlos
Rodriguez
III
3
Lucas
Sosa
6
Киньонес
Лионель
22
Leonai
20
Bruno
Pinatares
19
Nixon
Molina
18
Adonis
Preciado
9
Gonzalo
Mastriani
15
Jonathan
Perlaza
1
Fernando
Monetti
26
Ди
Пласидо
Леонель
22
Весприни
Матиас
6
Брагьери
Диего
25
Alexandro
Bernabei
35
Braian
Aguirre
5
Tomas
Belmonte
21
Паскини
Николас
7
Акоста
Лаутаро
42
Лопес
Хосе
Мануэль
9
Жозе
Густаво
Санд
Барселона Гуаякиль
Ланус

История личных встреч

Барселона Гуаякиль
Ланус

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
3:1

Результаты последних матчей

Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона Гуаякиль - Метрополитанос 1:0 Макара - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Гуаласео 0:1 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 2:0
Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 2:0 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Уондерерс 4:2 Универсидад Католика - Барселона Гуаякиль 1:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Барселона Гуаякиль - Индепендьенте дель Валле 2:0 Америка Минейро - Барселона Гуаякиль 0:0 Nueve de Octubre - Барселона Гуаякиль 1:3 Университарио Депортес Лима - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Текнико Университарио 1:0 Барселона Гуаякиль - Университарио Депортес Лима 2:0 Дельфин - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Монтевидео Сити Торке 0:0 Монтевидео Сити Торке - Барселона Гуаякиль 1:1 Макара - Барселона Гуаякиль 1:1
Ланус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Матиас Перес получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Жозе Густаво Санд уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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