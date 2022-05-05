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Австралия: A-Лига

2021-2022

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
1:1
Первый тайм: 45+'
Веллингтон Феникс
0'
0:1
3' Гол
Саттон Сэм
11' Желтая карточка
Nicholas Pennington
24' Желтая карточка
Keanu Baccus
1:1
29' Гол
Хемед Томер
42' Желтая карточка
Троизи Джеймс
45'+1

Ход матча

3'
0:1
Саттон Сэм
(Болл Дэвид)
11'
 
Nicholas Pennington
24'
Keanu Baccus
 
29'
Хемед Томер
(Наджарин Рами)
1:1
42'
Троизи Джеймс
 
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Веллингтон Феникс
2.21
3.82
4.31
Все Коэффициенты
1
Daniel
Margush
13
Расселл
Тэйт
15
Мрчела
Томислав
22
Кутрумбис
Джон
3
Траоре
Адама
III
8
Угаркович
Стивен
17
Keanu
Baccus
11
Огава
Кеидзиро
14
Троизи
Джеймс
7
Наджарин
Рами
10
Хемед
Томер
20
Сэил
Оливер
33
Finn
Surman
4
Вуттон
Скотт
6
Пейн
Тим
18
Уэйн
Бен
13
Nicholas
Pennington
7
Walter
Sandoval
19
Саттон
Сэм
8
Benjamin
Old
10
Пископо
Рено
9
Болл
Дэвид
Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
18.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

29 матчей

51.7%
17.2%
31.1%
15 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

1:0
0:2
1:2
4:3
2:2
1:0
2:0
2:1
3:1
2:3
0:3
4:1
4:0
1:1
КФ
1:0
3:1
1:3
2:2
КФ
2:3
0:2
2:5
2:1
2:0
1:3
0:0
1:1
2:1
0:2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хемед Томер 5 (1) 0.33
Расселл Тэйт 2 0.13
Угаркович Стивен 2 (1) 0.13
Петратос Димитри 2 (2) 0.13
Родуэлл Джек 2 0.13
Наджарин Рами 1 0.07
Phillip Cancar 1 0.07
Троизи Джеймс 1 0.07
Ибини-Исэи Берни 1 0.07
Огава Кеидзиро 1 0.07
Кутрумбис Джон 1 0.07
Keanu Baccus 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walter Sandoval 5 (1) 0.22
Сотирио Джошуа 4 (1) 0.17
Хупер Гэри 4 (1) 0.17
Уэйн Бен 4 0.17
Пископо Рено 3 (1) 0.13
Болл Дэвид 2 0.09
Саттон Сэм 1 0.04
Вуттон Скотт 1 0.04
Nicholas Pennington 1 0.04
Benjamin Old 1 0.04
Руфер Алекс 0 0
МакГэрри Джеймс 0 0
Clayton Rhys Lewis1 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Адама III 4 0
Keanu Baccus 4 0
Phillip Cancar 4 0
Хемед Томер 2 0
Троизи Джеймс 2 0
Родуэлл Джек 2 0
Ибини-Исэи Берни 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Наджарин Рами 2 0
Ris Williams1 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Гордон Зигги 1 0
Мрчела Томислав 1 0
Daniel Margush 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 7 0
Nicholas Pennington 6 0
Фентон Луис 3 0
Руфер Алекс 3 0
Joshua Laws 3 0
Вуттон Скотт 2 0
Пейн Тим 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Clayton Rhys Lewis1 2 0
Саттон Сэм 2 0
Хупер Гэри 1 0
Сэил Оливер 1 0
Сотирио Джошуа 1 0
МакГэрри Джеймс 1 0
Walter Sandoval 1 0
Пископо Рено 1 0
Уэйн Бен 1 0
Oskar van Hattum 1 0
Finn Surman 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
24
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
4
17%
1-15
2
33%
2
8%
16-30
2
33%
1
4%
31-45
1
17%
5
21%
46-60
1
17%
6
25%
61-75
0
0%
6
25%
76-90

Забито

13
20
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 11
8 Не забивали 11
2
15%
1
5%
1-15
3
23%
5
25%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
4
31%
5
25%
61-75
3
23%
3
15%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 10
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
4
33%
6
32%
61-75
1
8%
6
32%
76-90

Забито

19
26
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 13
4 Не забивали 6
2
11%
1
4%
1-15
4
21%
7
27%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
3
16%
4
15%
46-60
4
21%
6
23%
61-75
5
26%
3
12%
76-90

Пропущено

18
43
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 34
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 18
2
11%
4
9%
1-15
4
22%
3
7%
16-30
4
22%
2
5%
31-45
2
11%
10
23%
46-60
5
28%
12
28%
61-75
1
6%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 22 12 7 3 48 - 29 43
2. Мельбурн Виктори 22 9 9 4 32 - 23 36
3. Веллингтон Феникс 1:1 23 10 4 9 27 - 44 34
4. Централ Кост Маринерс 20 9 4 7 40 - 30 31
5. Аделаида Юнайтед 19 8 6 5 30 - 23 30
6. Вестерн Юнайтед 19 8 6 5 25 - 23 30
7. Ньюкасл Джетс 20 7 5 8 37 - 32 26
8. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
9. Макартур 20 6 5 9 28 - 40 23
10. Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 15 4 5 6 19 - 20 17
11. Перт Глори 20 4 4 12 16 - 27 16
12. Брисбен Роар 19 4 3 12 16 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 1:1 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Ньюкасл Джетс 11 6 2 3 27 - 15 20
3. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
4. Мельбурн Виктори 11 4 5 2 18 - 13 17
5. Централ Кост Маринерс 9 5 2 2 20 - 14 17
6. Аделаида Юнайтед 11 5 2 4 19 - 13 17
7. Вестерн Юнайтед 7 4 2 1 11 - 7 14
8. Брисбен Роар 11 4 2 5 13 - 16 14
9. Макартур 9 4 2 3 13 - 15 14
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 7 2 3 2 7 - 7 9
12. Перт Глори 9 2 3 4 5 - 6 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мельбурн Виктори 11 5 4 2 14 - 10 19
3. Вестерн Юнайтед 12 4 4 4 14 - 16 16
4. Централ Кост Маринерс 11 4 2 5 20 - 16 14
5. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
6. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
7. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
8. Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 8 2 2 4 12 - 13 8
9. Веллингтон Феникс 1:1 10 2 2 6 8 - 24 8
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
12. Брисбен Роар 8 0 1 7 3 - 16 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    42'
    Троизи Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Хемед Томер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Keanu Baccus получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Nicholas Pennington получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Sam Sutton бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Веллингтон Феникс
2.21
3.82
4.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс онлайн

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