Стадион: CommBank Stadium
1:2
Конец матча
0:1
3' ГолСаттон Сэм
11' Желтая карточкаNicholas Pennington
24' Желтая карточкаKeanu Baccus
1:1
29' ГолХемед Томер
42' Желтая карточкаТроизи Джеймс
1:2
65' ГолПископо Рено
89' Желтая карточкаСэил Оливер
Ход матча
3'
0:1
24'
29'
1:1
42'
65'
1:2
89'
13
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
10
Хемед
Томер
20
Сэил
Оливер
33
Finn
Surman
6
Пейн
Тим
18
Уэйн
Бен
19
Саттон
Сэм
10
Пископо
Рено
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хемед ТомерНападающий
- Запасные игроки
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
33 Finn SurmanЗащитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
18 Уэйн БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саттон СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Фентон ЛуисПолузащитник
-
88 Хупер ГэриНападающий
-
40 Alex Paulsen
-
-
36 Riley Bidois
-
-
Главный тренер: Ufuk Talay
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
18.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
29 матчей
51.7%
17.2%
31.1%
15 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хемед Томер
|5 (1)
|0.33
|Расселл Тэйт
|2
|0.13
|Угаркович Стивен
|2 (1)
|0.13
|Петратос Димитри
|2 (2)
|0.13
|Родуэлл Джек
|2
|0.13
|Наджарин Рами
|1
|0.07
|Phillip Cancar
|1
|0.07
|Троизи Джеймс
|1
|0.07
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0.07
|Огава Кеидзиро
|1
|0.07
|Кутрумбис Джон
|1
|0.07
|Keanu Baccus
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walter Sandoval
|5 (1)
|0.22
|Сотирио Джошуа
|4 (1)
|0.17
|Хупер Гэри
|4 (1)
|0.17
|Уэйн Бен
|4
|0.17
|Пископо Рено
|4 (1)
|0.17
|Болл Дэвид
|2
|0.09
|Саттон Сэм
|1
|0.04
|Вуттон Скотт
|1
|0.04
|Nicholas Pennington
|1
|0.04
|Benjamin Old
|1
|0.04
|Руфер Алекс
|0
|0
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Адама III
|4
|0
|Keanu Baccus
|4
|0
|Phillip Cancar
|4
|0
|Хемед Томер
|2
|0
|Троизи Джеймс
|2
|0
|Родуэлл Джек
|2
|0
|Ибини-Исэи Берни
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Наджарин Рами
|2
|0
|Ris Williams1
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Гордон Зигги
|1
|0
|Мрчела Томислав
|1
|0
|Daniel Margush
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|7
|0
|Nicholas Pennington
|6
|0
|Фентон Луис
|3
|0
|Руфер Алекс
|3
|0
|Joshua Laws
|3
|0
|Вуттон Скотт
|2
|0
|Пейн Тим
|2
|0
|Сэил Оливер
|2
|0
|Эллиот Каллан
|2
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0
|Саттон Сэм
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Сотирио Джошуа
|1
|0
|МакГэрри Джеймс
|1
|0
|Walter Sandoval
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
|Finn Surman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 17
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
25
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
13%
4
16%
1-15
2
25%
3
12%
16-30
2
25%
1
4%
31-45
1
13%
5
20%
46-60
2
25%
6
24%
61-75
0
0%
6
24%
76-90
Забито
13
20
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 11
9 Не забивали 12
2
15%
1
5%
1-15
3
23%
5
25%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
4
31%
5
25%
61-75
3
23%
3
15%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 10
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
4
33%
6
32%
61-75
1
8%
6
32%
76-90
Забито
20
28
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
2
10%
2
7%
1-15
5
25%
7
25%
16-30
1
5%
5
18%
31-45
3
15%
4
14%
46-60
4
20%
7
25%
61-75
5
25%
3
11%
76-90
Пропущено
20
44
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 34
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 19
3
15%
4
9%
1-15
4
20%
4
9%
16-30
4
20%
2
5%
31-45
2
10%
10
23%
46-60
6
30%
12
27%
61-75
1
5%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|22
|12
|7
|3
|48 - 29
|43
|2.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|9
|4
|32 - 23
|36
|3.
|Веллингтон Феникс
|23
|11
|3
|9
|28 - 44
|36
|4.
|Централ Кост Маринерс
|20
|9
|4
|7
|40 - 30
|31
|5.
|Аделаида Юнайтед
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|6.
|Вестерн Юнайтед
|19
|8
|6
|5
|25 - 23
|30
|7.
|Ньюкасл Джетс
|20
|7
|5
|8
|37 - 32
|26
|8.
|Сидней
|19
|6
|6
|7
|31 - 26
|24
|9.
|Макартур
|20
|6
|5
|9
|28 - 40
|23
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|15
|4
|4
|7
|19 - 21
|16
|11.
|Перт Глори
|20
|4
|4
|12
|16 - 27
|16
|12.
|Брисбен Роар
|19
|4
|3
|12
|16 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Ньюкасл Джетс
|11
|6
|2
|3
|27 - 15
|20
|3.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|5.
|Централ Кост Маринерс
|9
|5
|2
|2
|20 - 14
|17
|6.
|Аделаида Юнайтед
|11
|5
|2
|4
|19 - 13
|17
|7.
|Вестерн Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|8.
|Брисбен Роар
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|9.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|10.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Перт Глори
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|4.
|Централ Кост Маринерс
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|6.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|Веллингтон Феникс
|10
|3
|1
|6
|9 - 24
|10
|8.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|10.
|Перт Глори
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|12.
|Брисбен Роар
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1