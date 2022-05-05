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Дания: Кубок

2021-2022

Стадион: Зрители: 12295
Оденсе
3:0
Конец матча
Сённерйюск

Ход матча

2'
Джейбали Иссам
1:0
22'
Сабби Эммануэль
2:0
45'
Мадс Фрокьяер-Йенсен
3:0
65'
 
Альбек Мадс
Томсен Николай
65'
 
Хассан Рилван
Хенде Марк-Даль
65'
 
Баркарсон Атли
Jose Gallegos
69'
Кинг Джоэл
Свеннсен Сандер
 
69'
Фенгер Макс
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
77'
Кадри Башким
Джейбали Иссам
 
77'
Окосун Айо
Тверсков Йеппе
 
84'
Jakob Martinsen
Сабби Эммануэль
 
84'
 
Мумбанья Фарис
Кристиансен Петер
84'
 
Схаутен Робин
Фредериксен Эмиль

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
22
Mihajlo
Ivancevic
16
Шельвик
Йорген
6
Тверсков
Йеппе
14
Томасен
Йенс
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
10
Свеннсен
Сандер
7
Джейбали
Иссам
28
Флё
Николай
12
Maxime
Soulas
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
24
Виндерслев
Расмус
8
Корнвиг
Эмиль
10
Томсен
Николай
5
Хенде
Марк-Даль
22
Фредериксен
Эмиль
20
Кристиансен
Петер
15
Jose
Gallegos
Оденсе
4-2-3-1
Сённерйюск
3-4-3

История личных встреч

Оденсе
Сённерйюск

24 матча

58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

91.7%
25%
22 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед

23 матча

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 18 побед

47 матчей

29.8%
40.4%
29.8%
14 побед 19 ничьих 14 побед

Первый тайм

46.8%
31.9%
21.3%
22 победы 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

19.1%
42.6%
38.3%
9 побед 20 ничьих 18 побед

История матчей

К
1:2
СБЗВ
2:2
СД
2:2
СД
2:1
СБЗВ
2:0
СБЗВ
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
0:0
ТМК
0:1
СД
0:0
СД
2:2
СДП
2:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:2
СД
0:1
СД
1:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
СД
1:5
СД
1:1
СД
4:1
ТМС
1:0
СД
5:0
СД
1:2
С
1:1
СЛ
0:4
СЛ
2:4
СЛ
0:2
СЛ
1:2
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабби Эммануэль 4 0.57
Кадри Башким 2 0.29
Лидер Март 2 0.29
Клеве Троэльс 2 0.29
Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0.29
Фенгер Макс 2 0.29
Ларсен Каспер 1 0.14
Джейбали Иссам 1 0.14
Трандарсон Арон-Элис 1 0.14
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристинссон Кристофер Инги 4 0.57
Тайво Абдулрахман 4 0.57
Хассан Рилван 1 0.14
Альбек Мадс 1 0.14
Прошшер Даниэл 1 0.14
Эскесен Юлиус 1 0.14
Мумбанья Фарис 1 0.14
Тчамба Дуплекс 1 0.14
Кристиансен Петер 1 0.14

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

4
13
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
0
0%
3
23%
91-120

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Забито

13
2
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
1
50%
76-90
3
23%
0
0%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

17
15
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
18%
1
7%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
3
18%
3
20%
91-120

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
0
0%
1
9%
91-120

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1
Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3
Сённерйюск
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вайле - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Сённерйюск - Орхус 2:1
Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3
1/8 финала
0 Орхус
2 Сённерйюск
1 Фредерисия
2 Видовре
0 Мидделфарт
4 Раннерс
1 Нордшелланн
4 Оденсе
1 Хорсенс
3 Вайле
8 Колдинг
7 Нюкёбинг
0 Ольборг Фрея
3 Брондбю
3 Митьюлланд
1 Ольборг
1/4 финала
7 Сённерйюск
6 Видовре
2 Раннерс
3 Оденсе
6 Вайле
3 Колдинг
2 Брондбю
3 Митьюлланд
1/2 финала
1 Сённерйюск
5 Оденсе
1 Вайле
4 Митьюлланд
Финал
0 Оденсе
0 Митьюлланд
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