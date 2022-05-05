Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Г О О О О Л - Мадс Фрокьяер-Йенсен забивает с правой ноги!

45' Джейбали Иссам из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

40' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Джейбали Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Джейбали Иссам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Jose Gallegos из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

35' Удар от ворот произведет Оденсе

34' Должен был быть гол! Фредериксен Эмиль имел отличный шанс, но Ханс Кристиан Бернат не дал голу состоятся!

34' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Jose Gallegos нанес удар, но тот был заблокирован.

33' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

33' Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

32' Идеальный солнечный день для футбола

31' Удар от ворот произведет Оденсе

31' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Кристиансен Петер нанес удар головой, но Ханс Кристиан Бернат спокойно отбил мяч.

29' Томсен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

28' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' О, нет. Из многообещающей позиции Корнвиг Эмиль из команды Сённерйюск наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

27' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

25' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Г О О О О Л - Сабби Эммануэль забивает с правой ноги!

21' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тчамба Дуплекс из команды Сённерйюск

17' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Оденсе выполняет удар от ворот.

16' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Сабби Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Jose Gallegos имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

11' Отличные скиллы показывает Джейбали Иссам , обводя своих соперников

11' Оденсе выполняет удар от ворот.

10' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Оденсе выполняет удар от ворот.

8' Хенде Марк-Даль нанес удар головой, но Ханс Кристиан Бернат перевел мяч на угловой!

7' Ханс Кристиан Бернат не дал случится голу! Jose Gallegos должен был забивать, но Ханс Кристиан Бернат сделал отличный сейв

7' Отличные скиллы показывает Jose Gallegos, обводя своих соперников

7' Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...

5' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Г О О О О Л - Джейбали Иссам правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

2' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

1' Отличные скиллы показывает Сабби Эммануэль , обводя своих соперников

1' Удар от ворот произведет Оденсе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сённерйюск начинает с центра поля