Стадион: Nature Energy Park Зрители: 12295
3:0
Конец матча
1:0
2' ГолДжейбали Иссам
2:0
22' ГолСабби Эммануэль
3:0
45' ГолМадс Фрокьяер-Йенсен
Ход матча
2'
1:0
22'
2:0
45'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
14
Томасен
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Нападающий
-
15 Фенгер МаксНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Henrik Hansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оденсе
Сённерйюск
24 матча
58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
91.7%
25%
22 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед
23 матча
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 18 побед
47 матчей
29.8%
40.4%
29.8%
14 побед 19 ничьих 14 побед
Первый тайм
46.8%
31.9%
21.3%
22 победы 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
19.1%
42.6%
38.3%
9 побед 20 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сабби Эммануэль
|4
|0.57
|Кадри Башким
|2
|0.29
|Лидер Март
|2
|0.29
|Клеве Троэльс
|2
|0.29
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0.29
|Фенгер Макс
|2
|0.29
|Ларсен Каспер
|1
|0.14
|Джейбали Иссам
|1
|0.14
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.14
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристинссон Кристофер Инги
|4
|0.57
|Тайво Абдулрахман
|4
|0.57
|Хассан Рилван
|1
|0.14
|Альбек Мадс
|1
|0.14
|Прошшер Даниэл
|1
|0.14
|Эскесен Юлиус
|1
|0.14
|Мумбанья Фарис
|1
|0.14
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.14
|Кристиансен Петер
|1
|0.14
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
4
13
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
0
0%
3
23%
91-120
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
0
0%
1
11%
91-120
Забито
13
2
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
1
50%
76-90
3
23%
0
0%
91-120
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
17
15
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
18%
1
7%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
3
18%
3
20%
91-120
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
0
0%
1
9%
91-120
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1
Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3
Сённерйюск
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вайле - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Сённерйюск - Орхус 2:1
Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Оденсе
0 Митьюлланд