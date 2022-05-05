Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

32' Г О О О О Л - Хакшабанович Сеад бьет в цель!

21' Г О О О О Л - Taha Abdi Ali бьет в цель!