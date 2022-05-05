Стадион: Теле2 Арена
1:2
Второй тайм: 71'
0:1
4' ГолАли Таха Абди
0:2
21' ГолАли Таха Абди
1:2
32' ГолХакшабанович Сеад
Ход матча
4'
0:1
21'
0:2
32'
1:2
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 6
-
65 Владение мячом, % 35
18
Хиен
Исак
10
Асоро
Йоэль
21
Веберг
Чарли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Adam Kaied
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
История личных встреч
Юргорден
Хельсинборг
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 10 побед
23 матча
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1
Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Юргорден - Хальмстад 1:0
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0
Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Хельсинборг - Энгельхолмс 4:0 Хельсинборг - Видовре 0:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:4 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1