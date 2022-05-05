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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Юргорден
1:2
Второй тайм: 71'
Хельсинборг
0'
0:1
4' Гол
Али Таха Абди
0:2
21' Гол
Али Таха Абди
1:2
32' Гол
Хакшабанович Сеад
71'

Ход матча

4'
0:1
Али Таха Абди
21'
0:2
Али Таха Абди
32'
Хакшабанович Сеад
(Асоро Йоэль)
1:2
46'
Андерссон Элиас
Шуллер Расмус
 
58'
Эдвардсен Виктор
Асоро Йоэль
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 6
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Хельсинборг
3.77
4.70
7.90
Все Коэффициенты
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
10
Асоро
Йоэль
99
Хакшабанович
Сеад
25
Йоэльссон
Калле
2
Цука
Рави
3
Виделль
Каспер
21
Веберг
Чарли
4
Давидсен
Вильормур
37
Гигович
Армин
19
Лингман
Лукас
10
Йенссон
Расмус
22
Али
Таха
Абди
20
Олссон
Деннис
9
Ван
ден
Хурк
Антони
Юргорден
4-3-3
Хельсинборг
4-2-3-1

История личных встреч

Юргорден
Хельсинборг

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 10 побед

23 матча

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

А
3:1
А
2:2
А
2:0
А
1:1
К
1:0
А
1:2
А
3:0
А
2:2
А
0:1
А
2:2
А
2:1
А
3:0
А
3:1
А
1:1
А
3:0
А
1:1
А
3:3
А
0:1
А
0:2
А
2:1
ТМС
2:2
А
1:2
А
2:0

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1
Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Юргорден - Хальмстад 1:0
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0
Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Хельсинборг - Энгельхолмс 4:0 Хельсинборг - Видовре 0:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:4 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Хакшабанович Сеад бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Taha Abdi Ali бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Taha Abdi Ali бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Хельсинборг
3.77
4.70
7.90
Все Коэффициенты
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