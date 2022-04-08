1:0
3' ГолСулаймонов Шахром
1:1
8' ГолБраими Ясин
41' Желтая карточкаМабатшоев Шервони
1:2
44' ГолБоли Йоан
51' Желтая карточкаMuhammad Isaev
2:2
66' ГолЧичерин Никита
2:3
71' ГолБоли Йоан
77' Желтая карточкаMostafa Abouelela
87' Желтая карточкаДавронов Нуриддин
Ход матча
3'
8'
1:1
44'
1:2
51'
66'
71'
2:3
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 3
-
43 Владение мячом, % 57
90
Eric
Bocoum
22
Боли
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Eric BocoumНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
84 Зоиров ИсломПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Эргашев Мубин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Боли ЙоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Абдалла СаудВратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
15 Mouafak Awad
-
-
-
-
Главный тренер: Блан Лоран
Результаты последних матчей
Istiqlol2
(10 матчей)
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 поражения
Istiqlol2 - Персеполис 0:1 Istiqlol2 - АГМК 1:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Istiqlol2 0:1 Istiqlol2 - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 3:1 АГМК - Istiqlol2 2:3 Istiqlol2 - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0 Istiqlol2 - Худжанд 2:0 Аль-Ахли Джидда - Istiqlol2 1:0 Локомотив Ташкент - Istiqlol2 0:1
Аль-Райян
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аль-Райян - Аль-Шамаль 3:2 Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - СК Катар 2:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 3:2
Аль-Райян - Аль-Араби 2:4 Аль-Сайлия - Аль-Райян 1:1 Аль-Райян - Аль-Духайл 0:4 Аль-Райян - Аль Ахли (ОАЭ) 1:1 Аль-Хор - Аль-Райян 0:0 Аль-Райян - Аль-Вакра 3:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Райян 1:2 СК Катар - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - Аль-Гарафа 0:2 Аль-Араби - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Сайлия 4:2 Аль-Духайл - Аль-Райян 3:0 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Райян 0:1 Аль-Райян - Аль-Хор 2:2 Аль-Райян - Аль-Садд 2:4