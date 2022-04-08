  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК: Группа A
Istiqlol2
2:3
Конец матча
Аль-Райян
0'
1:0
3' Гол
Сулаймонов Шахром
1:1
8' Гол
Браими Ясин
41' Желтая карточка
Мабатшоев Шервони
1:2
44' Гол
Боли Йоан
51' Желтая карточка
Muhammad Isaev
2:2
66' Гол
Чичерин Никита
2:3
71' Гол
Боли Йоан
77' Желтая карточка
Mostafa Abouelela
87' Желтая карточка
Давронов Нуриддин
90'+5

Ход матча

3'
Сулаймонов Шахром
(Рахимов Мухаммадчон)
1:0
8'
1:1
Браими Ясин
41'
Мабатшоев Шервони
 
44'
1:2
Боли Йоан
51'
Muhammad Isaev
 
65'
 
Mostafa Abouelela
Naif Al-Hadhrami
66'
Чичерин Никита
(Мабатшоев Шервони)
2:2
71'
2:3
Боли Йоан
72'
Джалилов Искандар
Парцвания Темур
 
77'
 
Mostafa Abouelela
80'
Соиров Рустам
Джалилов Манучехр
 
87'
Давронов Нуриддин
 
90'
 
Ahmed Al-Rawi
Али-Абдуллатиф Нашим

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 3
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Ятимов
Рустам
44
Чичерин
Никита
4
Парцвания
Темур
19
Назаров
Ахтам
11
Мабатшоев
Шервони
77
Muhammad
Isaev
8
Давронов
Нуриддин
70
Сулаймонов
Шахром
7
Рахимов
Мухаммадчон
90
Eric
Bocoum
63
Джалилов
Манучехр
1
Бакер
Фахад
2
Малолах
Али
4
Яссер
Ахмад
5
Траоре
Даме
21
Джума
Мохаммад
16
Osama
Al
Tayry
88
Н'Зонзи
Стивен
20
Naif
Al-Hadhrami
17
Али-Абдуллатиф
Нашим
22
Боли
Йоан
8
Браими
Ясин
Istiqlol2
3-5-2
Аль-Райян
4-3-3

Результаты последних матчей

Istiqlol2
(10 матчей)
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 поражения
Istiqlol2 - Персеполис 0:1 Istiqlol2 - АГМК 1:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Istiqlol2 0:1 Istiqlol2 - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 3:1 АГМК - Istiqlol2 2:3 Istiqlol2 - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0 Istiqlol2 - Худжанд 2:0 Аль-Ахли Джидда - Istiqlol2 1:0 Локомотив Ташкент - Istiqlol2 0:1
Аль-Райян
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аль-Райян - Аль-Шамаль 3:2 Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - СК Катар 2:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 3:2
Аль-Райян - Аль-Араби 2:4 Аль-Сайлия - Аль-Райян 1:1 Аль-Райян - Аль-Духайл 0:4 Аль-Райян - Аль Ахли (ОАЭ) 1:1 Аль-Хор - Аль-Райян 0:0 Аль-Райян - Аль-Вакра 3:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Райян 1:2 СК Катар - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - Аль-Гарафа 0:2 Аль-Араби - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Сайлия 4:2 Аль-Духайл - Аль-Райян 3:0 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Райян 0:1 Аль-Райян - Аль-Хор 2:2 Аль-Райян - Аль-Садд 2:4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Боли Йоан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Мабатшоев Шервони получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Браими Ясин бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Сулаймонов Шахром бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Istiqlol2 2:3 Аль-Райян онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 