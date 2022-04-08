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  3. Лига чемпионов АФК: Группа E
Аль-Вехдат
1:1
Конец матча
Аль-Фейсали Амман
0'
0:1
12' Гол
Файк Хишам
22' Желтая карточка
Khaled Assam
35' Желтая карточка
Битанг Кларенс
1:1
50' Гол
Самир Ахмед
90'+4

Ход матча

12'
0:1
Файк Хишам
22'
Khaled Assam
 
35'
Битанг Кларенс
 
50'
Самир Ахмед
(Абу Амара Монcер)
1:1
68'
Anas Hamad
Mohammed Anas
 
68'
Ahmed Nawaf Sariweh
Битанг Кларенс
 
71'
 
Аль-Амри Мохаммед
Abdulrahman Aldawsari
71'
 
Abdulmajeed Al-Swat
Khalid Al Kabi
74'
Хайкал Ахмед
Самир Ахмед
 
90'
 
Shaye Ali Sharahili
Исмаэл Силва
90'
Matias Castro II
Абу Амара Монcер
 
90'
Ahmad Ali Elias
Fadi Awad
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 11
  • 41 Владение мячом, % 59
1
Наввас
Ахмед
16
Шильбая
Ферас
3
Хаир
Алла
Моханнад
18
Хаттаб
Тарек
2
Mohammad
Hasheesh
77
Fadi
Awad
7
Абу
Амара
Монcер
8
Khaled
Assam
90
Самир
Ахмед
21
Mohammed
Anas
20
Битанг
Кларенс
26
Малайека
Мустафа
17
Saleh
Al
Qumayzi
13
Асири
Ахмад
99
Аль-Ахмед
Валид
12
Hussain
Qasim
7
Исмаэл
Силва
6
Файк
Хишам
77
Khalid
Al
Kabi
9
Бойл
Мартин
39
Abdulrahman
Aldawsari
19
Тавареш
Жулио
Аль-Вехдат
4-2-3-1
Аль-Фейсали Амман
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Вехдат
Аль-Фейсали Амман

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3

Результаты последних матчей

Аль-Вехдат
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аль-Вехдат - Акаба 5:0 Сахаб - Аль-Вехдат 0:2 Аль-Вехдат - Аль-Джазира 1:1 Аль-Вехдат - Аль-Хуссейн II 0:0
Шабаб Аль-Ордон - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Сальт - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Маан 1:1 Аль-Джалиль - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 2:0 Аль-Рамта - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Вехдат - Аль-Бакаа 5:0 Акаба - Аль-Вехдат 1:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Сахаб 2:1 Аль-Джазира - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Рамта 1:2 Аль-Хуссейн II - Аль-Вехдат 0:0 Аль-Вехдат - Шабаб Аль-Ордон 4:1 Аль-Бакаа - Аль-Вехдат 0:3 Аль-Вехдат - Аль-Сальт 1:1
Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Аль-Фейсали Амман - Аль-Фатех 1:0 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фейсали Амман 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хазм 1:0 Аль-Батин - Аль-Фейсали Амман 1:0
Аль-Фатех - Аль-Фейсали Амман 4:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Файха - Аль-Фейсали Амман 0:0 Аль-Фейсали Амман - Дхамк 3:0 Аль-Иттихад II - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 4:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейсали Амман 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Фейсали Амман - Абха 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 0:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Тавун Бурайда 2:2 Аль-Сальт - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Хазм - Аль-Фейсали Амман 0:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Битанг Кларенс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Khaled Assam получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Файк Хишам бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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