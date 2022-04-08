1:1
Конец матча
0:1
12' ГолФайк Хишам
22' Желтая карточкаKhaled Assam
35' Желтая карточкаБитанг Кларенс
1:1
50' ГолСамир Ахмед
Ход матча
12'
0:1
22'
35'
50'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 11
-
41 Владение мячом, % 59
18
Хаттаб
Тарек
77
Fadi
Awad
90
Самир
Ахмед
13
Асири
Ахмад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Хаттаб ТарекЗащитник
- Защитник
-
77 Fadi AwadПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Самир АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Омар АхмедПолузащитник
-
-
15 Anas Hamad
-
-
44 Tamer Saleh
-
Главный тренер: Abdullah Abu Zema
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Асири АхмадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Барнави ЯсинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ismail OmarПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Узунидис Маринос
История личных встреч
Аль-Вехдат
Аль-Фейсали Амман
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Аль-Вехдат
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аль-Вехдат - Акаба 5:0 Сахаб - Аль-Вехдат 0:2 Аль-Вехдат - Аль-Джазира 1:1 Аль-Вехдат - Аль-Хуссейн II 0:0
Шабаб Аль-Ордон - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Сальт - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Маан 1:1 Аль-Джалиль - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 2:0 Аль-Рамта - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Вехдат - Аль-Бакаа 5:0 Акаба - Аль-Вехдат 1:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Сахаб 2:1 Аль-Джазира - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Рамта 1:2 Аль-Хуссейн II - Аль-Вехдат 0:0 Аль-Вехдат - Шабаб Аль-Ордон 4:1 Аль-Бакаа - Аль-Вехдат 0:3 Аль-Вехдат - Аль-Сальт 1:1
Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Аль-Фейсали Амман - Аль-Фатех 1:0 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фейсали Амман 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хазм 1:0 Аль-Батин - Аль-Фейсали Амман 1:0
Аль-Фатех - Аль-Фейсали Амман 4:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Файха - Аль-Фейсали Амман 0:0 Аль-Фейсали Амман - Дхамк 3:0 Аль-Иттихад II - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 4:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейсали Амман 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Фейсали Амман - Абха 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 0:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Тавун Бурайда 2:2 Аль-Сальт - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Хазм - Аль-Фейсали Амман 0:0