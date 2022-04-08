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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Атлетико Тукуман
1:1
Второй тайм: 56'
Химнасия Ла-Плата
0'
10' Желтая карточка
Augusto Lotti
0:1
16' Гол
Cristian Alberto Tarragona
34' Желтая карточка
Ромеро Гастон
1:1
40' Гол
Marcelo Ortiz
45' Желтая карточка
Francisco Gerometta
48' Желтая карточка
Marcelo Ortiz
56'

Ход матча

10'
Augusto Lotti
 
16'
0:1
Cristian Alberto Tarragona
(Erik Ramirez)
27'
 
Tomas Muro
Lautaro Chavez
34'
Ромеро Гастон
 
40'
Marcelo Ortiz
1:1
45'
 
Francisco Gerometta
46'
Martin Garay
Renzo Tesuri
 
48'
Marcelo Ortiz
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.81
3.08
2.72
Все Коэффициенты
1
Dante
Campisi
2
Marcelo
Ortiz
26
Manuel
Capasso
27
Nicolas
Thaller
24
Renzo
Tesuri
23
Ramiro
Carrera
31
Ромеро
Гастон
8
Guillermo
Acosta
30
Gabriel
Risso
9
Augusto
Lotti
18
Ramiro
Ruiz
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
32
Matias
Melluso
21
Lautaro
Chavez
30
Agustin
Cardozo
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
25
Cristian
Alberto
Tarragona
Атлетико Тукуман
3-5-2
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:0
КДМЭП
0:1
С
1:0
С
4:1
С
1:2
ТМК
1:3
ТМК
1:0
П
0:1
ПБ
0:0
ПБ
1:1
НБ
0:2
НБ
3:2
ПА
3:3
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Augusto Lotti 1 0.11
Андрада Федерико 1 0.11
Ramiro Carrera 1 0.11
Marcelo Ortiz 1 0.11
Martin Garay 0 0
Alexis Doldan 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 4 0.44
Алеман Брайн 3 (1) 0.33
Erik Ramirez 1 0.11
Карбонеро Йохан 0 0
Ramon Sosa 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Felix Bianchi 4 1
Marcelo Ortiz 4 0
Ромеро Гастон 3 0
Ramiro Carrera 3 0
Renzo Tesuri 3 0
Guillermo Acosta 2 0
Augusto Lotti 2 0
Nicolas Thaller 2 0
Martin Garay 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 6 0
Nery Leyes 3 0
Чеккини Эмануэль 3 0
Guillermo Fratta 3 0
Francisco Gerometta 3 0
Leonardo Morales 2 0
Erik Ramirez 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Пирис Оскар 1 0
Cristian Alberto Tarragona 1 0
Agustin Cardozo 1 0
German Guiffrey 1 0
Ramon Sosa 1 0
Guillermo Enrique 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
75%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
1
14%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
27%
5
31%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
3
20%
3
19%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0
Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2
Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 8 5 3 0 18 - 6 18
2. Ривер Плейт 8 5 1 2 15 - 6 16
3. Ньюэллс Олд Бойз 8 5 1 2 13 - 9 16
4. Дефенса и Хустисия 8 4 2 2 15 - 13 14
5. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 7 - 5 14
7. Банфилд 8 3 2 3 11 - 9 11
8. Сармиенто 8 3 2 3 10 - 13 11
9. Химнасия Ла-Плата 1:1 9 2 4 3 9 - 16 10
10. Патронато Парана 8 2 1 5 6 - 12 7
11. Атлетико Платенсе 8 2 1 5 7 - 13 7
12. Сан-Лоренсо 8 1 4 3 6 - 8 7
13. Атлетико Тукуман 1:1 9 1 3 5 5 - 15 6
14. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 8 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 8 4 3 1 11 - 3 15
2. Бока Хуниорс 8 4 3 1 11 - 8 15
3. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 15 - 12 15
4. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
5. Колон 8 3 3 2 10 - 8 12
6. Годой Крус 3:0 9 3 3 3 17 - 16 12
7. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
8. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 4 2 8 - 8 10
9. Индепендьенте Авельянеда 8 2 4 2 10 - 10 10
10. Барракас Централь 8 3 0 5 9 - 13 9
11. Велес Сарсфилд 8 2 3 3 6 - 6 9
12. Арсенал Саранди 0:3 9 1 5 3 10 - 14 8
13. Росарио Сентраль 8 2 1 5 6 - 11 7
14. Ланус 8 1 3 4 7 - 10 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Химнасия Ла-Плата 1:1 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Атлетико Тукуман 1:1 5 1 2 2 4 - 8 5
11. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
12. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Патронато Парана 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Сан-Лоренсо 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
3. Велес Сарсфилд 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Арсенал Саранди 0:3 5 1 3 1 5 - 7 6
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Бока Хуниорс 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Годой Крус 3:0 4 0 3 1 7 - 9 3
14. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
2. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
3. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Сармиенто 4 1 0 3 3 - 8 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
11. Химнасия Ла-Плата 1:1 5 0 2 3 3 - 12 2
12. Атлетико Платенсе 4 0 1 3 3 - 10 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 1:1 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Годой Крус 3:0 5 3 0 2 10 - 7 9
3. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
6. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
7. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
8. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Росарио Сентраль 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Арсенал Саранди 0:3 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.81
3.08
2.72
Все Коэффициенты
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Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата

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