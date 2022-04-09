Аргентина: Лига професиональ 2022
2:2
Конец матча
0:1
9' ГолSantiago Pierotti
32' Желтая карточкаTomas Moschion
1:1
44' ГолPedro Ojeda
55' Желтая карточкаAlejo Veliz
2:1
65' ГолLuciano Ferreyra
74' Желтая карточкаМонтойя Вальтер
74' Желтая карточкаNahuel Gallardo
2:2
76' ГолАбила Рамон
86' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
Ход матча
9'
32'
44'
1:1
55'
65'
2:1
74'
74'
76'
2:2
24
Alejo
Veliz
12
Абила
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Alejo VelizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Якоб КлаудиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
34 Franco Frias
-
Главный тренер: Leandro Somoza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Абила РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Росарио Сентраль
Колон
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубен Марко
|2 (1)
|0.22
|Facundo Almada
|2
|0.22
|Christian Baez
|1
|0.11
|Pedro Ojeda
|1
|0.11
|Luciano Ferreyra
|1
|0.11
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.11
|Emiliano Vecchio
|0
|0
|Fernando Torrent
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Beltrain
|4
|0.44
|Luis Miguel Rodriguez
|2 (1)
|0.22
|Абила Рамон
|1
|0.11
|Cristian Bernardi
|1
|0.11
|Facundo Garces
|1
|0.11
|Santiago Pierotti
|1
|0.11
|Facundo Farias
|1
|0.11
|Rafael Delgado
|0
|0
|Rodrigo Aliendro
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтойя Вальтер
|3
|0
|Mateo Tanlongo
|3
|0
|Christian Baez
|2
|0
|Рубен Марко
|2
|0
|Gaspar Servio
|2
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Lautaro Blanco
|2
|0
|Emiliano Vecchio
|1
|0
|Marcelo Benitez II
|1
|0
|Pedro Ojeda
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Gino Infantino
|1
|0
|Alejo Veliz
|1
|0
|Facundo Buonanotte
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rafael Delgado
|3
|0
|Лертора Федерико
|2
|0
|Rodrigo Aliendro
|2
|0
|Joaquin Novillo
|2
|0
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0
|Гольц Паоло
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Facundo Garces
|1
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|0
|Tomas Moschion
|1
|0
|Facundo Farias
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
8
5
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Пропущено
13
11
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
5
38%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
5
38%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1
Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1
Колон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Колон - Пеньяроль 2:1 Колон - Альдосиви 1:3 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Ланус - Колон 1:1
Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|15 - 6
|16
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|4.
|Дефенса и Хустисия
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 14
|14
|7.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|3
|3
|10 - 16
|12
|9.
|Банфилд
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|10.
|Патронато Парана
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|8
|4
|3
|1
|11 - 3
|15
|2.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|15 - 12
|15
|4.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|5.
|Колон
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Уракан
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|9.
|Годой Крус
|9
|2
|4
|3
|17 - 19
|10
|10.
|Барракас Централь
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|11.
|Велес Сарсфилд
|8
|2
|3
|3
|6 - 6
|9
|12.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|13.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Ланус
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|8.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|3.
|Велес Сарсфилд
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Годой Крус
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|2.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|9.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|3.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|Колон
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|14.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1