  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Росарио Сентраль
2:2
Конец матча
Колон
0'
0:1
9' Гол
Santiago Pierotti
32' Желтая карточка
Tomas Moschion
1:1
44' Гол
Pedro Ojeda
55' Желтая карточка
Alejo Veliz
2:1
65' Гол
Luciano Ferreyra
74' Желтая карточка
Монтойя Вальтер
74' Желтая карточка
Nahuel Gallardo
2:2
76' Гол
Абила Рамон
86' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
90'+6
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
6
Комар
Хуан
33
Christian
Baez
3
Lautaro
Blanco
5
Pedro
Ojeda
8
Монтойя
Вальтер
11
Luciano
Ferreyra
7
Marcelo
Benitez
II
9
Рубен
Марко
24
Alejo
Veliz
17
Ignacio
Chicco
36
Gian
Nardelli
2
Lucas
Acevedo
13
Joaquin
Novillo
25
Jonathan
Sandoval
5
Tomas
Moschion
32
Cristian
Vega
8
Brian
Farioli
24
Nahuel
Gallardo
30
Santiago
Pierotti
12
Абила
Рамон
Росарио Сентраль
4-1-3-2
Колон
3-5-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Колон

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:4
ЛП
0:0
КДЛС
1:3
С
1:1
С
1:1
С
1:1
П
0:0
П
0:3
П
1:1
П
0:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
0:1
ПАК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 2 (1) 0.22
Facundo Almada 2 0.22
Christian Baez 1 0.11
Pedro Ojeda 1 0.11
Luciano Ferreyra 1 0.11
Luca Martinez Dupuy 1 0.11
Emiliano Vecchio 0 0
Fernando Torrent 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Beltrain 4 0.44
Luis Miguel Rodriguez 2 (1) 0.22
Абила Рамон 1 0.11
Cristian Bernardi 1 0.11
Facundo Garces 1 0.11
Santiago Pierotti 1 0.11
Facundo Farias 1 0.11
Rafael Delgado 0 0
Rodrigo Aliendro 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтойя Вальтер 3 0
Mateo Tanlongo 3 0
Christian Baez 2 0
Рубен Марко 2 0
Gaspar Servio 2 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Lautaro Blanco 2 0
Emiliano Vecchio 1 0
Marcelo Benitez II 1 0
Pedro Ojeda 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Gino Infantino 1 0
Alejo Veliz 1 0
Facundo Buonanotte 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rafael Delgado 3 0
Лертора Федерико 2 0
Rodrigo Aliendro 2 0
Joaquin Novillo 2 0
Luis Miguel Rodriguez 1 0
Гольц Паоло 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Facundo Garces 1 0
Nahuel Gallardo 1 0
Tomas Moschion 1 0
Facundo Farias 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Пропущено

13
11
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
5
38%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
5
38%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1
Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1
Колон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Колон - Пеньяроль 2:1 Колон - Альдосиви 1:3 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Ланус - Колон 1:1
Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 8 5 3 0 18 - 6 18
2. Ривер Плейт 8 5 1 2 15 - 6 16
3. Ньюэллс Олд Бойз 8 5 1 2 13 - 9 16
4. Дефенса и Хустисия 8 4 2 2 15 - 13 14
5. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 14 14
7. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 7 - 5 14
8. Химнасия Ла-Плата 9 3 3 3 10 - 16 12
9. Банфилд 8 3 2 3 11 - 9 11
10. Патронато Парана 8 2 1 5 6 - 12 7
11. Атлетико Платенсе 8 2 1 5 7 - 13 7
12. Сан-Лоренсо 9 1 4 4 7 - 10 7
13. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 8 5
14. Атлетико Тукуман 9 1 2 6 5 - 16 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 8 4 3 1 11 - 3 15
2. Бока Хуниорс 8 4 3 1 11 - 8 15
3. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 15 - 12 15
4. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
5. Колон 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 4 2 8 - 8 10
8. Индепендьенте Авельянеда 8 2 4 2 10 - 10 10
9. Годой Крус 9 2 4 3 17 - 19 10
10. Барракас Централь 8 3 0 5 9 - 13 9
11. Велес Сарсфилд 8 2 3 3 6 - 6 9
12. Арсенал Саранди 9 1 6 2 13 - 14 9
13. Росарио Сентраль 9 2 2 5 8 - 13 8
14. Ланус 8 1 3 4 7 - 10 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Патронато Парана 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Сан-Лоренсо 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
3. Велес Сарсфилд 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Арсенал Саранди 5 1 4 0 8 - 7 7
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Бока Хуниорс 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Росарио Сентраль 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Годой Крус 4 0 3 1 7 - 9 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
2. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
3. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Сан-Лоренсо 5 1 2 2 3 - 4 5
8. Химнасия Ла-Плата 5 1 1 3 4 - 12 4
9. Сармиенто 4 1 0 3 3 - 8 3
10. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
11. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Атлетико Платенсе 4 0 1 3 3 - 10 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Годой Крус 5 2 1 2 10 - 10 7
3. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
6. Колон 5 1 3 1 6 - 5 6
7. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
8. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Росарио Сентраль 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Арсенал Саранди 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
Где смотреть матч Росарио Сентраль 2:2 Колон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 