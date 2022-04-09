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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Унион Санта-Фе
1:0
Второй тайм: 71'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
49' Желтая карточка
Полента Диего
52' Желтая карточка
Перес Пабло
1:0
60' Пенальти
Gaston Gonzalez2
62' Желтая карточка
Mauro Luna Diale
69' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
71'

Ход матча

49'
Полента Диего
 
52'
 
Перес Пабло
60'
Gaston Gonzalez2
1:0
60'
Enzo Roldan
Juan Ignacio Nardoni
 
62'
 
Juan Sforza
Перес Пабло
62'
 
Реаско Джоркаефф
Nicolas Castro
62'
Mauro Luna Diale
 
62'
 
Ramiro Sordo
Francisco Gonzalez2
69'
Корвалан Клаудио
 
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.48
3.18
3.38
Все Коэффициенты
77
Santiago
Mele
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
23
Полента
Диего
3
Корвалан
Клаудио
39
Imanol
Machuca
30
Juan
Ignacio
Nardoni
28
Juan
Portillo
15
Gaston
Gonzalez2
7
Mauro
Luna
Diale
27
Matias
Gallegos
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
25
Victor
Velazquez
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
7
Juan
Fernando
Garro
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
44
Francisco
Gonzalez2
10
Nicolas
Castro
9
Juan
Manuel
Garcia
Унион Санта-Фе
4-4-1-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-1-1

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Ньюэллс Олд Бойз

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

12 матчей

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
П
2:1
П
1:1
П
2:0
П
5:0
П
2:2
П
3:1
ПА
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алвес Хонатан 2 0.22
Полента Диего 1 0.11
Matias Gallegos 1 0.11
Enzo Roldan 1 0.11
Mauro Luna Diale 1 (1) 0.11
Корвалан Клаудио 0 0
Daniel Juarez 0 0
Kevin Zenon 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Castro 3 (1) 0.33
Juan Manuel Garcia 2 0.22
Juan Fernando Garro 2 0.22
Francisco Gonzalez2 1 0.11
Реаско Джоркаефф 1 0.11
Ramiro Sordo 1 0.11
Nazareno Funez 1 0.11
Juan Sforza 1 0.11
Лема Кристиан 1 (1) 0.11

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 3 1
Juan Ignacio Nardoni 3 1
Полента Диего 2 0
Алвес Хонатан 2 0
Корвалан Клаудио 1 0
Леонардо Рамос 1 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Franco Calderon 1 0
Imanol Machuca 1 0
Federico Vera 1 0
Gaston Gonzalez2 1 0
Daniel Juarez 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Kevin Zenon 1 0
Leonel Bucca 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Пабло II 6 0
Julian Fernandez II 5 0
Willer Ditta 3 0
Juan Manuel Garcia 2 0
Justo Giani 2 0
Juan Sforza 2 0
Martin Luciano 2 0
Juan Fernando Garro 1 0
Лема Кристиан 1 0
Victor Velazquez 1 0
Armando Mendez 1 0
Diego Calcaterra 1 0
Marco Campagnaro 1 0
Guillermo Balzi 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
33%
4
31%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0
Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 8 5 3 0 18 - 6 18
2. Унион Санта-Фе 1:0 9 5 2 2 8 - 5 17
3. Ривер Плейт 8 5 1 2 15 - 6 16
4. Ньюэллс Олд Бойз 0:1 9 5 1 3 13 - 10 16
5. Дефенса и Хустисия 8 4 2 2 15 - 13 14
6. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 10 - 7 14
7. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 14 14
8. Химнасия Ла-Плата 9 3 3 3 10 - 16 12
9. Банфилд 8 3 2 3 11 - 9 11
10. Патронато Парана 8 2 1 5 6 - 12 7
11. Атлетико Платенсе 8 2 1 5 7 - 13 7
12. Сан-Лоренсо 9 1 4 4 7 - 10 7
13. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 8 5
14. Атлетико Тукуман 9 1 2 6 5 - 16 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 8 4 3 1 11 - 3 15
2. Бока Хуниорс 8 4 3 1 11 - 8 15
3. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 15 - 12 15
4. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
5. Колон 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 4 2 8 - 8 10
8. Индепендьенте Авельянеда 8 2 4 2 10 - 10 10
9. Годой Крус 3:3 9 2 4 3 17 - 19 10
10. Барракас Централь 8 3 0 5 9 - 13 9
11. Велес Сарсфилд 8 2 3 3 6 - 6 9
12. Арсенал Саранди 3:3 9 1 6 2 13 - 14 9
13. Росарио Сентраль 9 2 2 5 8 - 13 8
14. Ланус 8 1 3 4 7 - 10 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 1:0 5 5 0 0 6 - 1 15
2. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Ньюэллс Олд Бойз 0:1 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Патронато Парана 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Сан-Лоренсо 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
3. Велес Сарсфилд 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Арсенал Саранди 3:3 5 1 4 0 8 - 7 7
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Бока Хуниорс 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Росарио Сентраль 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Годой Крус 3:3 4 0 3 1 7 - 9 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
2. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
3. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 0:1 5 2 1 2 5 - 7 7
7. Сан-Лоренсо 5 1 2 2 3 - 4 5
8. Химнасия Ла-Плата 5 1 1 3 4 - 12 4
9. Сармиенто 4 1 0 3 3 - 8 3
10. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
11. Унион Санта-Фе 1:0 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Атлетико Платенсе 4 0 1 3 3 - 10 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Годой Крус 3:3 5 2 1 2 10 - 10 7
3. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
6. Колон 5 1 3 1 6 - 5 6
7. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
8. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Росарио Сентраль 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Арсенал Саранди 3:3 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.48
3.18
3.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз онлайн

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