Аргентина: Лига професиональ 2022
1:0
Второй тайм: 71'
49' Желтая карточкаПолента Диего
52' Желтая карточкаПерес Пабло
1:0
60' ПенальтиGaston Gonzalez2
62' Желтая карточкаMauro Luna Diale
69' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
Ход матча
49'
52'
60'
1:0
62'
69'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
26 Leonel Bucca
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
27 Cingolani
-
-
26 Ramiro Sordo
-
17 Justo Giani
-
-
-
-
13 Juan Sforza
-
55 Tomas Jacob
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Ньюэллс Олд Бойз
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
12 матчей
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алвес Хонатан
|2
|0.22
|Полента Диего
|1
|0.11
|Matias Gallegos
|1
|0.11
|Enzo Roldan
|1
|0.11
|Mauro Luna Diale
|1 (1)
|0.11
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Daniel Juarez
|0
|0
|Kevin Zenon
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro
|3 (1)
|0.33
|Juan Manuel Garcia
|2
|0.22
|Juan Fernando Garro
|2
|0.22
|Francisco Gonzalez2
|1
|0.11
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.11
|Ramiro Sordo
|1
|0.11
|Nazareno Funez
|1
|0.11
|Juan Sforza
|1
|0.11
|Лема Кристиан
|1 (1)
|0.11
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|3
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|1
|Полента Диего
|2
|0
|Алвес Хонатан
|2
|0
|Корвалан Клаудио
|1
|0
|Леонардо Рамос
|1
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Franco Calderon
|1
|0
|Imanol Machuca
|1
|0
|Federico Vera
|1
|0
|Gaston Gonzalez2
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Leonel Bucca
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Пабло II
|6
|0
|Julian Fernandez II
|5
|0
|Willer Ditta
|3
|0
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Justo Giani
|2
|0
|Juan Sforza
|2
|0
|Martin Luciano
|2
|0
|Juan Fernando Garro
|1
|0
|Лема Кристиан
|1
|0
|Victor Velazquez
|1
|0
|Armando Mendez
|1
|0
|Diego Calcaterra
|1
|0
|Marco Campagnaro
|1
|0
|Guillermo Balzi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
33%
4
31%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0
Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|3.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|15 - 6
|16
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|5.
|Дефенса и Хустисия
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 14
|14
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|3
|3
|10 - 16
|12
|9.
|Банфилд
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|10.
|Патронато Парана
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|8
|4
|3
|1
|11 - 3
|15
|2.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|15 - 12
|15
|4.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|5.
|Колон
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Уракан
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|9.
|Годой Крус
|3:3
|9
|2
|4
|3
|17 - 19
|10
|10.
|Барракас Централь
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|11.
|Велес Сарсфилд
|8
|2
|3
|3
|6 - 6
|9
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|13.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Ланус
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|5
|5
|0
|0
|6 - 1
|15
|2.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|8.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|3.
|Велес Сарсфилд
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Годой Крус
|3:3
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|2.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|9.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Годой Крус
|3:3
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|3.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|Колон
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|14.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1