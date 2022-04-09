Аргентина: Лига професиональ 2022
1:0
Конец матча
49' Желтая карточкаПолента Диего
52' Желтая карточкаПерес Пабло
1:0
60' ПенальтиGaston Gonzalez2
62' Желтая карточкаMauro Luna Diale
69' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
73' Желтая карточкаJuan Portillo
77' Желтая карточкаJulian Fernandez II
77' Желтая карточкаSantiago Mele
80' Желтая карточкаEnzo Roldan
85' Желтая карточкаJusto Giani
90' Желтая карточкаLeonel Bucca
90' Желтая карточкаJuan Sforza
Ход матча
49'
52'
60'
1:0
62'
69'
73'
77'
80'
85'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
26 Leonel Bucca
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
27 Cingolani
-
-
26 Ramiro Sordo
-
17 Justo Giani
-
-
-
-
13 Juan Sforza
-
55 Tomas Jacob
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Ньюэллс Олд Бойз
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
12 матчей
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алвес Хонатан
|2
|0.22
|Полента Диего
|1
|0.11
|Matias Gallegos
|1
|0.11
|Enzo Roldan
|1
|0.11
|Mauro Luna Diale
|1 (1)
|0.11
|Gaston Gonzalez2
|1 (1)
|0.11
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Daniel Juarez
|0
|0
|Kevin Zenon
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro
|3 (1)
|0.33
|Juan Manuel Garcia
|2
|0.22
|Juan Fernando Garro
|2
|0.22
|Francisco Gonzalez2
|1
|0.11
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.11
|Ramiro Sordo
|1
|0.11
|Nazareno Funez
|1
|0.11
|Juan Sforza
|1
|0.11
|Лема Кристиан
|1 (1)
|0.11
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|3
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|1
|Полента Диего
|2
|0
|Корвалан Клаудио
|2
|0
|Алвес Хонатан
|2
|0
|Leonel Bucca
|2
|0
|Леонардо Рамос
|1
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Juan Portillo
|1
|0
|Santiago Mele
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Franco Calderon
|1
|0
|Imanol Machuca
|1
|0
|Federico Vera
|1
|0
|Gaston Gonzalez2
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Пабло II
|6
|0
|Julian Fernandez II
|6
|0
|Willer Ditta
|3
|0
|Justo Giani
|3
|0
|Juan Sforza
|3
|0
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Martin Luciano
|2
|0
|Juan Fernando Garro
|1
|0
|Лема Кристиан
|1
|0
|Victor Velazquez
|1
|0
|Armando Mendez
|1
|0
|Diego Calcaterra
|1
|0
|Marco Campagnaro
|1
|0
|Guillermo Balzi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
60%
2
40%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
43%
4
31%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0
Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Дефенса и Хустисия
|2:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|3.
|Унион Санта-Фе
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|4.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|15 - 6
|16
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 14
|14
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|3
|3
|10 - 16
|12
|9.
|Банфилд
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|10.
|Патронато Парана
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Тальерес Кордоба
|0:2
|9
|1
|2
|6
|4 - 10
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|8
|4
|3
|1
|11 - 3
|15
|2.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|15 - 12
|15
|4.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|5.
|Колон
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Уракан
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|9.
|Годой Крус
|3:3
|9
|2
|4
|3
|17 - 19
|10
|10.
|Барракас Централь
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|11.
|Велес Сарсфилд
|8
|2
|3
|3
|6 - 6
|9
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|13.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Ланус
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|5
|0
|0
|6 - 1
|15
|2.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|8.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|2:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Тальерес Кордоба
|0:2
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|3.
|Велес Сарсфилд
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Годой Крус
|3:3
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|2:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ривер Плейт
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|9.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|0:2
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Годой Крус
|3:3
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|3.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|Колон
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|14.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1