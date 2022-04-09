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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Тальерес Кордоба
0:2
Перерыв
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
4' Гол
Carlos Rodolfo Rotondi
6' Желтая карточка
Facundo Gutierrez
12' Желтая карточка
Nicolas Tripicchio
36' Желтая карточка
Raul Loaiza
0:2
40' Гол
Hugo Fernandez
45' Желтая карточка
Francisco Alvarez1

Ход матча

4'
0:1
Carlos Rodolfo Rotondi
(Miguel Merentiel)
6'
 
Facundo Gutierrez
12'
 
Nicolas Tripicchio
36'
 
Raul Loaiza
40'
0:2
Hugo Fernandez
(Walter Bou)
45'
Francisco Alvarez1
 
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Дефенса и Хустисия
3.20
3.20
2.66
Все Коэффициенты
22
Эррера
Гидо
25
Federico
Torres
28
Francisco
Alvarez1
42
Tiago
Palacios
3
Tomas
Cavanagh
17
Олива
Кристиан
35
Fernando
Juarez
III
38
Matias
Godoy
24
Santiago
Toloza
11
Emerson
Batalla
34
Jose
Romero
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
28
Juan
Rodriguez2
13
Сото
Алексис
15
Raul
Loaiza
5
Facundo
Gutierrez
24
Hugo
Fernandez
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
9
Miguel
Merentiel
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Дефенса и Хустисия

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
2:2
С
4:1
С
2:0
С
1:0
П
2:0
К
2:0
ПБ
0:0
ПБ
1:3
НБ
2:1
НБ
2:2
НБ
0:1
НБ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендез Начо 1 0.11
Diego Valoyes 1 0.11
Джиротти Федерико 1 0.11
Matias Esquivel 1 0.11
Hector Fertoli 0 0
Олива Кристиан 0 0
Enzo Hernan Diaz 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Miguel Merentiel 4 0.44
Carlos Rodolfo Rotondi 3 0.33
Пиццини Франсиско 2 0.22
Walter Bou 2 0.22
Tomas Galvan 1 0.11
Agustin Fontana 1 0.11
Nicolas Tripicchio 1 0.11
Hugo Fernandez 1 0.11
Nazareno Colombo 1 0.11
Adonis Frias 1 (1) 0.11
Gabriel Hachen 0 0
Facundo Gutierrez 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 5 2
Джиротти Федерико 4 1
Ramiro Hernandez 2 2
Рафа II 2 0
Эррера Гидо 1 0
Мендез Начо 1 0
Angelo Martino 1 0
Олива Кристиан 1 0
Gaston Americo Benavidez 1 0
Rodrigo Villagra 1 0
Matias Godoy 1 0
Rodrigo Garro 1 0
Francisco Alvarez1 1 0
Matias Esquivel 1 0
Emerson Batalla 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nazareno Colombo 0 2
Facundo Gutierrez 3 0
Adonis Frias 3 0
Nicolas Tripicchio 2 0
Сото Алексис 2 0
Raul Loaiza 2 0
Пиццини Франсиско 1 0
Agustin Fontana 1 0
Walter Bou 1 0
Miguel Merentiel 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
4
44%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
4
80%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
17
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
0
0%
4
24%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
1
25%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
50%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
4
36%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0
Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 8 5 3 0 18 - 6 18
2. Дефенса и Хустисия 2:0 9 5 2 2 17 - 13 17
3. Унион Санта-Фе 9 5 2 2 8 - 5 17
4. Ривер Плейт 8 5 1 2 15 - 6 16
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 5 1 3 13 - 10 16
6. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 10 - 7 14
7. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 14 14
8. Химнасия Ла-Плата 9 3 3 3 10 - 16 12
9. Банфилд 8 3 2 3 11 - 9 11
10. Патронато Парана 8 2 1 5 6 - 12 7
11. Атлетико Платенсе 8 2 1 5 7 - 13 7
12. Сан-Лоренсо 9 1 4 4 7 - 10 7
13. Тальерес Кордоба 0:2 9 1 2 6 4 - 10 5
14. Атлетико Тукуман 9 1 2 6 5 - 16 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 8 4 3 1 11 - 3 15
2. Бока Хуниорс 8 4 3 1 11 - 8 15
3. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 15 - 12 15
4. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
5. Колон 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 4 2 8 - 8 10
8. Индепендьенте Авельянеда 8 2 4 2 10 - 10 10
9. Годой Крус 3:3 9 2 4 3 17 - 19 10
10. Барракас Централь 8 3 0 5 9 - 13 9
11. Велес Сарсфилд 8 2 3 3 6 - 6 9
12. Арсенал Саранди 3:3 9 1 6 2 13 - 14 9
13. Росарио Сентраль 9 2 2 5 8 - 13 8
14. Ланус 8 1 3 4 7 - 10 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 5 0 0 6 - 1 15
2. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 2:0 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Патронато Парана 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Тальерес Кордоба 0:2 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Сан-Лоренсо 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
3. Велес Сарсфилд 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Арсенал Саранди 3:3 5 1 4 0 8 - 7 7
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Бока Хуниорс 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Росарио Сентраль 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Годой Крус 3:3 4 0 3 1 7 - 9 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 2:0 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
7. Сан-Лоренсо 5 1 2 2 3 - 4 5
8. Химнасия Ла-Плата 5 1 1 3 4 - 12 4
9. Сармиенто 4 1 0 3 3 - 8 3
10. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
11. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Атлетико Платенсе 4 0 1 3 3 - 10 1
13. Тальерес Кордоба 0:2 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Годой Крус 3:3 5 2 1 2 10 - 10 7
3. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
6. Колон 5 1 3 1 6 - 5 6
7. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
8. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Росарио Сентраль 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Арсенал Саранди 3:3 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
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Тальерес Кордоба
Ничья
Дефенса и Хустисия
3.20
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2.66
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Дефенса и Хустисия

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