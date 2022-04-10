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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Индепендьенте Авельянеда
1:1
Конец матча
Тигре
0'
17' Желтая карточка
Кабрера Виктор
28' Желтая карточка
Damian Batallini
1:0
35' Пенальти
Бенегас Леандро
44' Желтая карточка
Nicolas Demartini
69' Желтая карточка
Бланко Доминго
69' Желтая карточка
Бенегас Леандро
1:1
90' Пенальти
Mateo Retegui
90'+10
1
Соса
Себастьян
4
Gonzalo
Asis
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
21
Carlos
Benavidez
29
Lucas
Daniel
Romero
7
Роа
Андрес
Фелипе
23
Бланко
Доминго
8
Damian
Batallini
18
Бенегас
Леандро
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
19
Nicolas
Demartini
20
Sebastian
Prieto
42
Фернандес
Игнасио
5
Sebastian
Prediger
II
16
Кастро
Алексис
27
Cristian
Zabala
9
Ijiel
Protti
7
Маньин
Пабло
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Тигре

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:1
С
0:0
С
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:1
П
0:2
П
1:1
П
2:2
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
0:1
ПА
2:1
ПА
4:1
ПА
1:0
ПАК
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 2 (1) 0.22
Tomas Pozzo 2 0.22
Gaston Togni 1 0.11
Joaquin Laso 1 0.11
Роа Андрес Фелипе 1 0.11
Lucas Gonzalez 1 0.11
Carlos Benavidez 1 0.11
Alan Sonora 1 0.11
Rodrigo Marquez 1 0.11
Lucas Daniel Romero 0 0
Lucas Rodriguez I 0 0
Damian Batallini 0 0
Sergio Barreto 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маньин Пабло 4 (2) 0.44
Lucas Blondel 3 0.33
Кастро Алексис 1 0.11
Колидио Факундо 1 0.11
Mateo Retegui 1 0.11
Ijiel Protti 1 0.11
Sebastian Prieto 0 0
Blas Armoa 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquin Laso 1 1
Инсаурральде Хуан 2 0
Leandro Miguel Fernandez 2 0
Бланко Доминго 2 0
Lucas Daniel Romero 2 0
Damian Batallini 2 0
Carlos Benavidez 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Соса Себастьян 1 0
Бенегас Леандро 1 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Gaston Togni 1 0
Баккья Ренсо 1 0
Виго Алекс 1 0
Alan Sonora 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрера Виктор 2 0
Sebastian Prieto 2 0
Sebastian Prediger II 2 0
Nicolas Demartini 2 0
Cristian Zabala 2 0
Маньин Пабло 1 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Brian Abel Luciatti 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
5
45%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
4
40%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Тигре
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0
Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1 Нуэва Чикаго - Тигре 2:4 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:0 Атланта - Тигре 0:0 Тигре - Атлетико Митре 3:3 Годой Крус - Тигре 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Альварадо 1:0 Кильмес - Тигре 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 8 5 3 0 18 - 6 18
2. Дефенса и Хустисия 9 5 2 2 20 - 14 17
3. Унион Санта-Фе 9 5 2 2 8 - 5 17
4. Ривер Плейт 8 5 1 2 15 - 6 16
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 5 1 3 13 - 10 16
6. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 10 - 7 14
7. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 14 14
8. Химнасия Ла-Плата 9 3 3 3 10 - 16 12
9. Банфилд 8 3 2 3 11 - 9 11
10. Патронато Парана 8 2 1 5 6 - 12 7
11. Атлетико Платенсе 8 2 1 5 7 - 13 7
12. Сан-Лоренсо 9 1 4 4 7 - 10 7
13. Тальерес Кордоба 9 1 2 6 5 - 13 5
14. Атлетико Тукуман 9 1 2 6 5 - 16 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 9 4 4 1 12 - 4 16
2. Бока Хуниорс 8 4 3 1 11 - 8 15
3. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 15 - 12 15
4. Альдосиви 8 4 1 3 11 - 8 13
5. Колон 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Уракан 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Индепендьенте Авельянеда 9 2 5 2 11 - 11 11
8. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 4 2 8 - 8 10
9. Годой Крус 3:3 9 2 4 3 17 - 19 10
10. Барракас Централь 8 3 0 5 9 - 13 9
11. Велес Сарсфилд 8 2 3 3 6 - 6 9
12. Арсенал Саранди 3:3 9 1 6 2 13 - 14 9
13. Росарио Сентраль 9 2 2 5 8 - 13 8
14. Ланус 8 1 3 4 7 - 10 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 5 0 0 6 - 1 15
2. Сармиенто 5 3 2 0 9 - 6 11
3. Расинг Авельянеда 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Дефенса и Хустисия 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Банфилд 4 1 1 2 6 - 5 4
11. Атлетико Тукуман 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Патронато Парана 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Сан-Лоренсо 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
3. Велес Сарсфилд 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Колон 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Арсенал Саранди 3:3 5 1 4 0 8 - 7 7
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Индепендьенте Авельянеда 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Барракас Централь 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Бока Хуниорс 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Росарио Сентраль 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Годой Крус 3:3 4 0 3 1 7 - 9 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 5 4 0 1 13 - 7 12
2. Ривер Плейт 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
7. Сан-Лоренсо 5 1 2 2 3 - 4 5
8. Химнасия Ла-Плата 5 1 1 3 4 - 12 4
9. Сармиенто 4 1 0 3 3 - 8 3
10. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
11. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Атлетико Платенсе 4 0 1 3 3 - 10 1
13. Тальерес Кордоба 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Атлетико Тукуман 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Годой Крус 3:3 5 2 1 2 10 - 10 7
3. Альдосиви 4 2 0 2 6 - 5 6
4. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Эстудиантес Ла Плата 4 1 3 0 8 - 7 6
6. Тигре 5 1 3 1 4 - 3 6
7. Колон 5 1 3 1 6 - 5 6
8. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Росарио Сентраль 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Арсенал Саранди 3:3 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
14. Ланус 4 0 1 3 4 - 8 1
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