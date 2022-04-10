Аргентина: Лига професиональ 2022
1:1
Конец матча
17' Желтая карточкаКабрера Виктор
28' Желтая карточкаDamian Batallini
1:0
35' ПенальтиБенегас Леандро
44' Желтая карточкаNicolas Demartini
69' Желтая карточкаБланко Доминго
69' Желтая карточкаБенегас Леандро
1:1
90' ПенальтиMateo Retegui
Ход матча
17'
28'
35'
1:0
69'
69'
90'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
10 Alan Sonora
-
-
-
-
32 Ayrton Costa
-
35 Tomas Pozzo
-
11 Gaston Togni
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Diego SosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Тигре
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
17 матчей
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|2 (1)
|0.22
|Tomas Pozzo
|2
|0.22
|Gaston Togni
|1
|0.11
|Joaquin Laso
|1
|0.11
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0.11
|Lucas Gonzalez
|1
|0.11
|Carlos Benavidez
|1
|0.11
|Alan Sonora
|1
|0.11
|Rodrigo Marquez
|1
|0.11
|Lucas Daniel Romero
|0
|0
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
|Sergio Barreto
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маньин Пабло
|4 (2)
|0.44
|Lucas Blondel
|3
|0.33
|Кастро Алексис
|1
|0.11
|Колидио Факундо
|1
|0.11
|Mateo Retegui
|1
|0.11
|Ijiel Protti
|1
|0.11
|Sebastian Prieto
|0
|0
|Blas Armoa
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Laso
|1
|1
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|0
|Бланко Доминго
|2
|0
|Lucas Daniel Romero
|2
|0
|Damian Batallini
|2
|0
|Carlos Benavidez
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Соса Себастьян
|1
|0
|Бенегас Леандро
|1
|0
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Баккья Ренсо
|1
|0
|Виго Алекс
|1
|0
|Alan Sonora
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Sebastian Prieto
|2
|0
|Sebastian Prediger II
|2
|0
|Nicolas Demartini
|2
|0
|Cristian Zabala
|2
|0
|Маньин Пабло
|1
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Brian Abel Luciatti
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
5
45%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
4
40%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Тигре
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0
Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1 Нуэва Чикаго - Тигре 2:4 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:0 Атланта - Тигре 0:0 Тигре - Атлетико Митре 3:3 Годой Крус - Тигре 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Альварадо 1:0 Кильмес - Тигре 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Дефенса и Хустисия
|9
|5
|2
|2
|20 - 14
|17
|3.
|Унион Санта-Фе
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|4.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|15 - 6
|16
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 14
|14
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|3
|3
|10 - 16
|12
|9.
|Банфилд
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|10.
|Патронато Парана
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|12.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Тальерес Кордоба
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|9
|4
|4
|1
|12 - 4
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|15 - 12
|15
|4.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|5.
|Колон
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Уракан
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Годой Крус
|3:3
|9
|2
|4
|3
|17 - 19
|10
|10.
|Барракас Централь
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|11.
|Велес Сарсфилд
|8
|2
|3
|3
|6 - 6
|9
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|13.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Ланус
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|5
|0
|0
|6 - 1
|15
|2.
|Сармиенто
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|8.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|3.
|Велес Сарсфилд
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Барракас Централь
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Годой Крус
|3:3
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|2.
|Ривер Плейт
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|9.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Годой Крус
|3:3
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|3.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Колон
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|14.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1