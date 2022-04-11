0:3
Конец матча
0:1
27' ГолАль-Хамдан Абдулла
29' Желтая карточкаMostafa Abouelela
0:2
49' ГолКанно Мохамед
63' Желтая карточкаКанно Мохамед
0:3
87' ГолАль-Давсари Нассер
Ход матча
27'
49'
63'
87'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 8
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 18
-
35 Владение мячом, % 65
22
Боли
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Боли ЙоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Абдалла СаудВратарь
- Защитник
-
-
15 Mouafak Awad
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-
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Марега МуссаНападающий
-
96 Michael 3Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ramon Diaz
История личных встреч
Аль-Райян
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Аль-Райян
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Istiqlol2 - Аль-Райян 2:3 Аль-Райян - Аль-Шамаль 3:2 Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - СК Катар 2:1
Аль-Гарафа - Аль-Райян 3:2 Аль-Райян - Аль-Араби 2:4 Аль-Сайлия - Аль-Райян 1:1 Аль-Райян - Аль-Духайл 0:4 Аль-Райян - Аль Ахли (ОАЭ) 1:1 Аль-Хор - Аль-Райян 0:0 Аль-Райян - Аль-Вакра 3:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Райян 1:2 СК Катар - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - Аль-Гарафа 0:2 Аль-Араби - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Сайлия 4:2 Аль-Духайл - Аль-Райян 3:0 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Райян 0:1 Аль-Райян - Аль-Хор 2:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шарджа 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад II 2:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 5:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Каир 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Джазира 6:1 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Файха 0:0 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Похан Стилерс 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дхамк 2:0