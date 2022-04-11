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  3. Лига чемпионов АФК: Группа A
Аль-Райян
0:3
Конец матча
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
0:1
27' Гол
Аль-Хамдан Абдулла
29' Желтая карточка
Mostafa Abouelela
0:2
49' Гол
Канно Мохамед
63' Желтая карточка
Канно Мохамед
0:3
87' Гол
Аль-Давсари Нассер
90'+4
1
Бакер
Фахад
2
Малолах
Али
5
Траоре
Даме
4
Яссер
Ахмад
21
Джума
Мохаммад
25
Mostafa
Abouelela
88
Н'Зонзи
Стивен
16
Osama
Al
Tayry
17
Али-Абдуллатиф
Нашим
22
Боли
Йоан
8
Браими
Ясин
1
Аль-Маюф
Абдулла
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
70
Джахфали
Мохаммед
32
Аль
Муфаррий
Мутеб
12
Аль-Шахрани
Яссер
28
Канно
Мохамед
6
Куэльяр
Густаво
7
Аль-Фаридж
Сальман
14
Аль-Хамдан
Абдулла
17
Марега
Мусса
96
Michael
3
Аль-Райян
4-3-3
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-3-3

История личных встреч

Аль-Райян
Аль-Хиляль Эр-Рияд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧА
2:1
ЛЧА
1:1
ЛЧА
3:4
ЛЧА
2:1
ЛЧА
0:2
ЛЧА
3:1

Результаты последних матчей

Аль-Райян
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Istiqlol2 - Аль-Райян 2:3 Аль-Райян - Аль-Шамаль 3:2 Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - СК Катар 2:1
Аль-Гарафа - Аль-Райян 3:2 Аль-Райян - Аль-Араби 2:4 Аль-Сайлия - Аль-Райян 1:1 Аль-Райян - Аль-Духайл 0:4 Аль-Райян - Аль Ахли (ОАЭ) 1:1 Аль-Хор - Аль-Райян 0:0 Аль-Райян - Аль-Вакра 3:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Райян 1:2 СК Катар - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - Аль-Гарафа 0:2 Аль-Араби - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Сайлия 4:2 Аль-Духайл - Аль-Райян 3:0 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Райян 0:1 Аль-Райян - Аль-Хор 2:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шарджа 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад II 2:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 5:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Каир 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Джазира 6:1 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Файха 0:0 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Похан Стилерс 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дхамк 2:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Mostafa Abouelela получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Аль-Хамдан Абдулла бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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