1:1
Перерыв
0:1
4' ГолАль-Хаидос Хассан
1:1
16' ГолФайк Хишам
45' Желтая карточкаСальман Тарек
Ход матча
4'
0:1
16'
1:1
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
52 Владение мячом, % 48
13
Асири
Ахмад
16
Хухи
Буалем
15
Афиф
Акрам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Асири АхмадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Барнави ЯсинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ismail OmarПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Узунидис Маринос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Афиф АкрамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
70 Ходер МусабЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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47 Faisal Azadi
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Главный тренер: Грасия Хави
Результаты последних матчей
Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Фатех 1:0 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фейсали Амман 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хазм 1:0
Аль-Батин - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фатех - Аль-Фейсали Амман 4:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Файха - Аль-Фейсали Амман 0:0 Аль-Фейсали Амман - Дхамк 3:0 Аль-Иттихад II - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 4:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейсали Амман 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Фейсали Амман - Абха 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 0:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Тавун Бурайда 2:2 Аль-Сальт - Аль-Фейсали Амман 1:1
Аль-Садд
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Аль-Садд - Насаф 1:1 Аль-Садд - Аль-Вакра 2:1 Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Хор - Аль-Садд 2:4
Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Садд 2:8 Аль-Садд - СК Катар 1:0 Аль-Садд - Умм-Салаль 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Садд 1:5 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:6 Аль-Садд - Аль-Араби 4:2 Аль-Шамаль - Аль-Садд 1:5 Аль-Сайлия - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Хор 3:0 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Садд - Аль Ахли (ОАЭ) 4:1 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Гарафа 6:4 Аль-Араби - Аль-Садд 0:4 Аль-Садд - Аль-Шамаль 7:2