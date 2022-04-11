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  3. Лига чемпионов АФК: Группа E
Аль-Фейсали Амман
1:1
Перерыв
Аль-Садд
0'
0:1
4' Гол
Аль-Хаидос Хассан
1:1
16' Гол
Файк Хишам
45' Желтая карточка
Сальман Тарек

Ход матча

4'
0:1
Аль-Хаидос Хассан
(Афиф Акрам)
16'
Файк Хишам
(Бойл Мартин)
1:1
45'
 
Сальман Тарек

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Аль-Фейсали Амман
Ничья
Аль-Садд
6.30
3.65
1.70
Все Коэффициенты
26
Малайека
Мустафа
5
Аль-Амри
Мохаммед
13
Асири
Ахмад
99
Аль-Ахмед
Валид
17
Saleh
Al
Qumayzi
7
Исмаэл
Силва
6
Файк
Хишам
12
Hussain
Qasim
9
Бойл
Мартин
39
Abdulrahman
Aldawsari
19
Тавареш
Жулио
1
Аль-Шееб
Саад
8
Ассадалья
Али
16
Хухи
Буалем
6
Сальман
Тарек
7
Ваад
Мохаммед
5
Чжун
Ву-Юн
17
Гильерме
дос
Сантос
19
Касорла
Санти
10
Аль-Хаидос
Хассан
15
Афиф
Акрам
11
Бунеджах
Багдад
Аль-Фейсали Амман
3-4-2-1
Аль-Садд
4-4-2

Результаты последних матчей

Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Фатех 1:0 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фейсали Амман 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хазм 1:0
Аль-Батин - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фатех - Аль-Фейсали Амман 4:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Файха - Аль-Фейсали Амман 0:0 Аль-Фейсали Амман - Дхамк 3:0 Аль-Иттихад II - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 4:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейсали Амман 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Фейсали Амман - Абха 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 0:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Тавун Бурайда 2:2 Аль-Сальт - Аль-Фейсали Амман 1:1
Аль-Садд
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Аль-Садд - Насаф 1:1 Аль-Садд - Аль-Вакра 2:1 Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Хор - Аль-Садд 2:4
Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Садд 2:8 Аль-Садд - СК Катар 1:0 Аль-Садд - Умм-Салаль 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Садд 1:5 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:6 Аль-Садд - Аль-Араби 4:2 Аль-Шамаль - Аль-Садд 1:5 Аль-Сайлия - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Хор 3:0 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Садд - Аль Ахли (ОАЭ) 4:1 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Гарафа 6:4 Аль-Араби - Аль-Садд 0:4 Аль-Садд - Аль-Шамаль 7:2
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Сальман Тарек получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Файк Хишам бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Аль-Хаидос Хассан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аль-Фейсали Амман
Ничья
Аль-Садд
6.30
3.65
1.70
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Где смотреть матч Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Садд онлайн

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Аль-Фейсали Амман
Аль-Садд

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