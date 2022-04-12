2:1
Конец матча
0:1
4' ГолАль-Хаидос Хассан
1:1
16' ГолФайк Хишам
45' Желтая карточкаСальман Тарек
2:1
53' ГолТавареш Жулио
59' Желтая карточкаХухи Буалем
Ход матча
4'
0:1
16'
1:1
45'
53'
2:1
59'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 18
-
45 Владение мячом, % 55
13
Асири
Ахмад
16
Хухи
Буалем
15
Афиф
Акрам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Асири АхмадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Барнави ЯсинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ismail OmarПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Узунидис Маринос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Афиф АкрамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
70 Ходер МусабЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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-
-
-
47 Faisal Azadi
-
Главный тренер: Грасия Хави
Результаты последних матчей
Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Фатех 1:0 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фейсали Амман 2:2
Аль-Фейсали Амман - Аль-Хазм 1:0 Аль-Батин - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фатех - Аль-Фейсали Амман 4:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Файха - Аль-Фейсали Амман 0:0 Аль-Фейсали Амман - Дхамк 3:0 Аль-Иттихад II - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 4:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейсали Амман 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Фейсали Амман - Абха 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 0:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Тавун Бурайда 2:2
Аль-Садд
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Аль-Садд - Насаф 1:1 Аль-Садд - Аль-Вакра 2:1 Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Хор - Аль-Садд 2:4
Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Садд 2:8 Аль-Садд - СК Катар 1:0 Аль-Садд - Умм-Салаль 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Садд 1:5 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:6 Аль-Садд - Аль-Араби 4:2 Аль-Шамаль - Аль-Садд 1:5 Аль-Сайлия - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Хор 3:0 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Садд - Аль Ахли (ОАЭ) 4:1 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Гарафа 6:4 Аль-Араби - Аль-Садд 0:4 Аль-Садд - Аль-Шамаль 7:2