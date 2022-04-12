3:0
Конец матча
1:0
6' ГолКарлос
17' Желтая карточкаАль-Абид Наваф
2:0
18' ГолАль-Аммар Турки
3:0
78' ГолКарлос
81' Желтая карточкаMohamed Jamal III
89' Желтая карточкаШарахили Ахмед
Ход матча
6'
1:0
17'
18'
2:0
78'
3:0
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 11
-
51 Владение мячом, % 49
10
Банега
Эвер
13
Карлос
XI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Нападающий
-
13 КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pericles Chamusca
- Основной состав
-
55 Али ХасифВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Zayed SultanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Айман ЮсефПолузащитник
-
62 Hasan Omar
-
81 Ali Almemari
-
83 Zayed Khamis
-
-
38 Nawaf Dhawi
-
-
-
-
Главный тренер: Кейзер Марсел
История личных встреч
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Аль-Джазира
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Аль-Шабаб Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Мумбаи Сити - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Аль-Таи - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад II 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Батин 4:0
Аль-Файха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 5:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Дхамк 2:1 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:1 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Абха 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таи 3:0 Аль-Иттихад II - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:2 Аль-Батин - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Файха 2:1
Аль-Джазира
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аль-Джазира - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Джазира - Акаба 0:1 Аль-Джазира - Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:1 Аль-Джазира - Аль-Иттихад Калба 3:2
Аль-Оруба - Аль-Джазира 0:1 Аль-Джазира - Аль-Шарджа 1:0 Эмирейтс - Аль-Джазира 0:3 Аль-Наср Дубай - Аль-Джазира 2:0 Аль-Дафра - Аль-Джазира 0:3 Монтеррей - Аль-Джазира 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Джазира 6:1 Аль-Джазира - Пираэ 4:1 Аль-Джазира - Аль-Васль 3:2 Аль-Вахда III - Аль-Джазира 1:1 Аль-Джазира - Хор-Факкан 4:0 Аль-Джазира - Аль-Айн 1:5 Аль-Джазира - Аль-Рамта 1:1 Аджман - Аль-Джазира 2:1 Аль-Джазира - Бани Яс 2:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Джазира 2:1