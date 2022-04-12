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  3. Лига чемпионов АФК: Группа B
Аль-Шабаб Эр-Рияд
3:0
Конец матча
Аль-Джазира
0'
1:0
6' Гол
Карлос
17' Желтая карточка
Аль-Абид Наваф
2:0
18' Гол
Аль-Аммар Турки
3:0
78' Гол
Карлос
81' Желтая карточка
Mohamed Jamal III
89' Желтая карточка
Шарахили Ахмед
90'+4

Ход матча

6'
Карлос
(Аль-Джавей Абдулла)
1:0
17'
Аль-Абид Наваф
 
18'
Аль-Аммар Турки
2:0
26'
 
Mohamed Jamal III
Zayed Sultan
62'
Nasser Al Omran
Аль-Абид Наваф
 
78'
Карлос
3:0
81'
 
Mohamed Jamal III
81'
Nader Abdullah Al Sharari
Карлос
 
82'
Saad Al Muwallad
Банега Эвер
 
82'
Abdullah Saeed
Аль-Джавей Абдулла
 
83'
 
Ali Almemari
Мабхут Али Ахмед
83'
 
Айман Юсеф
Сереро Тюлани
87'
Khaled Al Ghamdi
Fawaz Al Sagourq
 
89'
Шарахили Ахмед
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 11
  • 51 Владение мячом, % 49
22
Аль-Карни
Фаваз
27
Fawaz
Al
Sagourq
3
Сантос
Яго
20
Шарахили
Ахмед
17
Abdullah
Al
Shamekh
14
Аль-Абид
Наваф
15
Husain
Al
Monassar
10
Банега
Эвер
7
Аль-Аммар
Турки
13
Карлос
XI
29
Аль-Джавей
Абдулла
55
Али
Хасиф
5
Альхаммади
Халифа
6
Аль-Аттас
Мохамед
24
Zayed
Sultan
15
Рабии
Мохаммед
17
Сереро
Тюлани
11
Рамадан
Абдалла
2
Идрисс
Абдуллах
21
Диаби
Абдулай
9
Zayed
Alameri
7
Мабхут
Али
Ахмед
Аль-Шабаб Эр-Рияд
4-3-3
Аль-Джазира
3-4-2-1

История личных встреч

Аль-Шабаб Эр-Рияд
Аль-Джазира

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧА
1:2
ЛЧА
1:3
ЛЧА
2:1
ЛЧА
1:1

Результаты последних матчей

Аль-Шабаб Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Мумбаи Сити - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Аль-Таи - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад II 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Батин 4:0
Аль-Файха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 5:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Дхамк 2:1 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:1 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Абха 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таи 3:0 Аль-Иттихад II - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:2 Аль-Батин - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Файха 2:1
Аль-Джазира
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аль-Джазира - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Джазира - Акаба 0:1 Аль-Джазира - Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:1 Аль-Джазира - Аль-Иттихад Калба 3:2
Аль-Оруба - Аль-Джазира 0:1 Аль-Джазира - Аль-Шарджа 1:0 Эмирейтс - Аль-Джазира 0:3 Аль-Наср Дубай - Аль-Джазира 2:0 Аль-Дафра - Аль-Джазира 0:3 Монтеррей - Аль-Джазира 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Джазира 6:1 Аль-Джазира - Пираэ 4:1 Аль-Джазира - Аль-Васль 3:2 Аль-Вахда III - Аль-Джазира 1:1 Аль-Джазира - Хор-Факкан 4:0 Аль-Джазира - Аль-Айн 1:5 Аль-Джазира - Аль-Рамта 1:1 Аджман - Аль-Джазира 2:1 Аль-Джазира - Бани Яс 2:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Джазира 2:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 26'
    Zayed Sultan уходит с поля. Mohamed Jamal выходит вместо него
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Аль-Аммар Турки бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Аль-Абид Наваф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Карлос XI бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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