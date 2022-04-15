1:2
Перерыв
17' Желтая карточкаMohammad Hasheesh
1:0
23' ПенальтиАфиф Акрам
1:1
42' ГолСамир Ахмед
1:2
44' ГолMohammed Anas
Ход матча
23'
1:0
42'
1:1
44'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
54 Владение мячом, % 46
2
Ро-Ро
16
Хухи
Буалем
15
Афиф
Акрам
24
Айю
Андре
18
Хаттаб
Тарек
90
Самир
Ахмед
15
Anas
Hamad
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Ро-РоЗащитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Афиф АкрамПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Айю АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Ходер МусабЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хаттаб ТарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Самир АхмедПолузащитник
-
15 Anas HamadПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Fadi AwadПолузащитник
-
-
-
-
44 Tamer Saleh
-
25 Malek Allan
-
Главный тренер: Raed Assaf
История личных встреч
Аль-Садд
Аль-Вехдат
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Аль-Садд
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:1 Аль-Садд - Насаф 1:1 Аль-Садд - Аль-Вакра 2:1 Аль-Садд - Аль-Райян 1:0
Аль-Хор - Аль-Садд 2:4 Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Садд 2:8 Аль-Садд - СК Катар 1:0 Аль-Садд - Умм-Салаль 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Садд 1:5 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:6 Аль-Садд - Аль-Араби 4:2 Аль-Шамаль - Аль-Садд 1:5 Аль-Сайлия - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Хор 3:0 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Садд - Аль Ахли (ОАЭ) 4:1 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Гарафа 6:4 Аль-Араби - Аль-Садд 0:4
Аль-Вехдат
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Насаф - Аль-Вехдат 2:0 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Вехдат - Акаба 5:0 Сахаб - Аль-Вехдат 0:2
Аль-Вехдат - Аль-Джазира 1:1 Аль-Вехдат - Аль-Хуссейн II 0:0 Шабаб Аль-Ордон - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Сальт - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Маан 1:1 Аль-Джалиль - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 2:0 Аль-Рамта - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Вехдат - Аль-Бакаа 5:0 Акаба - Аль-Вехдат 1:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Сахаб 2:1 Аль-Джазира - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Рамта 1:2 Аль-Хуссейн II - Аль-Вехдат 0:0 Аль-Вехдат - Шабаб Аль-Ордон 4:1