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  3. Лига чемпионов АФК: Группа E
Аль-Садд
1:2
Перерыв
Аль-Вехдат
0'
17' Желтая карточка
Mohammad Hasheesh
1:0
23' Пенальти
Афиф Акрам
1:1
42' Гол
Самир Ахмед
1:2
44' Гол
Mohammed Anas

Ход матча

17'
 
Mohammad Hasheesh
23'
Афиф Акрам
1:0
42'
1:1
Самир Ахмед
44'
1:2
Mohammed Anas
(Хайкал Ахмед)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Аль-Садд
Ничья
Аль-Вехдат
1.28
5.75
11.00
Все Коэффициенты
1
Аль-Шееб
Саад
2
Ро-Ро
16
Хухи
Буалем
3
Хассан
Абделькарим
8
Ассадалья
Али
5
Чжун
Ву-Юн
17
Гильерме
дос
Сантос
19
Касорла
Санти
15
Афиф
Акрам
10
Аль-Хаидос
Хассан
24
Айю
Андре
1
Наввас
Ахмед
16
Шильбая
Ферас
18
Хаттаб
Тарек
3
Хаир
Алла
Моханнад
2
Mohammad
Hasheesh
20
Битанг
Кларенс
5
Хайкал
Ахмед
7
Абу
Амара
Монcер
90
Самир
Ахмед
15
Anas
Hamad
21
Mohammed
Anas
Аль-Садд
3-4-2-1
Аль-Вехдат
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Садд
Аль-Вехдат

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
0:2
ЛЧА
3:1

Результаты последних матчей

Аль-Садд
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:1 Аль-Садд - Насаф 1:1 Аль-Садд - Аль-Вакра 2:1 Аль-Садд - Аль-Райян 1:0
Аль-Хор - Аль-Садд 2:4 Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Садд 2:8 Аль-Садд - СК Катар 1:0 Аль-Садд - Умм-Салаль 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Садд 1:5 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:6 Аль-Садд - Аль-Араби 4:2 Аль-Шамаль - Аль-Садд 1:5 Аль-Сайлия - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Хор 3:0 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Садд - Аль Ахли (ОАЭ) 4:1 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Гарафа 6:4 Аль-Араби - Аль-Садд 0:4
Аль-Вехдат
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Насаф - Аль-Вехдат 2:0 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Вехдат - Акаба 5:0 Сахаб - Аль-Вехдат 0:2
Аль-Вехдат - Аль-Джазира 1:1 Аль-Вехдат - Аль-Хуссейн II 0:0 Шабаб Аль-Ордон - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Сальт - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Маан 1:1 Аль-Джалиль - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 2:0 Аль-Рамта - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Вехдат - Аль-Бакаа 5:0 Акаба - Аль-Вехдат 1:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Сахаб 2:1 Аль-Джазира - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Рамта 1:2 Аль-Хуссейн II - Аль-Вехдат 0:0 Аль-Вехдат - Шабаб Аль-Ордон 4:1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Mohammed Anas бьет в цель!
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Самир Ахмед бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Афиф Акрам из команды Аль-Садд забивает с точки!
  • Желтая карточка
    17'
    Mohammad Hasheesh получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аль-Садд
Ничья
Аль-Вехдат
1.28
5.75
11.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аль-Садд 1:2 Аль-Вехдат онлайн

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