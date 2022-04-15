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  3. Лига чемпионов АФК: Группа A
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1:0
Конец матча
Istiqlol2
0'
1:0
52' Гол
Аль-Фаридж Сальман
63' Желтая карточка
Рахимов Мухаммадчон
90' Желтая карточка
Daler Imomnazarov
90'+4

Ход матча

46'
 
Соиров Рустам
Eric Bocoum
52'
Аль-Фаридж Сальман
(Аль-Шахрани Яссер)
1:0
59'
 
Зоиров Ислом
Muhammad Isaev
63'
 
Рахимов Мухаммадчон
68'
 
Daler Imomnazarov
Рахимов Мухаммадчон
73'
Аль-Хамдан Абдулла
Игало Одион
 
82'
Аль-Давсари Нассер
Канно Мохамед
 
90'
 
Daler Imomnazarov

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 10
  • 77 Владение мячом, % 23
1
Аль-Маюф
Абдулла
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
5
Абдулайи
Али
70
Джахфали
Мохаммед
12
Аль-Шахрани
Яссер
15
Перейра
Матеус
6
Куэльяр
Густаво
7
Аль-Фаридж
Сальман
28
Канно
Мохамед
29
Аль-Доссари
Салем
9
Игало
Одион
1
Ятимов
Рустам
5
Джалилов
Искандар
44
Чичерин
Никита
17
Космынин
Владислав
11
Мабатшоев
Шервони
77
Muhammad
Isaev
8
Давронов
Нуриддин
70
Сулаймонов
Шахром
7
Рахимов
Мухаммадчон
90
Eric
Bocoum
63
Джалилов
Манучехр
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-5-1
Istiqlol2
3-5-2

История личных встреч

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Istiqlol2

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
4:1
ЛЧА
3:1

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шарджа 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад II 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 5:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Каир 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Джазира 6:1 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Файха 0:0 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Похан Стилерс 2:0
Istiqlol2
(12 матчей)
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 поражений
Аль-Шарджа - Istiqlol2 2:1 Istiqlol2 - Аль-Райян 2:3 Istiqlol2 - Персеполис 0:1 Istiqlol2 - АГМК 1:2
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Istiqlol2 0:1 Istiqlol2 - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 3:1 АГМК - Istiqlol2 2:3 Istiqlol2 - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0 Istiqlol2 - Худжанд 2:0 Аль-Ахли Джидда - Istiqlol2 1:0 Локомотив Ташкент - Istiqlol2 0:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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