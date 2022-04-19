0:1
Конец матча
0:1
31' ПенальтиИльюченко Станислав
37' Желтая карточкаRyotaro Tsunoda
76' Желтая карточкаИльюченко Станислав
Ход матча
31'
37'
58'
83'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 10
-
69 Владение мячом, % 31
27
Мацубара
Кен
19
Санэто
Юки
25
Коике
Рюта
24
Ивата
Томоки
16
You-Heon
Lee
26
Хон
Чжон-Хо
23
Ким
Чжин-Су
29
Рю
Чжэ-Мун
27
Мун
Сон-Мин
21
Сон
Мин-Гю
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мацубара КенЗащитник
-
19 Санэто ЮкиЗащитник
- Защитник
-
25 Коике РютаЗащитник
-
24 Ивата ТомокиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Коике ЮтаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Riku Yamane
-
14 Kaina Yoshio
-
Главный тренер: Kevin Muscat
- Основной состав
- Вратарь
-
16 You-Heon LeeЗащитник
- Защитник
-
26 Хон Чжон-ХоЗащитник
-
23 Ким Чжин-СуЗащитник
- Полузащитник
-
29 Рю Чжэ-МунПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Мун Сон-МинНападающий
- Нападающий
-
21 Сон Мин-ГюНападающий
- Запасные игроки
-
41 Хван Бен-ГынВратарь
- Защитник
-
97 Ким Чжин-ГюПолузащитник
-
14 Ли Сын-КиПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ким Бо-ГенНападающий
-
11 Бэрроу МодуНападающий
-
-
-
19 Ji-Hoon Lee
-
Главный тренер: Sang-sik Kim
История личных встреч
Йокогама Маринос
Чонбук Хендай Моторс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Йокогама Маринос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2 Касима Антлерс - Йокогама Маринос 0:3 Санфречче Хиросима - Йокогама Маринос 2:0 Йокогама Маринос - Токио 2:1
Йокогама Маринос - Саган Тосу 0:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Маринос 1:1 Йокогама Маринос - Симидзу С-Палс 2:0 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Касива Рейсол - Йокогама Маринос 3:1 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 4:2 Йокогама Маринос - Серезо Осака 2:2 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 1:1 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Урава Редс - Йокогама Маринос 2:1 Йокогама Маринос - Токио 8:0 Йокогама Маринос - Гамба Осака 0:1 Серезо Осака - Йокогама Маринос 2:1 Йокогама Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:1 Сёнан Бельмаре - Йокогама Маринос 0:1 Йокогама - Йокогама Маринос 2:2
Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сеонам - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 1:2
Чонбук Хендай Моторс - Санджу Санму 1:1 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 0:1 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 0:2 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 3:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 3:2 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 2:3 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Кванджу - Чонбук Хендай Моторс 1:2