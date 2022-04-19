  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК: Группа H
Йокогама Маринос
0:1
Конец матча
Чонбук Хендай Моторс
0'
0:1
31' Пенальти
Ильюченко Станислав
37' Желтая карточка
Ryotaro Tsunoda
76' Желтая карточка
Ильюченко Станислав
90'+5
1
Такаока
Ёхеи
27
Мацубара
Кен
19
Санэто
Юки
33
Ryotaro
Tsunoda
25
Коике
Рюта
24
Ивата
Томоки
8
Кида
Такуя
30
Нисимура
Такума
18
Мидзунума
Кота
7
Элбер
Жозе
11
Лопес
Андерсон
1
Ли
Бум-Су
16
You-Heon
Lee
5
Юн
Ен-Сон
26
Хон
Чжон-Хо
23
Ким
Чжин-Су
8
Пэк
Сын-Хо
29
Рю
Чжэ-Мун
17
Кунимото
Такахиро
27
Мун
Сон-Мин
10
Ильюченко
Станислав
21
Сон
Мин-Гю
Йокогама Маринос
4-5-1
Чонбук Хендай Моторс
4-3-3

История личных встреч

Йокогама Маринос
Чонбук Хендай Моторс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧА
4:1
ЛЧА
1:2
ЛЧА
2:1
ЛЧА
3:0

Результаты последних матчей

Йокогама Маринос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2 Касима Антлерс - Йокогама Маринос 0:3 Санфречче Хиросима - Йокогама Маринос 2:0 Йокогама Маринос - Токио 2:1
Йокогама Маринос - Саган Тосу 0:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Маринос 1:1 Йокогама Маринос - Симидзу С-Палс 2:0 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Касива Рейсол - Йокогама Маринос 3:1 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 4:2 Йокогама Маринос - Серезо Осака 2:2 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 1:1 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Урава Редс - Йокогама Маринос 2:1 Йокогама Маринос - Токио 8:0 Йокогама Маринос - Гамба Осака 0:1 Серезо Осака - Йокогама Маринос 2:1 Йокогама Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:1 Сёнан Бельмаре - Йокогама Маринос 0:1 Йокогама - Йокогама Маринос 2:2
Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сеонам - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 1:2
Чонбук Хендай Моторс - Санджу Санму 1:1 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 0:1 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 0:2 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 3:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 3:2 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 2:3 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Кванджу - Чонбук Хендай Моторс 1:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Ryotaro Tsunoda получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Ильюченко Станислав из команды Чонбук Хендай Моторс забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Йокогама Маринос 0:1 Чонбук Хендай Моторс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 