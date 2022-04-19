0:2
Перерыв
0:1
8' ГолИгало Одион
18' Желтая карточкаАль-Доссари Салем
0:2
33' ГолИгало Одион
Ход матча
8'
33'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 5
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0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
24 Владение мячом, % 76
84
Зоиров
Ислом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
84 Зоиров ИсломПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
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90 Eric Bocoum
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Главный тренер: Эргашев Мубин
История личных встреч
Istiqlol2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Istiqlol2
(13 матчей)
38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 1:0 Аль-Шарджа - Istiqlol2 2:1 Istiqlol2 - Аль-Райян 2:3 Istiqlol2 - Персеполис 0:1
Istiqlol2 - АГМК 1:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Istiqlol2 0:1 Istiqlol2 - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 3:1 АГМК - Istiqlol2 2:3 Istiqlol2 - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0 Istiqlol2 - Худжанд 2:0 Аль-Ахли Джидда - Istiqlol2 1:0 Локомотив Ташкент - Istiqlol2 0:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 1:0 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шарджа 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:2
Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад II 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 5:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Каир 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Джазира 6:1 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Файха 0:0 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1