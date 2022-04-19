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  3. Лига чемпионов АФК: Группа A
Istiqlol2
0:2
Перерыв
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
0:1
8' Гол
Игало Одион
18' Желтая карточка
Аль-Доссари Салем
0:2
33' Гол
Игало Одион

Ход матча

8'
0:1
Игало Одион
(Аль-Фаридж Сальман)
12'
Хасанов Мухриддин
Ятимов Рустам
 
18'
 
Аль-Доссари Салем
33'
0:2
Игало Одион
(Аль-Бурайк Мохаммед)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 24 Владение мячом, % 76
1
Ятимов
Рустам
5
Джалилов
Искандар
44
Чичерин
Никита
17
Космынин
Владислав
11
Мабатшоев
Шервони
84
Зоиров
Ислом
8
Давронов
Нуриддин
70
Сулаймонов
Шахром
27
Daler
Imomnazarov
9
Соиров
Рустам
63
Джалилов
Манучехр
1
Аль-Маюф
Абдулла
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
20
Хёнсу
Чан
5
Абдулайи
Али
12
Аль-Шахрани
Яссер
29
Аль-Доссари
Салем
6
Куэльяр
Густаво
14
Аль-Хамдан
Абдулла
7
Аль-Фаридж
Сальман
9
Игало
Одион
96
Michael
3
Istiqlol2
3-5-2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-3-3

История личных встреч

Istiqlol2
Аль-Хиляль Эр-Рияд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧА
1:0
ЛЧА
4:1
ЛЧА
3:1

Результаты последних матчей

Istiqlol2
(13 матчей)
38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 1:0 Аль-Шарджа - Istiqlol2 2:1 Istiqlol2 - Аль-Райян 2:3 Istiqlol2 - Персеполис 0:1
Istiqlol2 - АГМК 1:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Istiqlol2 0:1 Istiqlol2 - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 3:1 АГМК - Istiqlol2 2:3 Istiqlol2 - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0 Istiqlol2 - Худжанд 2:0 Аль-Ахли Джидда - Istiqlol2 1:0 Локомотив Ташкент - Istiqlol2 0:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 1:0 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шарджа 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:2
Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад II 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 5:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Каир 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Джазира 6:1 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Файха 0:0 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Игало Одион бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Аль-Доссари Салем получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Rustam Yatimov уходит с поля. Mukhriddin Khasanov выходит вместо него
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Игало Одион бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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