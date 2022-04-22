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  3. Лига чемпионов АФК: Группа H
Чонбук Хендай Моторс
0:0
Второй тайм: 82'
Хоангань Зялай
0'
45' Желтая карточка
Jin-Seob Park
82'

Ход матча

20'
Ильюченко Станислав
Сон Мин-Гю
 
45'
Jin-Seob Park
 
46'
Чхве Бо-Кюн
Юн Ен-Сон
 
58'
 
Тран Минь Вуонг
Jefferson Baiano
59'
Мун Сон-Мин
Jin-Seob Park
 
78'
Gustavo Souza III
Бэрроу Моду
 
78'
Хан Ге-Вон
Рю Чжэ-Мун
 
80'
 
Труонг Луронг Хуан
Tuan Anh Nguyen

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 72 Владение мячом, % 28
Лучшие коэффициенты
Чонбук Хендай Моторс
Ничья
Хоангань Зялай
1.50
4.50
7.60
Все Коэффициенты
1
Ли
Бум-Су
95
Ким
Мун-Хван
4
Jin-Seob
Park
26
Хон
Чжон-Хо
23
Ким
Чжин-Су
29
Рю
Чжэ-Мун
5
Юн
Ен-Сон
97
Ким
Чжин-Гю
11
Бэрроу
Моду
13
Ким
Бо-Ген
21
Сон
Мин-Гю
26
Tuan
Linh
Huynh
94
Маурисио
Жозе
3
Dong-Su
Kim
15
Huu
Tuan
Nguyen
11
Tuan
Anh
Nguyen
17
Ву
Ван
Тхань
10
Нгуен
Конг
Фуонг
30
Brandao
II
7
Нгуен
Фонг
Хонг
Дуй
95
Jefferson
Baiano
9
Нгуен
Ван
Тоан
Чонбук Хендай Моторс
4-3-3
Хоангань Зялай
3-1-4-2

Результаты последних матчей

Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Йокогама Маринос - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сеонам - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:1
Канвон - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Санджу Санму 1:1 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 0:1 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 0:2 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 3:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 3:2 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 2:3 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0
Хоангань Зялай
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2 Хоангань Зялай - Вьеттел 2:2 Сонглам Нгеан - Хоангань Зялай 2:0
Хоангань Зялай - Хонг Линх Ха Тинх 0:0 Намдинь - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньзыонг 2:2 Тханьхоа - Хоангань Зялай 1:2 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0 Хоангань Зялай - Намдинь 4:3 Дананг - Хоангань Зялай 0:2 Хайфон - Хоангань Зялай 0:2 Хоангань Зялай - Хошимин Сити 3:0 Вьеттел - Хоангань Зялай 0:3 Хонг Линх Ха Тинх - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньдинь 2:1 Хоангань Зялай - Сонглам Нгеан 2:1 Сайгон - Хоангань Зялай 1:0 Хоангань Зялай - Хонг Линх Ха Тинх 3:0 Биньзыонг - Хоангань Зялай 3:2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Jin-Seob Park получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Сон Мин-Гю уходит с поля. Ильюченко Станислав выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Чонбук Хендай Моторс
Ничья
Хоангань Зялай
1.50
4.50
7.60
Все Коэффициенты
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Чонбук Хендай Моторс
Хоангань Зялай

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