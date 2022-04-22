1:0
Конец матча
45' Желтая карточкаJin-Seob Park
87' Желтая карточкаИльюченко Станислав
1:0
90' ГолМун Сон-Мин
Ход матча
45'
46'
78'
90'
1:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
71 Владение мячом, % 29
95
Ким
Мун-Хван
26
Хон
Чжон-Хо
23
Ким
Чжин-Су
29
Рю
Чжэ-Мун
97
Ким
Чжин-Гю
11
Бэрроу
Моду
13
Ким
Бо-Ген
21
Сон
Мин-Гю
17
Ву
Ван
Тхань
30
Brandao
II
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Ким Мун-ХванЗащитник
- Защитник
-
26 Хон Чжон-ХоЗащитник
-
23 Ким Чжин-СуЗащитник
-
29 Рю Чжэ-МунПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Ким Чжин-ГюПолузащитник
-
11 Бэрроу МодуНападающий
-
13 Ким Бо-ГенНападающий
-
21 Сон Мин-ГюНападающий
- Запасные игроки
-
31 Сон Бум-КёнВратарь
- Защитник
-
14 Ли Сын-КиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Мун Сон-МинНападающий
-
-
-
16 You-Heon Lee
-
Главный тренер: Sang-sik Kim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ву Ван ТханьПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Brandao IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
23 Nhan Thanh
-
-
34 Huu Phuoc Le
-
66 Duc Luong Le
-
82 A Hoang
-
12 E Xal Tieu
-
Главный тренер: Сенамуян Киатисак
Результаты последних матчей
Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Йокогама Маринос - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сеонам - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:1
Канвон - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Санджу Санму 1:1 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 0:1 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 0:2 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 3:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 3:2 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 2:3 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0
Хоангань Зялай
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2 Хоангань Зялай - Вьеттел 2:2 Сонглам Нгеан - Хоангань Зялай 2:0
Хоангань Зялай - Хонг Линх Ха Тинх 0:0 Намдинь - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньзыонг 2:2 Тханьхоа - Хоангань Зялай 1:2 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0 Хоангань Зялай - Намдинь 4:3 Дананг - Хоангань Зялай 0:2 Хайфон - Хоангань Зялай 0:2 Хоангань Зялай - Хошимин Сити 3:0 Вьеттел - Хоангань Зялай 0:3 Хонг Линх Ха Тинх - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньдинь 2:1 Хоангань Зялай - Сонглам Нгеан 2:1 Сайгон - Хоангань Зялай 1:0 Хоангань Зялай - Хонг Линх Ха Тинх 3:0 Биньзыонг - Хоангань Зялай 3:2