14' Желтая карточкаДавронов Нуриддин
45' Желтая карточкаАли-Абдуллатиф Нашим
50' Желтая карточкаКосмынин Владислав
Ход матча
Статистика матча
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11 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
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6 Угловые 6
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1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
61 Владение мячом, % 39
22
Боли
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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22 Боли ЙоанНападающий
- Запасные игроки
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13 Абдалла СаудВратарь
- Защитник
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15 Mouafak Awad
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Главный тренер: Nicolas Cordova
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
84 Зоиров ИсломПолузащитник
- Нападающий
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-
90 Eric Bocoum
-
Главный тренер: Эргашев Мубин
История личных встреч
Аль-Райян
Istiqlol2
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Аль-Райян
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аль-Райян - Аль-Шарджа 3:1 Аль-Шарджа - Аль-Райян 1:1 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Istiqlol2 - Аль-Райян 2:3
Аль-Райян - Аль-Шамаль 3:2 Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - СК Катар 2:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 3:2 Аль-Райян - Аль-Араби 2:4 Аль-Сайлия - Аль-Райян 1:1 Аль-Райян - Аль-Духайл 0:4 Аль-Райян - Аль Ахли (ОАЭ) 1:1 Аль-Хор - Аль-Райян 0:0 Аль-Райян - Аль-Вакра 3:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Райян 1:2 СК Катар - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - Аль-Гарафа 0:2 Аль-Араби - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Сайлия 4:2
Istiqlol2
(14 матчей)
35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 поражений
Istiqlol2 - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 1:0 Аль-Шарджа - Istiqlol2 2:1 Istiqlol2 - Аль-Райян 2:3
Istiqlol2 - Персеполис 0:1 Istiqlol2 - АГМК 1:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Istiqlol2 0:1 Istiqlol2 - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 3:1 АГМК - Istiqlol2 2:3 Istiqlol2 - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0 Istiqlol2 - Худжанд 2:0 Аль-Ахли Джидда - Istiqlol2 1:0 Локомотив Ташкент - Istiqlol2 0:1