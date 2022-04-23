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  3. Лига чемпионов АФК: Группа A
Аль-Райян
0:0
Второй тайм: 83'
Istiqlol2
0'
14' Желтая карточка
Давронов Нуриддин
45' Желтая карточка
Али-Абдуллатиф Нашим
50' Желтая карточка
Космынин Владислав
83'

Ход матча

14'
 
Давронов Нуриддин
45'
Али-Абдуллатиф Нашим
 
46'
Adulrahman Al Karbi
Mostafa Abouelela
 
50'
 
Космынин Владислав
61'
 
Eric Bocoum
Рахимов Мухаммадчон

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Бакер
Фахад
2
Малолах
Али
5
Траоре
Даме
4
Яссер
Ахмед
21
Джума
Мохаммад
88
Н'Зонзи
Стивен
25
Mostafa
Abouelela
17
Али-Абдуллатиф
Нашим
16
Osama
Al
Tayry
8
Браими
Ясин
22
Боли
Йоан
50
Хасанов
Мухриддин
5
Джалилов
Искандар
44
Чичерин
Никита
17
Космынин
Владислав
11
Мабатшоев
Шервони
7
Рахимов
Мухаммадчон
8
Давронов
Нуриддин
77
Muhammad
Isaev
27
Daler
Imomnazarov
70
Сулаймонов
Шахром
63
Джалилов
Манучехр
Аль-Райян
4-2-3-1
Istiqlol2
3-5-2

История личных встреч

Аль-Райян
Istiqlol2

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
2:3

Результаты последних матчей

Аль-Райян
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аль-Райян - Аль-Шарджа 3:1 Аль-Шарджа - Аль-Райян 1:1 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Istiqlol2 - Аль-Райян 2:3
Аль-Райян - Аль-Шамаль 3:2 Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - СК Катар 2:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 3:2 Аль-Райян - Аль-Араби 2:4 Аль-Сайлия - Аль-Райян 1:1 Аль-Райян - Аль-Духайл 0:4 Аль-Райян - Аль Ахли (ОАЭ) 1:1 Аль-Хор - Аль-Райян 0:0 Аль-Райян - Аль-Вакра 3:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Райян 1:2 СК Катар - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - Аль-Гарафа 0:2 Аль-Араби - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Сайлия 4:2
Istiqlol2
(14 матчей)
35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 поражений
Istiqlol2 - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 1:0 Аль-Шарджа - Istiqlol2 2:1 Istiqlol2 - Аль-Райян 2:3
Istiqlol2 - Персеполис 0:1 Istiqlol2 - АГМК 1:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Istiqlol2 0:1 Istiqlol2 - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 3:1 АГМК - Istiqlol2 2:3 Istiqlol2 - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0 Istiqlol2 - Худжанд 2:0 Аль-Ахли Джидда - Istiqlol2 1:0 Локомотив Ташкент - Istiqlol2 0:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Али-Абдуллатиф Нашим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Давронов Нуриддин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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