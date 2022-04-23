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  3. Лига чемпионов АФК: Группа A
Аль-Райян
1:0
Конец матча
Istiqlol2
0'
14' Желтая карточка
Давронов Нуриддин
45' Желтая карточка
Али-Абдуллатиф Нашим
50' Желтая карточка
Космынин Владислав
85' Желтая карточка
Яссер Ахмед
85' Желтая карточка
Eric Bocoum
1:0
90' Гол
Боли Йоан
90'+5

Ход матча

14'
 
Давронов Нуриддин
45'
Али-Абдуллатиф Нашим
 
46'
Adulrahman Al Karbi
Mostafa Abouelela
 
50'
 
Космынин Владислав
61'
 
Eric Bocoum
Рахимов Мухаммадчон
75'
Mouafak Awad
Малолах Али
 
77'
 
Зоиров Ислом
Сулаймонов Шахром
77'
 
Соиров Рустам
Джалилов Манучехр
85'
Яссер Ахмед
 
85'
 
Eric Bocoum
86'
Ahmed Al-Rawi
Adulrahman Al Karbi
 
90'
Боли Йоан
1:0

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 63 Владение мячом, % 37
1
Бакер
Фахад
2
Малолах
Али
5
Траоре
Даме
4
Яссер
Ахмед
21
Джума
Мохаммад
88
Н'Зонзи
Стивен
25
Mostafa
Abouelela
17
Али-Абдуллатиф
Нашим
16
Osama
Al
Tayry
8
Браими
Ясин
22
Боли
Йоан
50
Хасанов
Мухриддин
5
Джалилов
Искандар
44
Чичерин
Никита
17
Космынин
Владислав
11
Мабатшоев
Шервони
7
Рахимов
Мухаммадчон
8
Давронов
Нуриддин
77
Muhammad
Isaev
27
Daler
Imomnazarov
70
Сулаймонов
Шахром
63
Джалилов
Манучехр
Аль-Райян
4-2-3-1
Istiqlol2
3-5-2

История личных встреч

Аль-Райян
Istiqlol2

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
2:3

Результаты последних матчей

Аль-Райян
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аль-Райян - Аль-Шарджа 3:1 Аль-Шарджа - Аль-Райян 1:1 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Istiqlol2 - Аль-Райян 2:3
Аль-Райян - Аль-Шамаль 3:2 Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - СК Катар 2:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 3:2 Аль-Райян - Аль-Араби 2:4 Аль-Сайлия - Аль-Райян 1:1 Аль-Райян - Аль-Духайл 0:4 Аль-Райян - Аль Ахли (ОАЭ) 1:1 Аль-Хор - Аль-Райян 0:0 Аль-Райян - Аль-Вакра 3:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Райян 1:2 СК Катар - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - Аль-Гарафа 0:2 Аль-Араби - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Сайлия 4:2
Istiqlol2
(14 матчей)
35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 поражений
Istiqlol2 - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 1:0 Аль-Шарджа - Istiqlol2 2:1 Istiqlol2 - Аль-Райян 2:3
Istiqlol2 - Персеполис 0:1 Istiqlol2 - АГМК 1:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Istiqlol2 0:1 Istiqlol2 - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 3:1 АГМК - Istiqlol2 2:3 Istiqlol2 - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0 Istiqlol2 - Худжанд 2:0 Аль-Ахли Джидда - Istiqlol2 1:0 Локомотив Ташкент - Istiqlol2 0:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Али-Абдуллатиф Нашим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Давронов Нуриддин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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