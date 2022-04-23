0:0
Первый тайм: 23'
Статистика матча
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0 Удары по воротам 2
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2 Удары в створ 0
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1 Угловые 2
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0 Офсайды 0
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1 Нарушения правил 1
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64 Владение мячом, % 36
22
Барнави
Ясин
18
Хаттаб
Тарек
90
Самир
Ахмед
15
Anas
Hamad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Барнави ЯсинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ismail OmarПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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35 Ali Saeed
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Главный тренер: Узунидис Маринос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хаттаб ТарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Самир АхмедПолузащитник
-
15 Anas HamadПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Fadi AwadПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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25 Malek Allan
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Главный тренер: Raed Assaf
История личных встреч
Аль-Фейсали Амман
Аль-Вехдат
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:0 Сахаб - Аль-Фейсали Амман 0:0 Насаф - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:1
Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Фатех 1:0 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фейсали Амман 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хазм 1:0 Аль-Батин - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фатех - Аль-Фейсали Амман 4:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Файха - Аль-Фейсали Амман 0:0 Аль-Фейсали Амман - Дхамк 3:0 Аль-Иттихад II - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 4:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейсали Амман 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Фейсали Амман 1:0
Аль-Вехдат
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аль-Вехдат - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Аль-Вехдат 5:2 Насаф - Аль-Вехдат 2:0 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1
Аль-Вехдат - Акаба 5:0 Сахаб - Аль-Вехдат 0:2 Аль-Вехдат - Аль-Джазира 1:1 Аль-Вехдат - Аль-Хуссейн II 0:0 Шабаб Аль-Ордон - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Сальт - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Маан 1:1 Аль-Джалиль - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 2:0 Аль-Рамта - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Вехдат - Аль-Бакаа 5:0 Акаба - Аль-Вехдат 1:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Сахаб 2:1 Аль-Джазира - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Рамта 1:2