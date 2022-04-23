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  3. Лига чемпионов АФК: Группа E
Аль-Фейсали Амман
1:1
Конец матча
Аль-Вехдат
0'
0:1
90' Гол
Ahmed Nawaf Sariweh
1:1
90' Гол
Бойл Мартин
90'+5

Ход матча

63'
 
Хайкал Ахмед
Ahmad Ali Elias
71'
Abdulmajeed Al-Swat
Khalid Al Kabi
 
80'
Hussain Qasim
Аль-Ахмед Валид
 
81'
 
Mohannad Abu Taha
Абу Амара Монcер
90'
0:1
Ahmed Nawaf Sariweh
(Anas Hamad)
90'
Бойл Мартин
1:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 62 Владение мячом, % 38
26
Малайека
Мустафа
17
Saleh
Al
Qumayzi
22
Барнави
Ясин
99
Аль-Ахмед
Валид
5
Аль-Амри
Мохаммед
39
Abdulrahman
Aldawsari
6
Файк
Хишам
7
Исмаэл
Силва
77
Khalid
Al
Kabi
19
Тавареш
Жулио
9
Бойл
Мартин
1
Наввас
Ахмед
16
Шильбая
Ферас
18
Хаттаб
Тарек
4
Аль-Дмейри
Мохаммед
3
Хаир
Алла
Моханнад
20
Битанг
Кларенс
11
Ahmad
Ali
Elias
7
Абу
Амара
Монcер
90
Самир
Ахмед
15
Anas
Hamad
21
Mohammed
Anas
Аль-Фейсали Амман
4-4-2
Аль-Вехдат
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Фейсали Амман
Аль-Вехдат

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЧА
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3

Результаты последних матчей

Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:0 Сахаб - Аль-Фейсали Амман 0:0 Насаф - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:1
Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Фатех 1:0 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фейсали Амман 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хазм 1:0 Аль-Батин - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фатех - Аль-Фейсали Амман 4:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Файха - Аль-Фейсали Амман 0:0 Аль-Фейсали Амман - Дхамк 3:0 Аль-Иттихад II - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 4:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейсали Амман 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Фейсали Амман 1:0
Аль-Вехдат
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аль-Вехдат - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Аль-Вехдат 5:2 Насаф - Аль-Вехдат 2:0 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1
Аль-Вехдат - Акаба 5:0 Сахаб - Аль-Вехдат 0:2 Аль-Вехдат - Аль-Джазира 1:1 Аль-Вехдат - Аль-Хуссейн II 0:0 Шабаб Аль-Ордон - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Сальт - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Маан 1:1 Аль-Джалиль - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 2:0 Аль-Рамта - Аль-Вехдат 3:2 Аль-Вехдат - Аль-Бакаа 5:0 Акаба - Аль-Вехдат 1:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Сахаб 2:1 Аль-Джазира - Аль-Вехдат 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Рамта 1:2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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