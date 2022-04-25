0:1
Перерыв
0:1
17' ГолМун Сон-Мин
Ход матча
17'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 1
-
40 Владение мячом, % 60
17
Ву
Ван
Тхань
30
Brandao
II
31
Сон
Бум-Кён
95
Ким
Мун-Хван
26
Хон
Чжон-Хо
23
Ким
Чжин-Су
14
Ли
Сын-Ки
27
Мун
Сон-Мин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ву Ван ТханьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Brandao IIНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
23 Nhan Thanh
-
-
34 Huu Phuoc Le
-
47 Hoang Tu Cao
-
60 Dinh Lam Vo
-
82 A Hoang
-
-
Главный тренер: Сенамуян Киатисак
- Основной состав
-
31 Сон Бум-КёнВратарь
-
95 Ким Мун-ХванЗащитник
-
26 Хон Чжон-ХоЗащитник
-
23 Ким Чжин-СуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли Сын-КиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Мун Сон-МинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ку Чжа-РенЗащитник
-
29 Рю Чжэ-МунПолузащитник
-
97 Ким Чжин-ГюПолузащитник
-
11 Бэрроу МодуНападающий
-
13 Ким Бо-ГенНападающий
-
16 You-Heon Lee
-
-
-
Главный тренер: Sang-sik Kim
История личных встреч
Хоангань Зялай
Чонбук Хендай Моторс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Хоангань Зялай
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Чонбук Хендай Моторс - Хоангань Зялай 1:0 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2 Хоангань Зялай - Вьеттел 2:2
Сонглам Нгеан - Хоангань Зялай 2:0 Хоангань Зялай - Хонг Линх Ха Тинх 0:0 Намдинь - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньзыонг 2:2 Тханьхоа - Хоангань Зялай 1:2 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0 Хоангань Зялай - Намдинь 4:3 Дананг - Хоангань Зялай 0:2 Хайфон - Хоангань Зялай 0:2 Хоангань Зялай - Хошимин Сити 3:0 Вьеттел - Хоангань Зялай 0:3 Хонг Линх Ха Тинх - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньдинь 2:1 Хоангань Зялай - Сонглам Нгеан 2:1 Сайгон - Хоангань Зялай 1:0 Хоангань Зялай - Хонг Линх Ха Тинх 3:0
Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Чонбук Хендай Моторс - Хоангань Зялай 1:0 Йокогама Маринос - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сеонам - Чонбук Хендай Моторс 0:4
Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Санджу Санму 1:1 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 0:1 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 0:2 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 3:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 3:2 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 2:3 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 0:1