  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК: Группа H
Хоангань Зялай
0:1
Перерыв
Чонбук Хендай Моторс
0'
0:1
17' Гол
Мун Сон-Мин

Ход матча

17'
0:1
Мун Сон-Мин
(Ли Сын-Ки)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 1
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Хоангань Зялай
Ничья
Чонбук Хендай Моторс
6.00
4.20
1.62
Все Коэффициенты
26
Tuan
Linh
Huynh
94
Маурисио
Жозе
3
Dong-Su
Kim
15
Huu
Tuan
Nguyen
6
Труонг
Луронг
Хуан
17
Ву
Ван
Тхань
8
Тран
Минь
Вуонг
10
Нгуен
Конг
Фуонг
7
Нгуен
Фонг
Хонг
Дуй
9
Нгуен
Ван
Тоан
30
Brandao
II
31
Сон
Бум-Кён
95
Ким
Мун-Хван
26
Хон
Чжон-Хо
23
Ким
Чжин-Су
7
Хан
Ге-Вон
4
Jin-Seob
Park
14
Ли
Сын-Ки
6
Чхве
Бо-Кюн
27
Мун
Сон-Мин
9
Gustavo
Souza
III
17
Кунимото
Такахиро
Хоангань Зялай
3-1-4-2
Чонбук Хендай Моторс
3-4-3

История личных встреч

Хоангань Зялай
Чонбук Хендай Моторс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
1:0

Результаты последних матчей

Хоангань Зялай
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Чонбук Хендай Моторс - Хоангань Зялай 1:0 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2 Хоангань Зялай - Вьеттел 2:2
Сонглам Нгеан - Хоангань Зялай 2:0 Хоангань Зялай - Хонг Линх Ха Тинх 0:0 Намдинь - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньзыонг 2:2 Тханьхоа - Хоангань Зялай 1:2 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0 Хоангань Зялай - Намдинь 4:3 Дананг - Хоангань Зялай 0:2 Хайфон - Хоангань Зялай 0:2 Хоангань Зялай - Хошимин Сити 3:0 Вьеттел - Хоангань Зялай 0:3 Хонг Линх Ха Тинх - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньдинь 2:1 Хоангань Зялай - Сонглам Нгеан 2:1 Сайгон - Хоангань Зялай 1:0 Хоангань Зялай - Хонг Линх Ха Тинх 3:0
Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Чонбук Хендай Моторс - Хоангань Зялай 1:0 Йокогама Маринос - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сеонам - Чонбук Хендай Моторс 0:4
Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Санджу Санму 1:1 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Похан Стилерс 0:1 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Тэгу - Чонбук Хендай Моторс 0:2 Сувон Сити - Чонбук Хендай Моторс 3:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 3:2 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:4 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 2:3 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 0:1
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Мун Сон-Мин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хоангань Зялай
Ничья
Чонбук Хендай Моторс
6.00
4.20
1.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хоангань Зялай 0:1 Чонбук Хендай Моторс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хоангань Зялай
Чонбук Хендай Моторс

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 