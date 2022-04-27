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  3. Лига чемпионов АФК: Группа E
Аль-Садд
1:0
Перерыв
Аль-Фейсали Амман
0'
10' Желтая карточка
Saleh Al Qumayzi
25' Желтая карточка
Табата Родриго
36' Желтая карточка
Аль-Хайри Салем
1:0
45' Гол
Ро-Ро

Ход матча

10'
 
Saleh Al Qumayzi
25'
Табата Родриго
 
36'
Аль-Хайри Салем
 
45'
Ро-Ро
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Аль-Садд
Ничья
Аль-Фейсали Амман
2.43
3.60
2.86
Все Коэффициенты
1
Аль-Шееб
Саад
2
Ро-Ро
16
Хухи
Буалем
6
Сальман
Тарек
11
Бунеджах
Багдад
7
Ваад
Мохаммед
12
Табата
Родриго
8
Ассадалья
Али
19
Касорла
Санти
15
Афиф
Акрам
20
Аль-Хайри
Салем
28
Ahmed
Ali
Al
Kassar
17
Saleh
Al
Qumayzi
3
Росси
Игор
99
Аль-Ахмед
Валид
12
Hussain
Qasim
10
Росси
7
Исмаэл
Силва
18
Shaye
Ali
Sharahili
39
Abdulrahman
Aldawsari
9
Бойл
Мартин
80
Аль-Саиари
Мохаммед
Аль-Садд
4-1-4-1
Аль-Фейсали Амман
4-4-2

История личных встреч

Аль-Садд
Аль-Фейсали Амман

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
2:1

Результаты последних матчей

Аль-Садд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Насаф - Аль-Садд 3:1 Аль-Вехдат - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Аль-Вехдат 5:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:1
Аль-Садд - Насаф 1:1 Аль-Садд - Аль-Вакра 2:1 Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Хор - Аль-Садд 2:4 Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Садд 2:8 Аль-Садд - СК Катар 1:0 Аль-Садд - Умм-Салаль 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Садд 1:5 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:6 Аль-Садд - Аль-Араби 4:2 Аль-Шамаль - Аль-Садд 1:5 Аль-Сайлия - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Хор 3:0 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Садд - Аль Ахли (ОАЭ) 4:1
Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Аль-Фейсали Амман - Аль-Сархан 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Вехдат 1:1 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:0 Сахаб - Аль-Фейсали Амман 0:0
Насаф - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:1 Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Фатех 1:0 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фейсали Амман 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хазм 1:0 Аль-Батин - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фатех - Аль-Фейсали Амман 4:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Файха - Аль-Фейсали Амман 0:0 Аль-Фейсали Амман - Дхамк 3:0 Аль-Иттихад II - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 4:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Ро-Ро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Аль-Хайри Салем получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Табата Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Saleh Al Qumayzi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аль-Садд
Ничья
Аль-Фейсали Амман
2.43
3.60
2.86
Все Коэффициенты
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Аль-Садд
Аль-Фейсали Амман
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