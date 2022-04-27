1:0
Перерыв
10' Желтая карточкаSaleh Al Qumayzi
25' Желтая карточкаТабата Родриго
36' Желтая карточкаАль-Хайри Салем
1:0
45' ГолРо-Ро
Ход матча
10'
25'
36'
45'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
45 Владение мячом, % 55
2
Ро-Ро
16
Хухи
Буалем
15
Афиф
Акрам
10
Росси
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Ро-РоЗащитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Афиф АкрамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
70 Ходер МусабЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Айю АндреНападающий
-
-
-
-
47 Faisal Azadi
-
32 Karim Haider
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 РоссиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Барнави ЯсинЗащитник
- Полузащитник
-
25 Ismail OmarПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
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Главный тренер: Узунидис Маринос
История личных встреч
Аль-Садд
Аль-Фейсали Амман
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Аль-Садд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Насаф - Аль-Садд 3:1 Аль-Вехдат - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Аль-Вехдат 5:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:1
Аль-Садд - Насаф 1:1 Аль-Садд - Аль-Вакра 2:1 Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Хор - Аль-Садд 2:4 Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Садд 2:8 Аль-Садд - СК Катар 1:0 Аль-Садд - Умм-Салаль 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Садд 1:5 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:6 Аль-Садд - Аль-Араби 4:2 Аль-Шамаль - Аль-Садд 1:5 Аль-Сайлия - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Хор 3:0 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Садд - Аль Ахли (ОАЭ) 4:1
Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Аль-Фейсали Амман - Аль-Сархан 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Вехдат 1:1 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:0 Сахаб - Аль-Фейсали Амман 0:0
Насаф - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:1 Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Фатех 1:0 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фейсали Амман 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хазм 1:0 Аль-Батин - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фатех - Аль-Фейсали Амман 4:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Файха - Аль-Фейсали Амман 0:0 Аль-Фейсали Амман - Дхамк 3:0 Аль-Иттихад II - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 4:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3