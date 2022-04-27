  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК: Группа A
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:2
Перерыв
Аль-Райян
0'
0:1
5' Гол в свои ворота
Хёнсу Чан
11' Желтая карточка
Аль-Бурайк Мохаммед
27' Желтая карточка
Osama Al Tayry
32' Желтая карточка
Марега Мусса
0:2
43' Гол
Боли Йоан

Ход матча

5'
0:1
Хёнсу Чан
11'
Аль-Бурайк Мохаммед
 
21'
 
Mouafak Awad
Tameem Al-Abdullah
27'
 
Osama Al Tayry
32'
Марега Мусса
 
43'
0:2
Боли Йоан
(Браими Ясин)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 2
  • 78 Владение мячом, % 22
Лучшие коэффициенты
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Аль-Райян
1.32
5.30
9.40
Все Коэффициенты
1
Аль-Маюф
Абдулла
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
20
Хёнсу
Чан
5
Абдулайи
Али
12
Аль-Шахрани
Яссер
7
Аль-Фаридж
Сальман
6
Куэльяр
Густаво
28
Канно
Мохамед
17
Марега
Мусса
9
Игало
Одион
29
Аль-Доссари
Салем
1
Бакер
Фахад
2
Малолах
Али
5
Траоре
Даме
4
Яссер
Ахмед
21
Джума
Мохаммад
88
Н'Зонзи
Стивен
25
Mostafa
Abouelela
14
Tameem
Al-Abdullah
16
Osama
Al
Tayry
8
Браими
Ясин
22
Боли
Йоан
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-3-3
Аль-Райян
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Райян

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:3
ЛЧА
2:1
ЛЧА
1:1
ЛЧА
3:4
ЛЧА
2:1
ЛЧА
0:2
ЛЧА
3:1

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Аль-Шарджа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Istiqlol2 - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 1:0 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шарджа 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад II 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 5:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Каир 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Джазира 6:1 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2
Аль-Райян
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аль-Райян - Istiqlol2 1:0 Аль-Райян - Аль-Шарджа 3:1 Аль-Шарджа - Аль-Райян 1:1 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3
Istiqlol2 - Аль-Райян 2:3 Аль-Райян - Аль-Шамаль 3:2 Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - СК Катар 2:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 3:2 Аль-Райян - Аль-Араби 2:4 Аль-Сайлия - Аль-Райян 1:1 Аль-Райян - Аль-Духайл 0:4 Аль-Райян - Аль Ахли (ОАЭ) 1:1 Аль-Хор - Аль-Райян 0:0 Аль-Райян - Аль-Вакра 3:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Райян 1:2 СК Катар - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - Аль-Гарафа 0:2 Аль-Араби - Аль-Райян 2:1
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Боли Йоан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Марега Мусса получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Osama Al Tayry получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Tameem Al-Abdullah уходит с поля. Mouafak Awad выходит вместо него
  • Желтая карточка
    11'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Аль-Бурайк Мохаммед получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Хёнсу Чан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Аль-Райян
1.32
5.30
9.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Райян онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Райян
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 