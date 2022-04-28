1:0
Второй тайм: 50'
9' Желтая карточкаТран Минь Вуонг
1:0
36' ПенальтиЖуниор Маркос II
Ход матча
36'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
61 Владение мячом, % 39
25
Коике
Рюта
24
Ивата
Томоки
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Коике РютаЗащитник
-
24 Ивата ТомокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Мацубара КенЗащитник
-
26 Коике ЮтаЗащитник
-
19 Санэто ЮкиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Riku Yamane
-
14 Kaina Yoshio
-
Главный тренер: Kevin Muscat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ву Ван ТханьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Brandao IIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
82 A Hoang
-
60 Dinh Lam Vo
-
47 Hoang Tu Cao
-
34 Huu Phuoc Le
-
-
23 Nhan Thanh
-
-
Главный тренер: Сенамуян Киатисак
История личных встреч
Йокогама Маринос
Хоангань Зялай
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Йокогама Маринос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Йокогама Маринос - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2
Касима Антлерс - Йокогама Маринос 0:3 Санфречче Хиросима - Йокогама Маринос 2:0 Йокогама Маринос - Токио 2:1 Йокогама Маринос - Саган Тосу 0:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Маринос 1:1 Йокогама Маринос - Симидзу С-Палс 2:0 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Касива Рейсол - Йокогама Маринос 3:1 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 4:2 Йокогама Маринос - Серезо Осака 2:2 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 1:1 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Урава Редс - Йокогама Маринос 2:1 Йокогама Маринос - Токио 8:0 Йокогама Маринос - Гамба Осака 0:1 Серезо Осака - Йокогама Маринос 2:1
Хоангань Зялай
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хоангань Зялай - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Хоангань Зялай 1:0 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2
Хоангань Зялай - Вьеттел 2:2 Сонглам Нгеан - Хоангань Зялай 2:0 Хоангань Зялай - Хонг Линх Ха Тинх 0:0 Намдинь - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньзыонг 2:2 Тханьхоа - Хоангань Зялай 1:2 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0 Хоангань Зялай - Намдинь 4:3 Дананг - Хоангань Зялай 0:2 Хайфон - Хоангань Зялай 0:2 Хоангань Зялай - Хошимин Сити 3:0 Вьеттел - Хоангань Зялай 0:3 Хонг Линх Ха Тинх - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньдинь 2:1 Хоангань Зялай - Сонглам Нгеан 2:1 Сайгон - Хоангань Зялай 1:0