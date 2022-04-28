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  3. Лига чемпионов АФК: Группа H
Йокогама Маринос
1:0
Второй тайм: 50'
Хоангань Зялай
0'
9' Желтая карточка
Тран Минь Вуонг
1:0
36' Пенальти
Жуниор Маркос II
50'

Ход матча

9'
 
Тран Минь Вуонг
36'
Жуниор Маркос II
1:0
46'
 
Van Son Le2
Нгуен Фонг Хонг Дуй
46'
Мияичи Рио
Накагава Тэрухито
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Йокогама Маринос
Ничья
Хоангань Зялай
1.28
5.95
9.40
Все Коэффициенты
1
Такаока
Ёхеи
25
Коике
Рюта
24
Ивата
Томоки
4
Хатанака
Синносукэ
2
Нагато
Кацуя
6
Ватанабэ
Кота
8
Кида
Такуя
23
Накагава
Тэрухито
10
Жуниор
Маркос
II
7
Элбер
Жозе
9
Сеара
Лео
26
Tuan
Linh
Huynh
94
Маурисио
Жозе
3
Dong-Su
Kim
15
Huu
Tuan
Nguyen
6
Труонг
Луронг
Хуан
17
Ву
Ван
Тхань
10
Нгуен
Конг
Фуонг
8
Тран
Минь
Вуонг
7
Нгуен
Фонг
Хонг
Дуй
30
Brandao
II
9
Нгуен
Ван
Тоан
Йокогама Маринос
4-2-3-1
Хоангань Зялай
3-1-4-2

История личных встреч

Йокогама Маринос
Хоангань Зялай

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:2

Результаты последних матчей

Йокогама Маринос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Йокогама Маринос - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2
Касима Антлерс - Йокогама Маринос 0:3 Санфречче Хиросима - Йокогама Маринос 2:0 Йокогама Маринос - Токио 2:1 Йокогама Маринос - Саган Тосу 0:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Маринос 1:1 Йокогама Маринос - Симидзу С-Палс 2:0 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Касива Рейсол - Йокогама Маринос 3:1 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 4:2 Йокогама Маринос - Серезо Осака 2:2 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 1:1 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Урава Редс - Йокогама Маринос 2:1 Йокогама Маринос - Токио 8:0 Йокогама Маринос - Гамба Осака 0:1 Серезо Осака - Йокогама Маринос 2:1
Хоангань Зялай
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хоангань Зялай - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Хоангань Зялай 1:0 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2
Хоангань Зялай - Вьеттел 2:2 Сонглам Нгеан - Хоангань Зялай 2:0 Хоангань Зялай - Хонг Линх Ха Тинх 0:0 Намдинь - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньзыонг 2:2 Тханьхоа - Хоангань Зялай 1:2 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0 Хоангань Зялай - Намдинь 4:3 Дананг - Хоангань Зялай 0:2 Хайфон - Хоангань Зялай 0:2 Хоангань Зялай - Хошимин Сити 3:0 Вьеттел - Хоангань Зялай 0:3 Хонг Линх Ха Тинх - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньдинь 2:1 Хоангань Зялай - Сонглам Нгеан 2:1 Сайгон - Хоангань Зялай 1:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Жуниор Маркос II из команды Йокогама Маринос забивает с точки!
  • Желтая карточка
    9'
    Тран Минь Вуонг получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Йокогама Маринос
Ничья
Хоангань Зялай
1.28
5.95
9.40
Все Коэффициенты
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Йокогама Маринос
Хоангань Зялай
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